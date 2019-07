“Trabajamos para terminar 10 kilómetros del tramo Junín Chacabuco en tres meses”

En su visita a la ciudad, en el marco del recorrido de los avances de la autopista Luján-Junín el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich visitó el diario Democracia, acompañado por el intendente Pablo Petrecca y mantuvo una entrevista exclusiva en la que habló de la grieta, las elecciones y especialmente sobre el avance de los trabajos en la Ruta 7.

Durante su estadía en la ciudad, Dietrich visitó a la firma Tomino Jeans y se reunió con productores rurales.

Transporte público

Tras su implementación, Junín dio un gran paso, según el ministro de Transporte.

“Es un gran paso el que dio Junín y si bien Pablo Petrecca siempre reconoce que lo acompañamos para ser realmente justos con el proceso, solo está esto por el liderazgo de Pablo. Claramente nosotros acompañamos y si no hubiésemos acompañado por ahí no hubiese estado pero Pablo tuvo mucha convicción desde que hacía campaña, que se juntó conmigo y me dijo esta es mi idea. Con nuestros equipos, viendo la ciudad de Junín vimos que había posibilidades”, destacó.

“El problema de las ciudades es que creció mucho el uso de la moto. Es un problema para el transporte público, porque al no haber transporte ya tiene la moto y si bien es una solución para mucha gente, es una de las principales causas de siniestralidad vial”.

Aún así, “es un buen proceso el que está viviendo Junín. Hicimos con nuestros equipos muchos estudios de los recorridos, cantidad de colectivos que se necesitaban. Se comprometió mucho María Eugenia Vidal y creo que los resultados son muy buenos, hay muchos usuarios. Hay mucha gente que tiene la moto pero no la usa y para el día a día usa el colectivo. O antes caminaba y ahora usa el colectivo. Tengamos en cuenta que las sociedades tienen gente más grande para quienes este servicio es importante”, remarcó.

En ese sentido, Dietrich adelantó que buscan realizar un estudio cualitativo, ya que hay estadísticas de que un 40% de la gente que caminaba, ahora usa el colectivo y un porcentaje alto de gente que utiliza moto, pero la idea será “entender por qué esa persona está usando el colectivo ahora para ver qué capacidad tenemos de extrapolar esto. Creo que es un buen proceso y hay que apoyarlo”.

Asimismo adelantó que lanzarán el sistema “Cuándo subo”, “que te dice cuando está llegando el colectivo en tiempo real. Acá se lanzó la aplicación Moovit, muy buena que te estima cuando va a llegar. Vamos a lanzar en Junín “Cuándo subo”, aseguró.

Grieta, obras y elecciones

Consultado sobre la grieta, Dietrich fue contundente: “La grieta es consecuencia de tener un espacio político en Argentina que se ha radicalizado”, y agregó que “el Kirchnerismo generó la grieta”.

Aún así consideró que “después de esta elección y ganando la elección que siento que es lo que va a pasar y lo siento por el sentimiento que tienen los argentinos que decidieron un cambio. Lo veo en cada lugar. Tengo la suerte de viajar por todo el país”.

Las obras y la nueva infraestructura son la carta para contrarrestar una situación económica que Dietrich reconoce que impacta en los votantes.

“Esta es una elección donde se define el destino de Argentina. Donde la elección es entre resignación y esperanza. La resignación de ‘nunca vamos a tener una autopista y no la vamos a tener. Va a venir un tipo y va a decir que la va a hacer y la van a licitar, la van a empezar, la van a interrumpir, en el medio se van a robar una cantidad de plata’ o de ‘vamos a tener la autopista’, ejemplifica el funcionario.

“No hay duda que la crisis económica impacta en la decisión de los electores porque hay mucha gente cuya situación económica era mejor en 2015 que ahora, porque pagaba mucho menos por los servicios pero no sabe que se iba a terminar quedando sin luz, como pasa en Venezuela hoy”, aseveró.

“Hoy tenemos todas las inversiones que se hicieron en luz también porque se paga más por la boleta de energía. Antes la gente pagaba mucho menos por transporte, en los trenes, con la posibilidad de que se produzca otro Sarmiento. Hemos hecho una inversión multimillonaria”.

Según Dietrich, “El Kirchnerismo nos llevó hacia eso. Todo el descalabro que nos dejó, esa debilidad estructural que tiene Argentina porque no cumplió nunca nada y hay muchas anécdotas de cosas que he vivido estos años para mostrar la desconfianza que genera Argentina por su incumplimiento, por los Kicillof de este mundo, que dicen cualquier cosa y mienten impunemente. Eso nos generó la crisis del año pasado de la cual no tengo duda estamos saliendo”.

Avances de la autopista de Ruta 7

Un anuncio significativo que realizó el ministro de Transporte durante la entrevista es que se terminarán en tres meses, diez kilómetros del tramo Junín-Chacabuco.

“Estamos trabajando fuertemente para terminar 10 u 11 kilómetros del tramo de Junín a Chacabuco en los próximos tres meses”, anunció.

“Estamos prácticamente seguros que para octubre terminamos 18 kilómetros entre Giles y Carmen por lo tanto ya vamos a tener una autopista”.

Para el primer trimestre del año que viene, aseguró que habrá “113 kilómetros nuevos de autopista terminados y nos va a quedar el tramo entre Carmen y Chacabuco que estamos tratando de resolver. Va a tardar un poco pero en pocos años vamos a tener de Junín a Buenos Aires una autopista”, y agregó: “Un viaje de Junín a Buenos Aires que te lleva tres horas y media, cuatro, con estrés, con camiones, cuando esté todo esto terminado, que ganando Mauricio va a estar terminado en los próximos años, va a ser un viaje de dos horas”, concluyó.

En la Agraria

En la mañana de ayer, el intendente Pablo Petrecca y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich recorrieron los avances de la obra de la autopista en uno de los distribuidores que se construyen a la altura del paraje La Agraria.

Petrecca destacó que “no se trata de asfalto o cemento, sino de mejorar la vida a las personas para que todos podamos viajar seguros. Lamentablemente es una ruta en la que se han perdido muchas vidas, familiares y amigos, por lo que ver los avances para darle una solución a esta problemática es algo que no puede más que llenarte de emoción y alegría”.