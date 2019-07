Villa Talleres: Solicitan que se coloquen luces con tecnología Led

Hace tiempo ya que el barrio Villa Talleres dejó de ser considerado como uno de los sectores periféricos de la ciudad y se integró definitivamente al ejido urbano, con la mayoría de los servicios cubiertos.

No obstante, desde la Sociedad de Fomento no se dan por satisfechos con lo que se ha conseguido y apuntan al mejoramiento de algunas prestaciones y la incorporación de otros beneficios.

Alumbrado

Uno de los reclamos centrales en Villa Talleres pasa por el alumbrado público. Si bien destacan que el servicio está presente en todo el vecindario, hace tiempo que los lugareños sostienen que la luminosidad de las farolas es insuficiente.

“Nos prometieron las luces Led en el barrio y las estamos esperando”, afirma el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Ferrúa.

Desde la entidad barrial remarcan que se desarrolló un programa de reconversión. No obstante, se solicita que se desarrolle una tecnología mejor: “No llegaron las Led, como se charló en su momento y como se hizo en el barrio Belgrano, que quedó precioso. Acá pusieron columnas, todavía faltan algunas para completar el barrio, pero las que pusieron son las del alumbrado común”.

Ferrúa explica que esto ya fue conversado con las autoridades comunales. “Ahora no podemos andar corriéndolos –agrega– creo que la palabra de ellos debe valer y estamos esperando su respuesta”.

Tránsito

Uno de los temas más preocupantes para los vecinos de Villa Talleres es el del tránsito, principalmente sobre Avenida República, en la que hay dos puntos críticos. Uno de ellos es la intersección con la calle Chaco, en donde el bulevar impide doblar a los que vienen por allí y quieren tomar la avenida hacia el norte, o los que vienen por República desde San Martín e intentan doblar a la derecha. El otro sector problemático es el de la esquina de República y Suiza, con un evidente y riesgoso caos vehicular.

“El tránsito en República es cada vez más importante. Queremos que se haga algo en la esquina de Suiza y en la de Chaco porque son peligrosas. Eso se lo hemos pedido hasta al mismo intendente, pero no se ha hecho nada”, dice Ferrúa.

El reclamo se potencia al tener en cuenta que esta arteria está tomando un vuelo muy importante y desde el propio municipio se la está promoviendo como centro comercial a cielo abierto: “Es una avenida muy popular, hay mucho movimiento y se torna muy riesgosa. En Suiza se debería poner un semáforo de cuatro tiempos o buscarle alguna alternativa, creo que todo tiene solución”.

Otros temas

Como quedó dicho, Villa Talleres está cubierto con todos los servicios básicos. Inclusive, en los últimos años se construyeron algunas viviendas en manzanas que estaban libres y a las que no les llegaban algunas prestaciones, que también fueron extendidas allí.

Por eso los pedidos de los residentes pasan por otro lado. Uno de ellos es el de mejorar la Plaza Amílcar Darío Yebrín. “Sigue sin renovarse”, señala Ferrúa, para luego ampliar “Hemos pedido que se le dé otro vuelo, con atracciones nuevas, que es lo que pide la gente, uno ve que los juegos que hay ahí quedaron medio obsoletos, en otros espacios como la Plaza Marcilla o el centro hay cosas más modernas, distintas a las que hay acá. Este es un lugar muy concurrido, los domingos, principalmente, viene muchísima gente, es muy familiar”.

Por otra parte, desde la sociedad de fomento también hacen referencia a la poda: “En general, acá no hay muchas plantas porque las veredas de esta zona son muy angostas. Sí hay en Alvear y alguna otra arteria y allí sí estuvieron trabajando” en el corte de ramas.

Finalmente, Ferrúa analiza la situación de la seguridad en Villa Talleres: “Sigue siendo estable, no hemos tenido noticias de hechos anormales. Vemos que hay patrullajes, aunque no lo que uno quisiera. Es cierto que los móviles pasan, solamente nos gustaría verlos más seguido”.