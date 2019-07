En el marco del Big Sale inauguraron un centro comercial a cielo abierto

Con la presencia de la Sociedad Comercio e Industria, integrantes de la Subcomisión del Centro Comercial República y autoridades municipales, se llevó a cabo el acto de presentación oficial del centro comercial a cielo abierto ubicado en la intersección de avenida República y República Libanesa.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó el evento y en su discurso destacó a los comerciantes como motores del movimiento económico de la zona y el rol social que muchos de ellos cumplen al resignar tiempo personal de vida para pensar en proyectos beneficiosos para la ciudad. “En Junín tenemos muchos centros comerciales de este tipo que han sido un éxito y estoy seguro de que este no será la excepción”, afirmó.

La inauguración también se dio en el marco del primer día del Big Sale, propuesta que tiene como finalidad fomentar el consumo y las ventas por medio de importantes descuentos en comercios ubicados en arterias de juninenses, como avenida República, Roque Sáenz Peña y Benito de Miguel. Hubo un show de payasos para darle un marco colorido al evento y se procedió a la tradicional suelta de palomas como símbolo de buen augurio y prosperidad.

Al respecto, el Intendente manifestó: “Siento una alegría enorme porque pudimos dar el puntapié inicial a este Centro Comercial ubicado en una Av. República que día a día crece y estoy súper convencido de que va a dar que hablar. Los juninenses podrán recorrerlo, hay una gran cantidad y variedad de productos que los van a sorprender y ojalá sirva para promover el consumo, que es lo que todos queremos”.

“Quiero agradecerle a Raúl (Parejas) porque esto fue una propuesta que nos hizo ni bien arrancó su presidencia al frente de Comercio e Industria y que pudimos concretar gracias al trabajo en conjunto y, principalmente, a la subcomisión de este establecimiento de aquí de República porque esto sería imposible realizarlo sin un grupo de personas y comerciantes como este, quienes estuvieron dispuestos a ser el motor de este proyecto”, destacó.

“Hoy se habla mucho de los centros comerciales a cielo abierto y es algo que la entidad viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. En Junín tenemos muchos comercios de este tipo que han sido un éxito y estoy convencido de que este no será la excepción”, expresó el jefe comunal y añadió que “esto surgió y se pudo materializar gracias a un trabajo mancomunado muy importante, que es fundamental para que se puedan llevar a cabo los proyectos; primero hay que escucharnos, ver las necesidades, las oportunidades y pensar en conjunto la planificación para luego hacer”.



“No hay otro camino posible que no sea el trabajo en equipo entre el Estado y los privados, en este caso los comerciantes, para poder lograr los objetivos que se proponen y es algo que implementamos desde el comienzo de nuestra gestión”, resaltó.

Asimismo, Petrecca señaló que “es muy gratificante ver una Av. República tan linda, con sus calles asfaltadas al igual que sus conexiones, donde hay luminaria LED, cámaras para poder transitar de forma segura que se complementan con la presencia de las fuerzas policiales que vigilan y controlan con el mismo objetivo. Todo esto va en beneficio de los comercios que han crecido de gran manera y que constituyen los motores que le dan impulso y movimiento a esta avenida”.

A su vez, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, indicó: “Como siempre digo, soy un convencido de que, si las instituciones trabajamos de forma conjunta y, de pronto, nos encontramos con este gran valor humano como el que hay en esta subcomisión de República, es imposible que esto fracase. El Centro Comercial vino para quedarse y la ubicación es muy buena; la Av. República está muy linda y los invito a todos para que vengan a recorrerla, especialmente a este nuevo centro comercial a cielo abierto”.

“Por supuesto que el objetivo del comercio es vender más, pero no solo es el hecho de aumentar las ventas, sino que también es muy importante embellecer el lugar donde un establecimiento comercial se asienta. Es muy importante también demostrar que podemos conversar y, como dijo el Intendente, trabajar en beneficio del otro y de la comunidad”, dijo Parejas.

“Estos comerciantes que integran la subcomisión llevan a cabo un trabajo muy importante y esto en mayor medida es fruto de este esfuerzo; yo lo único que hice fue acercarme para brindarles mi total apoyo y explicarles un poco la mejor manera de poder concretar el proyecto. Por supuesto, también doy gracias a la Intendencia por entendernos, apoyarnos y por haber estado hoy aquí junto a nosotros en esta inauguración”, apuntó.

Marianela Mucciolo, integrante de la Subcomisión del Centro Comercial República, brindó sus sensaciones al respecto: “Siento una satisfacción muy grande y estoy realmente muy emocionada. Como bien dijo Raúl, el objetivo es vender más, pero la finalidad de fondo por parte de la subcomisión es trabajar junto a los comerciantes de aquí para seguir logrando cosas. Tenemos muchas ideas para realizar y estamos convencidos de que el trabajo en equipo es la mejor manera de poder concretarlas; la empatía es algo fundamental en todo esto. Estoy segura de que con el apoyo del Municipio y de la Sociedad Comercio e Industria vamos a seguir logrando cosas”.

“Estoy muy emocionada porque, como siempre digo, República es mi lugar en el mundo, pero la felicidad se debe especialmente al hecho de formar parte de este equipo de trabajo. Me toca el rol de hablar por todos, pero detrás de mí hay un montón de personas con un corazón enorme y que siempre están dispuestas a ayudar, que es lo más importante”, concluyó.