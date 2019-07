Dolor por el fallecimiento de Paco Maracaibo

El fallecimiento del músico Francisco Sierra, más conocido como Paco Maracaibo, a los 71 años de edad, sorprendió a la comunidad juninense en el día de ayer.

Llevaba más de cincuenta años en los escenarios locales, regionales e incluso del país adonde llegaban sus presentaciones. Cabe mencionar que el músico era el padre de la secretaria de Suteba, Francina Sierra.

En una entrevista con Democracia, el 4 de enero de 2015, el artista destacó sus comienzos y el amor por lo que hacía.



"Gracias a la música pude conocer el país"

“Mi nombre verdadero no te lo puedo decir porque los acreedores van a empezar a ir mi casa y no voy a tener escapatoria”, bromea en el inicio de la entrevista un relajado y bien humorado Francisco Sierra.

“La única condición que ponía mi viejo era que terminara el secundario y en un momento se me puso difícil porque estaba lleno de shows, hacía el mismo estilo que ‘Sandro y Los de Fuego’, usaba ropa ajustada y estaba muy en línea, no tenía esta buzarda. Pero pude terminar los estudios en el Colegio Normal – Nacional, donde también había hecho el jardín de infantes y la primaria”, recuerda con orgullo.

Los inicios con la música

Maracaibo empezó a actuar a los 15 años: “Tocábamos sin amplificación, sin nada, porque lo único que había eran esas bocinas que hasta hoy son usadas por los pescaderos que se paran con la camioneta en la esquina del barrio para anunciarse ante los vecinos. Te ponían un microfonazo bien grande y eso tomaba todo… supuestamente, porque la realidad era que te escuchaba el de la primera fila y el de atrás bailaba de memoria”, evoca entre risas.

“Paco” afirma que empezó muy chiquito a estudiar música. “Me acuerdo que uno de mis primeros bailes fueron en General Viamonte, en lo que se denominaba ‘La Tribu’, donde hacían bailes una vez por mes todo el año. El techo eran las estrellas y alrededor había bolsas, entonces cuando tocábamos en julio, la batería, que tenía parche de cuero, se empezaba a desinflar y hacía saltar el agua del rocío”, señala, rematando otra anécdota.

“Eran orquestas características, como la de Feliciano Brunelli, o sea agrupaciones que se armaban para tocar para la gente que venía del exterior. Se hacía mucho pasodoble y otros ritmos españoles, italianos y rusos, porque muchos inmigrantes venían de esos lugares escapando de las guerras o buscando un destino mejor”.

Sin inhibiciones

“Tuve la suerte de que de chiquito me gustó actuar y eso me ayudó a no inhibirme. Si te imponés y lográs que lo que hacés sea escuchado y aceptado, eso quiere decir que triunfaste”, asegura.

Maracaibo incursionó en bandas de la época, como “Los Crazy Cats”, “Los Kings”, y “Los Teddys”. “Con esos grupos recorríamos todo el país. Yo siempre digo que si hubiéramos estado manejados por un buen manager o agencia, como los grupos de ahora, hubiéramos trascendido a nivel internacional. Incluso me enteré tiempo después que las ofertas habían estado pero quienes nos representaban no nos habían dicho nada, preferían hacernos trabajar como locos por dos pesos”, rememora.

En “Los Kings”, Maracaibo alcanzó su sueño máximo: cantar. “Yo salvaba las papas cuando el cantante no venía y después de un tiempo quedé como titular”, explica. Más contemporánea es su aparición como solista, ya metido de lleno en el género de la cumbia y el cuarteto.

“Promediando los setenta, esta zona se empezó a llenar de bandas que tocaban ese estilo y hubo que virar para ese lado porque era algo que gustaba mucho. Si no, no había laburo. Ahí arranqué como ‘Paco' Maracaibo y hasta ahora sigo haciéndolo, porque es una actividad que me encanta", expresa apasionado.

Despedida

Los restos de Francisco Sierra serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Central.