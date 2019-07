Rodríguez: “No puede haber recuperación de la producción con estas tasas de interés”

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alejandro Rodríguez, “Topo”, dio detalles de la propuesta de Consenso Federal para terminar con la grieta, en una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín). “Hubo dirigentes que se pasaron a otros extremos, Massa se pasó al kirchnerismo y Pichetto se pasó al macrismo”, afirmó el ex ministro de Agricultura bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.

Y amplió: “Nosotros lo planteamos como un punto de encuentro entre los argentinos y las argentinas que no se quieren dejar arrastrar por los dos extremos de esa grieta, y tenemos además una propuesta y un equipo, una propuesta de pasar al crecimiento con justicia social, terminar con el ajuste, y en ese marco creemos que hay una posibilidad de generar un punto de encuentro de millones de argentinos que quieren esa salida”.

Proponemos poner más plata en el bolsillo de la gente para reactivar el consumo popular y hacer andar esa rueda virtuosa del consumo con el crecimiento y la producción.

Consultado por las demoras en el armado, dijo: “Nosotros dedicamos el tiempo a construir con coherencia con aquellos que siguieron en el mismo lugar, sin ir con Macri, sin ir con Cristina, y formulamos un programa de gobierno. Recién ahora la comunidad se está dando el tiempo de empezar a pensar en términos electorales. Esta alternativa la vemos con una enorme potencialidad de crecimiento, porque trae propuestas concretas para la producción, la educación, el trabajo, y es lo que la sociedad está esperando, no que salgamos a pelearnos con uno o con otro”.



Producción

“No puede haber recuperación de la producción con estas tasas de interés y si las pymes no tienen financiamiento; pero el primer esfuerzo lo tiene que hacer el propio Estado, con cero impuesto a las ganancias a las pymes industriales o agroindustriales que decidan reinvertir sus utilidades en equipamiento o en bienes de capital, cuidando el empleo”, remarcó.

Y agregó: “Es algo que Lavagna ya hizo, no lo leyó en un libro para ver qué hacer, es un hombre que tiene mucha experiencia. Además, de manera responsable, pero progresiva y sostenidamente, proponemos poner más plata en el bolsillo de la gente para reactivar el consumo popular y hacer andar esa rueda virtuosa del consumo con el crecimiento y la producción”.

También llamó a “dar un verdadero golpe de timón en materia educativa. La Argentina después de 25 años de descentralización educativa necesita centralizar en el Estado nacional y tener un solo sistema para todo el país, no 24 subsistemas, con más calidad educativa y mejores resultados”.

“Mantengo un diálogo con el campo independientemente de las funciones o de la campaña, los hombres y mujeres del campo en la Provincia no están pasando un buen momento, se ha dolarizado el precio de los combustibles -que pesa mucho para el trabajo en el campo-, se han dolarizado los precios de los insumos, los precios internacionales no están bien, y nunca antes hubo semejante aumento del Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, hay que trabajar sobre esos temas”, dijo.

“Por eso estamos trabajando con nuestro precandidato a gobernador, Eduardo Bali Bucca, un programa que se llama más campo, más electrificación rural, más conectividad para los que viven y trabajan en el campo, más crédito para la adquisición de maquinaria agrícola, y un financiamiento más accesible para lo que es siembra, ganadería y lechería”, señaló.

La gestión de Lavagna

“Lavagna es un hombre que, cuando muchos se borraban o profetizaban el caos, se hizo cargo y nos sacó del abismo, cerraban los comercios, los campos tenían banderas de remate y sufrían las familias trabajadoras, los jubilados. Cuando él se hizo cargo, en menos de un año, la economía empezó a crecer, se mantuvo de manera sostenida en crecimiento del 9%, la inflación al año fue menos del 10% y se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Hoy, por suerte, no estamos en una situación tan delicada, pero si no se hace algo en el marco de un gobierno de unidad nacional, nos va a ir peor, Lavagna sabe hacerlo y tiene la capacidad, junto a Juan Manuel Urtubey, de ponerlo en práctica”, afirmó.