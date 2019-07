Se realizó en Junín una Jornada regional sobre lealtad comercial

Articulada por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Junín, se llevó a cabo una jornada regional sobre lealtad comercial de la cual participaron más de siete municipios de la zona, actores nucleados en la Cámara de Comercio y autoridades de Defensa del Consumidor, quienes recibieron las capacitaciones e instrucciones necesarias sobre las modificaciones que el Poder Ejecutivo Nacional realizó a la Ley de Lealtad Comercial.

Fernando Scanavino, titular de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios manifestó que la jornada “se resume en la coordinación y el trabajo en equipo a nivel provincial y municipal, por eso nos acompañaron más de siete municipalidades de la zona. Fue un encuentro de mucho beneficio porque, obviamente, tiene que ver con seguir incrementando el conocimiento en lo que respecta a la Ley de Lealtad Comercial; se trata de una herramienta de protección para los consumidores y para los proveedores, por lo que también estuvieron presentes la gente de la Cámara de Comercio”.

También señaló que “a partir de esta charla a la que fueron convocados todos los actores intervinientes es que vamos a profundizar todos los controles en materia de exhibición de precios de acuerdo a la ley y siempre privilegiando el diálogo”.

En tanto, Fernando Vertula, Director de Promoción y Fiscalización de Comercios afirmó que “se busca capacitar a los fiscalizadores en todo lo relativo a la defensa del consumidor y la lealtad comercial, es decir, entre los propios comerciantes, que involucra a la nueva normativa a nivel nacional y la posibilidad de realizar denuncias a través de una línea específica en provincia como es la del 148”.

Lealtad y defensa de derechos

Una de las expositoras en la jornada, la Dra. Eugenia Turno, Jefa del Departamento de Lealtad Comercial de la Provincia de Buenos Aires expresó que “la ley es muy importante para mantener la lealtad entre los propios comerciantes, como también la defensa sobre los derechos del consumidor. De esta manera, nosotros brindamos un servicio al ciudadano consumidor, obligando a los comerciantes a que cumplan toda la normativa correspondiente y que expusimos en el curso, como por ejemplo el decreto 274 del año 2019 y las distintas resoluciones de las que somos autoridad de aplicación”.

Por último, Claudio D’Angelo, Jefe del Departamento de Contralor sostuvo que “la fiscalización juega un rol fundamental en todo esto, porque encontramos con que muchos comercios no exhiben los precios y el consumidor no se define sobre si entrar o no al establecimiento. Por eso nuestro objetivo es trabajar para corregir esas fallas”.