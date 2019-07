Con tecnología de punta, se inauguró la nueva guardia pediátrica del Hospital

Ante la presencia de legisladores, funcionarios provinciales, municipales, autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de esta ciudad y miembros de la sociedad civil se llevó a cabo el acto de presentación oficial de la nueva dependencia para prestar el servicio de pediatría con tecnología de última generación, con la finalidad exclusiva de mejorar la atención a los vecinos.

El evento estuvo encabezado por el intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi. “Esto es para los juninenses y todos los vecinos de la región que vienen a este hospital tan emblemático y querido por todos", afirmó el jefe comunal.

Nivel de urgencia

Según se informó, estas nuevas instalaciones cuentan con un sistema de Triage (evalúa el nivel de la urgencia), a través del cual la prioridad de atención se determina de acuerdo a la gravedad del paciente. En este sentido, aquellas personas que lleguen a la guardia serán recibidas por el personal y, de acuerdo a los síntomas, se les comunicará el nivel de urgencia. El color rojo significa atención inmediata; el amarillo es para aquellos que presentan situaciones complejas pero que corren riesgo de vida; y el verde es para situaciones posibles de ser programadas.

Es mucho más que una silla o una pared nueva, sino que tiene que ver con mejorar la calidad de la atención para la salud de todos. Pablo Petrecca, Intendente de Junín.

Cuando llegamos a la gestión con María Eugenia Vidal a la cabeza, de los 80 hospitales que hay en la provincia, 53 necesitaban de una obra de infraestructura importante. Andrés Scarsi, Ministro de Salud bonaerense.

"Siento orgullo de ser juninense, bonaerense e intendente en esta época ya que la calidad de las obras que se hicieron no tienen nada que envidiarle a un sistema de salud privado, son 2000 metros cuadrados, entre la guardia y todas las obras que se realizaron. Vemos una provincia que está de pie, invirtiendo en esta guardia que es impresionante. Las palabras se las lleva el viento, acá hay hechos concretos de pensar en los más humildes para que se atiendan como corresponde”, expresó el intendente.

“Esta obra en particular va a dar mucho que hablar a los vecinos que vengan aquí, primero por el amor y la calidez humana que brinda todo el personal médico en el servicio, el cual se verá potenciado ahora con tecnología de punta, mayores comodidades en el espacio. Una enfermera del Hospital que trabaja aquí desde hace 26 años y con la que estuve hablando me dijo ‘es la primera vez que voy a poder bañarme porque voy a contar con una ducha’”, afirmó Petrecca.

Proyectos

Y, a continuación, hizo referencia a algunos de los proyectos para implementar de cara al futuro: “Tenemos planificado trabajar en el comedor para brindar una buena atención en materia alimentaria, cámaras frigoríficas para separar la carne y la verdura de acuerdo a las prácticas correctas de manipulación de alimentos para aquellas personas que cuenten con un tratamiento particular; también se sumarán un sistema de farmacias y archivos”.

Asimismo, el jefe comunal afirmó: “Como siempre se trata de hechos concretos, en este caso con una guardia con tecnología de avanzada, con sistema de Triage y un shockroom, que hacen que no haya nada que envidiarle a la salud privada”.

También manifestó que “esto es para los juninenses y todos los vecinos de la región que vienen a este Hospital tan emblemático y querido por todos, que durante mucho tiempo estuvo abandonado como consecuencia de la desidia de los gobiernos anteriores. Es mucho más que una silla o una pared nueva, ya que tiene que ver con mejorar la calidad de la atención para la salud de todos”.

“Es fundamental contar con el apoyo y acompañamiento de una gobernadora como María Eugenia Vidal, que decidió invertir fuertemente en salud y muestra un gran compromiso en esto. Cuando dice que va a hacer las guardias, las hace y se ve, como también con cada medida que ha tomado para mejorar el sistema de emergencia en la provincia de Buenos Aires. En Junín esto se evidencia con la llegada del SAME, como también con la bomba de cobalto que hace poco inauguramos luego de mucho tiempo, el tomógrafo, el espacio para los residentes y los insumos necesarios para que funcione el servicio”, resaltó Petrecca.

Scarsi: “Había un gran atraso”

A su vez, Andrés Scarsi, ministro de Salud de la Provincia, afirmó: “Cuando llegamos a la gestión con María Eugenia Vidal a la cabeza, de los 80 hospitales que hay en la provincia, 53 necesitaban de una obra de infraestructura importante, como también del equipamiento de insumos y de personal correspondiente para la atención para que las guardias pudiesen funcionar. Esta desidia es algo que se arrastró durante muchos años y que produjo un gran atraso en materia de salud”.

Y el funcionario amplió: “Esto cambió a partir del momento en que nos hicimos cargo de la gestión, pusimos el tema sobre la mesa como corresponde y diseñamos este plan integral de renovación de guardias que viene a transformar la manera de atender y que no es una cosa aislada”.

Luego detalló que “en breve serán en total 58 las guardias que habremos terminado en estos años, junto con la expansión del servicio del SAME, el tratamiento de pacientes oncológicos y el funcionamiento del programa Red AMBA Salud que vino a modificar la atención primaria en todo lo que es el primer cordón del conurbano en esta fase”.

Mensaje de Vidal

En el acto también se emitió un mensaje de la Gobernadora Vidal en el que dijo: “Hace poco estuve por allí y hoy los quiero saludar por la inauguración esta nueva guardia y la parte pediátrica del Hospital. Así como cumplimos con el Intendente Petrecca con el transporte público y muchas cosas más, vamos a seguir por este camino para tener una mejor provincia. Esto es sólo una parte más porque vamos a seguir por cuatro años más haciendo obras y llevando servicios a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Les mando un beso a todos".