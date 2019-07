Christian Castillo: “Que la gente no caiga en la trampa del mal menor”

Christian Castillo precandidato a gobernador del Frente de Izquierda de los Trabajadores visitó TeleJunín junto a la precandidata a intendente, Laura Battaglino y dialogó sobre las cuestiones sociales y económicas que atraviesan la actualidad del país y las recorridas de campaña, previo a las Paso.

El precandidato del FIT, que es sociólogo y docente universitario y fue diputado provincial aseguró que existe en la provincia “una crisis económica y social muy grande, como en todo el país”.

Y destacó que “en la provincia se concentra la mayoría de quienes están bajo la línea de indigencia, bajo la línea de pobreza y de desocupados. Incluso la provincia está por sobre la media nacional, tiene un 12% de desocupación según el Indec”.

En el marco de las recorridas de campaña, Castillo refirió que “recorriendo con mucha intensidad en estos días uno ve el panorama y en cada lugar te dicen, cerraron esta fábrica, no se consigue laburo, la plata no alcanza, los tarifazos. Aparte de las cuestiones puntuales de cada lugar. Creo que en esto hay corresponsabilidad porque la provincia estaba mal bajo Daniel Scioli por eso ganó María Eugenia Vidal y empeoró todo eso que ella decía que iba a mejorar”.

Asimismo destacó “la postal del frazadazo que hubo en toda la provincia con 700 escuelas que no pudieron dar clases por falta de gas. Vi un spot del presidente que dice ‘se terminó con la desidia’, bueno en la escuela pública no se terminó con la desidia, al revés, está agravada”.

“Y en todo esto, que cada familia sufre por cómo llegar a fin de mes, que se ha transformado en una odisea, por la suba de los precios, porque los salarios y las jubilaciones han caído, por tarifazos para empresas que hacen negociados con un derecho como son los servicios públicos”, cuestionó, y en esa línea agregó: “Empresas que hicieron esos negociados con Menem, recibieron subsidios millonarios del kirchnerismo y nunca explicaron a dónde fue esa plata. Y ahora tarifazos brutales para brindar un servicio malo, que da apagones nacionales hasta locales como se sufrió en La Plata hace poco”.

Educación y salud

Según Castillo, “uno hace un cuadro de cómo ha ido evolucionando el presupuesto provincial y en parte explica lo que se vive. La educación pasó del 31 al 23, del 2003 a la fecha, fue cayendo con todos los gobiernos un puchito, en total 8 puntos. La salud, del 5 al 2,5 y entonces entendés por qué el deterioro de los hospitales. Esto hay que revertirlo sustantivamente y no lo va a hacer ninguna de las fuerzas que dice que va a seguir atada al FMI”.

Para el precandidato del FIT, “Argentina entró en un espiral de endeudamiento monumental nuevamente, ciclos de deudas que en general están ligados a negociados que hacen algunos y esto explica por qué hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, en paraísos fiscales”.

Castillo aseguró que “la Izquierda tiene coherencia, se ha unido en base a un programa de 22 puntos, tiene una trayectoria, se sabe que lo que decimos es lo que vamos a hacer. No hay secretos en nuestro caso. Y estamos llamando a que la gente no caiga en la trampa del mal menor a la que la quieren inducir las dos coaliciones mayoritarias que quieren transformar las Paso y la elección de octubre en una suerte de ballotage anticipado. Pedimos que se vote por lo que se piensa, por lo que se cree”.