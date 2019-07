"El colectivo seguirá funcionando", dijo Meoni

El precandidato a intendente del Frente de Todos Mario Meoni se refirió al servicio de transporte público y aseguró que si es intendente el colectivo seguirá funcionando y que se va a mejorar el servicio. "Vamos a sostener el transporte público, los colectivos van a seguir funcionando. Lo que no vamos a hacer es seguir regalando millones de pesos al dueño de una empresa de Buenos Aires", advirtió.

Con los colectivos se están llevando el dinero de los juninenses, de la misma forma que lo han hecho con otros rubros como los corralones de materiales o las empresas constructoras que fueron beneficiadas con contrataciones directas.

Y agregó que la empresa, “con 12 colectivos que ya no podían funcionar más en Buenos Aires, en sólo tres meses ya se llevó de Junín 12 millones de pesos".

Además, el precandidato a intendente afirmó: "Con los colectivos se están llevando el dinero de los juninenses, de la misma forma que lo han hecho con otros rubros como los corralones de materiales o las empresas constructoras que fueron beneficiadas con contrataciones directas".

"Por eso nosotros vamos a sostener el servicio, pero no vamos a permitir que se sigan llevando millones de pesos que podrían quedar en Junín para invertir y mejorar la ciudad", destacó Meoni.

Recorridos

Finalmente, aseguró: "Estamos trabajando en el análisis de los recorridos, estamos escuchando a los vecinos que utilizan el servicio y también estamos escuchando a los vecinos que quieren utilizar el servicio pero que no lo pueden hacer porque los recorridos no son los mejores o el tiempo de espera es demasiado".