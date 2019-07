Laura Ricchini: “Ya llegamos a un punto en el que nos estabilizamos”

¿Cómo se preparan de cara a las PASO?

-Estamos recorriendo los distritos de la Cuarta Sección electoral. Creemos que es una responsabilidad importante salir y contarles a los vecinos todo lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo por la Provincia y los municipios.

Realmente se ve mucho avance en cada recorrida. Observamos la manera que han cambiado las localidades, los pueblos en infraestructura, algo que los vecinos lo ven y eso es bueno. Uno se acerca, charla y no tiene que contar todo lo realizado, sino que está a la vista.

Los mismos vecinos son los que nos relatan a nosotros cómo se han modificado en estos cuatro años de gestión, sus vidas, bienestar y el día a día en los 19 distritos sumados a cada uno de los pueblos.

Eso nos da más fuerza para seguir recorriendo y acompañando a nuestros intendentes y candidatos; y a nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, y al presidente, Mauricio Macri.

-¿Surge la cuestión económica en las charlas con los vecinos?

-Cuando salimos a dialogar, si los vecinos no nos hablan de la situación económica nosotros los consultamos cómo están porque nos parece importante. Nosotros sabemos que hay una economía que no ha remontado, pero sí vemos que hay indicios de que está mejorando, con una desaceleración de la inflación que permitirá estabilizarnos.

Además hay un déficit que ya no existe: estamos parados sobre números reales y sobre lo que podemos hacer y no estamos gastando como hace 70 años más de lo que tenemos. Ya llegamos a un punto en el que nos estabilizamos y ahora tenemos que lograr el crecimiento de la economía y creemos que así será.

Todo lo que se va haciendo contribuye al fortalecimiento y desarrollo del país. En una charla con un metalúrgico de Dudignac, el trabajador nos dijo que le había ayudado la repavimentación de la ruta y la obra de acceso.

-¿Cuáles son las expectativas de cara a los comicios que se vienen?

-Son buenas. Históricamente a Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) ha tenido un buen acompañamiento de los vecinos de la Cuarta y en todo el interior. Creemos que ese va a ser el camino, sobre todo luego de estos cuatro años hemos demostrado con hechos concretos lo que queremos para la provincia de Buenos Aires y el país.

En el conurbano tenemos grandes estructuras que han existido por mucho tiempo, que no sucede en el interior, aparatos políticos que lamentablemente en La Matanza siguen existiendo donde nosotros tenemos una oferta mucho mejor para esos vecinos.

Tanto en el 2015 y 2017, Cambiemos ha sido quien ganó las elecciones y quiere decir que el acompañamiento estuvo en toda la provincia de Buenos Aires y en la mayor parte del país, y es lo que pensamos que va a pasar en este año.

Hoy los hechos son realidades. Venimos de inaugurar la obra de desagüe de la zona norte de Junín que costó 280 millones de pesos. Veinte mil vecinos van a dejar de inundarse cada vez que llueva más de lo normal. Estos son los hechos concretos para mostrarle a la gente cómo le va a mejorar la calidad de vida.

-¿El que gana en el conurbano, gana en la Provincia?

-Yo creo que cada distrito bonaerense hace su aporte y nosotros tenemos esa lógica de que somos todos, porque si no terminamos, como ha pasado en otros gobiernos, haciendo obras para pocos lugares. La realidad es que cada bonaerense es importante y no solo en las elecciones.

Creo que cada distrito hace su aporte, y sobre todo en la Provincia donde la diferencia de un voto puede hacer que gane uno u otro candidato. No es como en Nación que existe una vuelta y que luego puede haber otra oportunidad.

En la Provincia un voto es decisivo y siempre es importante cada uno de los vecinos. No nos gusta diferenciar entre el Gran Buenos Aires y el resto del territorio. Lo que importa es el acompañamiento del vecino y no trabajamos en años impares, ya que trabajamos desde el primer al último año de la misma forma porque confiamos que es un trabajo entre todos.

La elección es un momento en que el ciudadano dice que confía en nosotros o que cumplimos lo prometido, y nos dan cuatro años más para que sigamos trabajando.