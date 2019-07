Federico Pérez: “Está la posibilidad de reflotar el autódromo”

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de participar en política?

-Dudé mucho, porque nunca me interioricé en la política, pero sí estoy comprometido con un grupo de trabajo, que es el de Mario Meoni y Valeria Arata, principalmente por el apoyo que me dieron para poder generar lo mío en el deporte, gracias al apoyo de Mario durante muchísimo tiempo –que me consta que lo hizo también con muchísimos otros deportistas-, me simplificó las cosas en mi trabajo; esto se centra todo en el tema presupuestario también. Mi compromiso se centra en eso y en poder ayudar, concientizar y educar en materia de seguridad vial y en deporte, y colaborar en todo lo que los juninenses necesiten de mí.

-Cada vez es más difícil mantener un auto en la alta categoría.

-Mi posibilidad de correr se basa en el apoyo de los empresarios y de un gobierno municipal, que hoy por hoy no lo tengo, desde que asumió este intendente. La situación está difícil y en lo que menos se aporta hoy es en publicidad o en apoyo a un deportista. Por suerte tengo un grupo de asociados, que son comerciantes comunes de Junín, con una cuota mínima, y se les hace difícil colaborar y obviamente que los entiendo, y también tengo una peña, que es ‘El Correcamino de Junín”.

-¿Es posible recuperar el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín?

-El autódromo está prácticamente sin actividad, con excepción de las picadas, es algo que, desde mi lugar, quiero reflotar, y no solamente yo, Gaby Ponce de León, Franco Morillo y todos los chicos deben opinar lo mismo, porque no hay nada mejor para un deportista que poder competir en su ciudad. Tenemos una excelente ubicación geográfica, con un Parque Natural para acoger a muchísima gente, más allá de lo gastronómico, la hotelería, la actividad comercial, el turismo, por eso dentro de lo que también hemos hablado con Mario está la posibilidad de reflotar el autódromo, poder hacer una variante nueva para poder achicarlo, para que no solamente categorías nacionales vengan a competir, sino también las provinciales, como Santa Fe, Entre Ríos, grandes provincias con muchísimo automovilismo zonal. Traer al TC es muy complicado, porque se basa en presupuestos provinciales, vamos a competir a una provincia, pero todo es negociable y están las puertas abiertas para reflotar el Turismo Carretera en Junín.