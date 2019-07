Cada vez se inscriben más alumnos en las escuelas técnicas y mejora el desempeño

Siempre concebidas por la sociedad como “distintas” o “específicas”, las escuelas técnicas se mantuvieron a la sombra de las secundarias comunes y por décadas, reservadas a los varones, salvo algunas excepciones. Pero desde el 2011, un cambio de paradigma muestra que las escuelas secundarias técnicas experimentan un crecimiento en su matrícula de casi el 4% por sobre la de las secundarias orientadas o comunes (14,4% frente a 10,7%), lo que implica una tasa de crecimiento 34,5% mayor para las primeras, según un informe de “Argentinos por la Educación”.

El desempeño en la última edición de las evaluaciones Aprender marcó una diferencia notable con las escuelas comunes: en Matemática, el 40,4% de los alumnos de escuelas técnicas aprobaron con “satisfactorio” o “avanzado”, frente a un 29,6% de pares de escuelas comunes.

Asimismo, desde hace tiempo son denominadas mixtas y el número de mujeres que ingresan a los establecimientos también creció, aunque continúa siendo muy grande la brecha de género. Democracia dialogó con María Inés Costa, inspectora de Educación Secundaria Técnica de la Región 14, quien se refirió a distintas cuestiones de la educación técnica en la actualidad y la diferencia de dicha formación respecto de las secundarias comunes.

Actualidad de las Técnicas

Según destacó Costa, “estadísticamente, en la Provincia hay más secundarias orientadas que escuelas técnicas, que son solo 264 en toda la provincia de Buenos Aires. En la Región tenemos una escuela técnica por distrito. En Lincoln y Junín hay dos técnicas, y por caso, en Junín hay 20 secundarias”.

Pero no solo existen las secundarias técnicas sino también las agrarias, que son más de sesenta en la Provincia.

El impacto de los datos sobre las pruebas Aprender se vio reflejado en la performance de las técnicas que obtuvieron mejores resultados en dichas evaluaciones.

En ese sentido, Costa indicó que “las escuelas técnicas tienen una mayor carga horaria de las materias específicas, como matemática, física, química, que son las que se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar las pruebas Aprender de hace dos años”.

Ese mayor rendimiento que se aduce de quienes provienen de las escuelas técnicas, según Costa “tiene que ver con que también se desarrolló la Olimpíada de Matemática, de Química en estos días, y hay en todos los finalistas, alumnos de las escuelas técnicas”.

El dato no es menor si tenemos en cuenta que estas escuelas:“son las que menos establecimientos tienen, menos alumnos, y que haya uno o dos alumnos en la instancia regional es mucho. Y seguramente es un dato a tener en cuenta”.

En lo que respecta a las dos instituciones de nuestra ciudad, la N°1 Antonio Bermejo y la N°2 Patricias Argentinas, Costa aseguró que creció la matrícula.

“Fue mayor en la N°2 y tiene que ver con el edificio nuevo ya que había estado condicionada en un edificio que no reunía las condiciones para ser una escuela. El edificio nuevo hizo también que la escuela creciera en dos años casi el doble de la matrícula”, indicó.

Formación y perfil

Junín tiene en total 915 alumnos distribuidos en las dos escuelas técnicas de la ciudad.

Sobre las diferencias entre la formación de éstas y las secundarias orientadas, la inspectora Costa explicó que “la formación técnica acelera el grado de abstracción en los alumnos, por eso tienen mayor desempeño o mejor, en materias como matemática, física, química, las que tienen un grado de abstracción que el alumno adquiere antes por la práctica metodológica, por excelencia de la escuela técnica, el área taller que se da desde el primer año”.

La educación técnica busca que haya varias ofertas educativas y espacialmente se busca que éstas no se superpongan por la especificidad de la formación.

“La Escuela Técnica 1 tiene el perfil por excelencia del área de las tecnicaturas duras que responden a áreas de metalmecánica, mecanizado. Tenemos la tecnicatura de electromecánica, maestro mayor de obras, electrónica, automotores”, enumeró Costa.

Por caso, “la Técnica 2 tiene una formación de tecnicaturas blandas: aplicación del conocimiento abstracto y la tecnicatura en informática. Son ofertas diferentes”.

Escuelas mixtas

Cuando se crearon las escuelas técnicas, en la década del 50, Costa asegura: “Teníamos la escuela de señoritas y la escuela fábrica de varones. Eso quedó instaurado en las comunidades pero hay que entender que la escuela no es ajena al cambio de la sociedad. Somos parte de una comunidad que avanza y se modifica”.

Y en ese sentido, “un cambio en el paradigma de la visión del hombre y la mujer en la actividad laboral y profesional, también se da en las escuelas. Y está en nosotros como sociedad evolucionar de ese pensamiento”, consideró.

Es por ello necesario dejar en claro que “hoy por hoy son escuelas técnicas de oferta educativa mixta, de formación de tecnicaturas duras y blandas y el acceso de alumnos es indistinto en cualquier entorno formativo.Hay que dejar el estigma de mujeres y varones. Son mixtas y titulan mujeres y varones”.

27,4% de mujeres en la Provincia

En la comparación entre provincias, de acuerdo a un informe recientemente publicado por el Observatorio Argentinos por la Educación, la de Buenos Aires ocupa el último lugar en la relación varones/mujeres.

Con el 27,4% de alumnas, es la única que perfora el piso del 30% y se ubica por debajo de la media nacional, que es de 32,9%.

En septiembre de 2009, la matrícula femenina en las escuelas técnicas de la Provincia representaba entonces el 10% del total. Dos años después llegaba al 27%. Y hoy es del 27,4%. Una variación de +0,4% en los últimos ocho años.

Pruebas “Aprender”

Las escuelas de educación técnica obtuvieron una diferencia significativa en Matemática respecto de las secundarias comunes en las pruebas Aprender, incluso en Lengua.

A nivel nacional, el 64% de los estudiantes de escuelas técnicas alcanzaron los niveles “satisfactorio” o “avanzado”, mientras que en las secundarias comunes lo hizo el 62,3%.

En Matemática, la gran asignatura pendiente de todo el sistema educativo argentino, el 40,4% de los alumnos y alumnas de escuelas técnicas aprobaron con “satisfactorio” o “avanzado”, frente a un 29,6% de pares de las escuelas de enseñanza media comunes.