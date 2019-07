Solo se diagnostican con Gripe A los casos graves que se presentan

En la actualidad, la consulta más frecuente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) es por enfermedades respiratorias y estado febril.

Tanto en la guardia hospitalaria como en el servicio pediátrico, hay gran demanda de atención, entre los que se detectan casos de gripe, pero por protocolo solo se hacen análisis en los casos más graves, para saber si es Gripe A.

En diálogo con Democracia, la doctora Elisabet Fadda, jefa del Servicio de Pediatría del HIGA, manifestó que en esta época del año prevalecían las enfermedades respiratorias agudas bajas, y dentro de estas, la bronqueolitis, que es la que más se da en niños menores de 2 años.

“También hay prevalencia de neumonías virales y bacteriales, asimismo laringitis, rinitis, etc. frecuentes en la infancia, durante el invierno”, acotó.

Por su parte, la doctora Romina Jourdane, jefa del Servicio de Emergencias, aseguró que se han multiplicado las atenciones por enfermedades respiratorias.

Prioridad

La jefa de Pediatría destacó que actualmente, en el Hospital el foco estaba en la atención a los chicos menores de 2 años con infecciones respiratorias agudas bajas, para lo cual estaba asignado el Programa Viral.

Este programa es para dar prioridad de atención a dichos pacientes, ante la masiva concurrencia que tiene la guardia en esta época, como así también en los consultorios que funcionan durante todo el día en el nosocomio.

“Para ello hay un lugar específico para su atención, donde se los atiende, controla y trata y después vuelven a su domicilio o se interna”, manifestó la doctora Fadda.

La gripe

Respecto a los chicos de edad escolar primaria, entre los 6 y 11 años, la doctora Fadda dijo que en estos momento lo que prevalece en esa edad es la gripe o los estados gripales, también hay mucho otitis, rinitis, sinusitis, enfermedades de las vías respiratorias. La mayoría de las patologías de los chicos son virarles.

Consultada si había Gripe A en este grupo etáreo, en nuestro Hospital, la doctora Fadda respondió: “en realidad Gripe A, Influenza, H1N1, son parte de un mismo cuadro gripal que está producido por distintos virus. Por Protocolo nosotros solicitamos estudios de Gripe A únicamente a los pacientes que se internan por algún cuadro de enfermedad respiratoria aguda grave. No le pedimos estudios de Gripe A a todos, solo a los graves”.

La especialista dijo que, en general, la evolución de Gripe A o Influenza era la misma, que se trataba de un estado donde el paciente tiene fiebre alta, mucho decaimiento, dolores musculares, dolores de cabeza, que era una enfermedad que se autolimita y se curaba en el domicilio del paciente, cuando no eran casos graves.

“En este momento, en el HIGA, de los chicos que tenemos internados graves en Terapia Intensiva hay uno con gripe H1N1. Este año hubo uno o dos casos graves con Influenza, el resto fue con otro tipo de virus”, apuntó.

“Bien pudo haber Gripe A en distintos pacientes edad escolar o preescolar, que se han curado solos, en la casa, no estuvieron internados porque no eran graves”, dijo.

Sobre los casos graves tratados por Gripe A, que habían sido diagnosticados, dijo que por protocolo se les daba una medicación específica.

“Este año, uno o a lo sumo dos casos pediátricos que dieron positivo con H1N1 y se trataron – reiteró- . El resto dio negativo y se trataron por otras causas de infecciones respiratorias graves, por bacterias u otro tipo de virus, que también necesitan un cuidado intensivo”.

Medicación

Respecto a la medicación con que se trataban estas infecciones respiratorias agudas, la jefa de Pediatría dijo que el Hospital, la proveía tanto en internación como en ambulatoria (en este último caso cuando el paciente no podía comprarla). “Hay medicación en Farmacia y en la Guardia, para los casos en que se necesiten diferentes tipos de medicamentos: antifebriles, antibióticos, etc.”, apuntó

Recomendaciones

Para prevenir la Gripe, la doctora Fadda recomendó: “lavarse las manos, evitar estornudar encima de otra persona sana, mantener los ambientes calefaccionados pero ventilar para recambiar el aire (para que los virus no se queden ahí estancados), tener buena alimentación y consultar rápidamente al médico cuando hay síntomas que así lo ameritan”.

En la Guardia

La doctora Romina Jourdane, jefa del Servicio de Emergencia, al ser consultada por Democracia, sobre las consultas por Gripe y enfermedades respiratorias, manifestó que eran el mayor motivo de consulta que tenían en estos meses.

“Tenemos un aumento en el número. Seguramente que dos de cada cuatro pacientes que el médico ve en la guardia, padece alguna enfermedades respiratorias: síndromes gripales, bronquitis, neumonías y todo lo que implica virus y bacterias respiratorias en invierno”, dijo.

Sobre el tema medicamentos, la doctora Jourdane señaló que se podía acceder porque la medicación estaba en Farmacia (en determinado horario), pero que en general los pacientes ambulatorios compraban la medicación en las farmacias privadas, y si no contaban con los recursos, se les proveía en el Hospital.

“En la urgencia, los que quedan internados o en observación, el hospital le administraba los medicamentos correspondientes”, acotó.

La doctora Jourdane señaló que existe un protocolo cuando se sospecha que es gripe en pacientes graves, pacientes críticos que requieren determinado tratamiento. “Por este protocolo se decide a qué pacientes pedirle el test para Gripe A y a qué pacientes no”, dijo la especialista.

“La Gripe A es una gripe más, posiblemente haya muchos pacientes que la resuelvan como una simple gripe sin que se desenlace un cuadro grave. Los síntomas son los mismos: fiebre, mucosidad, escalofrío, estornudos, dolor corporal, tos. Cuando los cuadros progresan, se complican con insuficiencia respiratoria, neumonías graves, entre las cosas que el médico pide están los cultivos para saber si es Gripe A. Los cuadros graves se internan”, afirmó la doctora Jourdane.