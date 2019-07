Petrecca inauguró el desagüe pluvial norte, que beneficia a más de 20 mil vecinos

En medio de una gran emoción y con muchos vecinos llorando, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, inauguró una de las obras más importantes que se hicieron en la ciudad. La misma viene a cumplir una función fundamental que es garantizarles a más de 20.000 vecinos que no tendrán que sufrir más cuando las lluvias lleguen. De dicho acto participaron vecinos, fomentistas, funcionarios provinciales y nacionales, quienes destacaron la importancia de dicha obra para los cinco barrios que abarca.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Qué lindo es verlos y qué alegría para todos nosotros llegar a este día tan esperado. Quiero agradecer en este día a los vecinos que después de 40 años de sufrimiento, de padecer las lluvias y de perderlo todo, nunca bajaron los brazos y esperaron este día. Agradecer a Pablo Bereciartua porque fue clave para que esta obra se pueda realizar. Y otra persona fundamental fue el presidente Macri que apenas le dijimos de esta obra, nos dio los fondos de manera directa. También agradecerle al ex intendente Abel Miguel porque esta obra se pensó en su gobierno pero el proyecto estuvo doce años cajoneado, pero hoy estamos parados sobre hechos concretos. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo trasforma en no apto para impacientes. Se siembra la semilla, se abona y te ocupás de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas estériles pero en todo ese tiempo echó raíces sólidas para que después crezca 30 metros”.

Además, agregó que “nosotros hicimos las raíces a lo largo de cinco barrios que no se ven pero que son fuertes y permitirán el crecimiento de nuestra ciudad. Vengo de la casa de Mónica Tomé, que tuvo que poner un terraplén en la puerta de su casa porque perdió mucho en cada inundación. Y hoy por suerte lo pudimos tirar abajo porque nunca más va a pasar esto. Historias hay muchas pero estamos con una gran alegría por cumplir con la palabra. Veo muchas lágrimas porque hubo mucho sufrimiento. Las raíces de nuestro gobierno son la transparencia, los valores, la honestidad y el hacer. Hacer esas obras que son necesarias para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida”.

Bereciartua: “Lo normal es que vivamos bien”

A su vez, Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, explicó: “Me llena de alegría estar en este lugar y cada vez que pasa algo así me doy cuenta que es lo normal. Esto tiene que ser así y lo normal es que vivamos bien. Tenemos que lograr que los recursos que son de todos nosotros, sean para vivir mejor. El principal capital que tiene la Argentina y Junín son las personas y estas obras están hechas para que las personas vivan mejor. Tenemos que festejar que se cumplió la palabra y que cada vecino debe decir en su casa que esto es lo que se merece. Cada uno debe poner su parte, y por tal motivo quiero felicitar al equipo de Pablo (Petrecca) porque desde el día cero tomaron a esta obra como una prioridad y lograron que esto sucediera. Tenemos 600 obras en el plan del agua y por eso es clave el rol de los dirigentes locales en lograr esto. Y quiero destacar el trabajo de la empresa ya que se cumplió en tiempo y forma, que son capaces y argentinos. También destacar el compromiso del Presidente Macri que tuvo la visión de que este tipo de obras se lleven a cabo y que se cumplan”.

Bullrich: “Muchos quieren minimizar las obras”

Para finalizar, el senador Esteban Bullrich manifestó: “Quiero saludar a todas esas mujeres que lucharon para que estas cosas pasen. Ahora que se hacen las obras, muchos quieren minimizarlo y te dicen que la gente no tiene qué comer. Pero la falta de obras quita educación, trabajo y nos quita esperanza. Esta obra que el ex intendente Miguel había pensado hace años y que nunca se hizo fue porque no da votos. Ahora nos vamos a olvidar del agua y eso tiene un gran valor, nos devuelve la esperanza de que podemos hacer las cosas. Y ahora vendrán otras para seguir mejorando el barrio. Acá está enterrada la plata de los impuestos como con las obras de agua y cloacas. Ustedes, los vecinos nos devuelven las esperanzas que las cosas pueden suceder”.

Testimonios de fomentistas y vecinos

Mónica Tomé, vecina que perdió todo en la última inundación, recibió al Intendente Petrecca que cumplió con la promesa de hacer la obra y que con una masa rompió el terraplén que esta vecina puso para que el agua no ingresara más. Luego recordó que “le agradezco a Pablo (Petrecca) por esta obra. Es algo que aún hoy no puedo creer. Fueron muchos años de perderlo todo. Hace unos días y después de 20 años me compré un mueble sabiendo que nunca más voy a tener problemas con el agua. Y le agradezco al Intendente por cumplir con la palabra empeñada. Estoy muy feliz y emocionada”

Natalia, quien le entregó un presente al Intendente, dijo que “el presente es en agradecimiento porque hace 4 años que somos escuchados. Este era un barrio que estaba a la deriva y con esta obra nos dio calidad de vida. A mí no me tocó la parte de la inundación pero estaba a una cuadra de mi casa. Y veía cómo esos vecinos perdían todo. Como vecino le tratamos de demostrar nuestro apoyo porque Pablo nos escucha”.

Nancy Priano, fomentista, dijo: “Siento una gran emoción y es un sueño cumplido después de tantos años de lucha. Vimos mucha gente inundada y que perdió todo. Recorrí varios barrios y ver esta obra es un sueño cumplido. Cuando el Intendente Petrecca anunció la obra la fuimos siguiendo y estamos más que felices. Los vecinos ahora pueden estar tranquilos y hemos logrado mucho. Por suerte fuimos escuchados”.

Eliana Morales, fomentista del barrio Bicentenario, explicó que “le dije al Intendente Petrecca que con esta obra nos salvó la vida. Estuvimos durante 24 años inundándonos y en una ocasión a mi hermano lo tiró la corriente por la electricidad que había en el agua. Queríamos vender la casa y tirar todo abajo pero un día vino el Intendente y nos dijo que se iba a hacer una obra y nos salvó la vida. En la última inundación del año 2017, la gente del Intendente nos decía que la obra ya iba a comenzar y por suerte así fue. Nunca más nos inundamos y esto nos cambia la vida y no nos preocupa si llueve o no. Para nosotros es tener un barrio como los demás y vivir dignamente”.

Vilma, una vecina que sufrió varias inundaciones, expresó que “estoy muy emocionada porque llegamos a este momento después de 24 años de no poder dormir los días de tormenta. Toda la noche levantada con el agua hasta las rodillas y habiendo perdido todo. Por suerte, esto cambió y estoy muy agradecida. Le agradecí mucho al Intendente Petrecca porque fueron muchos años de sufrir y no quería salir a ningún lado. No lo puedo creer”.