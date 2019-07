Presentaron la lista del Frente Nos que competirá en Junín

En la tarde del miércoles, en una conferencia de prensa en un hotel céntrico, el Frente Nos presentó la lista 131 A que competirá en Junín, encabezada por la precandidatos Yesica Insaurralde (a intendente), y Gustavo Bruno (a primer concejal).

Además, estuvieron presentes en la Ciudad el precandidato a gobernador por Buenos Aires, Gustavo Álvarez y la precandidata a diputada por la Cuarta Sección, Karina Estrella Etchepare quienes disertaron sobre los lineamientos del bloque.

Esta es una de las propuestas, que a nivel nacional lleva la precandidatura de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, y competirá en las próximas PASO del 11 de agosto.

En cuanto a las declaraciones de los miembros de la lista, la precandidata a segunda concejal, Mariana Dormal, dio inicio a la presentación afirmando que “es necesario gestionar un lugar en nuestra ciudad, donde la mujer en situación de vulnerabilidad, tenga el cobijo, el apoyo y el seguimiento para poder apostar siempre a favor de la vida. Esos son unos de los pilares de nuestra propuesta”.

El precandidato a primer concejal, Gustavo Bruno, comentó que “vengo desde hace muchos años ejerciendo en la actividad privada, donde siempre me impulsó la transmisión de valores para la vida. Estoy convencido que esto también se puede plasmar en una propuesta política. Hoy en Junín damos el primer paso de un largo viaje. Me impulsa saber que detrás de mí hay jóvenes que están comprometidos con la causa, que creen en la vida y en el amor. Ojalá tenga la oportunidad de llevarlo a cabo en la función pública”.

La precandidata a intendente, Yesica Insaurralde, dijo: “Sé lo que es trabajar día a día, y pelear para salir adelante. Por actividades sociales que he desarrollado, he visto la pobreza y la necesidad. Por esta motivación estamos acá, participando de este frente, de un grupo que quiere trabajar por la gente de Junín desde la humildad. Queremos gestiones concretas, no dedicarnos a prometer, sino a hablar de lo que queremos hacer por la ciudad y trabajar para eso”.

En último lugar, Gustavo Álvarez expresó: “Es un gusto y una alegría estar aquí en Junín con toda esta gente con historias de vida, militantes sanos y provida. He sido criado en la calle, vengo de abajo, he sido cartonero, panadero. Me hace muy bien ver a esta gente de Junín, gente que somos de la entraña del pueblo, y más allá de nuestro origen, representamos lo que es ser un luchador en la vida”.

Refiriéndose a lo que es un emblema del partido dijo: “En este Frente somos todos humanistas y provida, defendemos todas las vidas. Hace 32 años que lucho contra el flagelo de las drogas, principalmente con los más afectados que son los menores y los adolescentes. Como presidente de la Fundación ‘Usá el Mate’, trabajo para recuperar a las víctimas de la droga, que es una manera más de ser provida. No queremos sacarle las vidas al aborto para entregárselas a las drogas”.

En cuanto a la proyección de esta propuesta política para el electorado, Álvarez cerró: “Desde el Frente Nos venimos a transformar, no somos continuismo de nada ni de nadie, ni tampoco esclavos de las corporaciones. No venimos de adorno a la política. Este será un camino a largo plazo de la mano de Gómez Centurión. Acá venimos a oponernos a un sistema corrupto que se olvida sistemáticamente de las necesidades de la gente. Venimos a ser justos, confiando que en cada municipio de la provincia tenemos hermanos con vocación de servicio que merecen la oportunidad de demostrarlo en la gestión pública”.