Muffarotto: “Proponemos el reconocimiento de prioridades a las empresas juninenses”

La precandidata a intendente por el Frente de Todos Victoria Muffarotto planteó sus principales propuestas en una entrevista con Democracia, y puso el énfasis en la generación de empleo genuino de la mano del apoyo a la producción y a las pymes, al tiempo que dijo que de llegar al municipio trabajarán por el acceso al techo propio.

“Nuestra campaña se basa solo en hacer conocer nuestra propuesta. Y para eso seguimos recorriendo la ciudad, estamos en la calle, estamos en los comercios, en las industrias. Acabamos de visitar una industria metalúrgica que tiene muchos años trabajando y no se sabe cómo siguen en pie. La verdad es que el esfuerzo y el ingenio que le ponen es muy motivador para mi, pienso en todo lo que estos juninenses lograrían si tuviesen un municipio que los acompañe y los defienda. Siempre dije que Junín se había industrializado a pesar de sus intendentes, es hora de que se vean interpretados y reconocidos por la ciudad”, afirmó la abogada.

La campaña sucia es para los que no tienen nada nuevo para proponerle a Junín, dijo la precandidata a intendente por el Frente de Todos.

Y agregó: “De mí no esperen una sola palabra agraviante para mis adversarios en las próximas elecciones. Se lo propuse al intendente en el arranque de sesiones ordinarias del Concejo y lo puse en práctica desde que Mario Meoni decidió en qué espacio participaría. Sé que no obtuve la respuesta que esperaba y que hay quienes dedican mucho esfuerzo a embarrar la cancha, cosa que lamento sobre todo por los vecinos que tienen que soportar esto mientras hacen lo imposible por llegar a fin de mes o por seguir abriendo su negocio. Yo concentro el ciento por ciento de mis recursos y de mis esfuerzos en que todos conozcan nuestra propuesta. La campaña sucia es para los que no tienen nada nuevo para proponerle a Junín”.

“Contrastes profundos”

Sobre las desigualdades sociales, Muffarotto afirmó: “Es una ciudad de contrastes profundos, con sectores que tienen absolutamente solucionada su situación económica familiar y que tienen acceso a todos los servicios y a buena infraestructura urbana, mientras otros sectores carecen de todo, de trabajo e ingresos pero también de agua, de gas, de recolección de basura. En el medio está la mayoría, hasta 2015 viendo cómo seguir progresando y hoy viendo cómo no seguir cayendo. El peronismo ya ha demostrado a nivel nacional que puede gobernar para que le vaya cada vez mejor a cada uno, yo estoy preparada para demostrar lo mismo en Junín. Porque ni siquiera el que tiene todo solucionado hace ningún negocio viviendo en la misma ciudad con los que se van quedando sin nada”.

El acceso a un techo propio

Otra de las principales propuestas que esbozó la precandidata, que deberá enfrentar en las PASO a la lista que encabeza el exintendente Mario Meoni, está apuntada a combatir el déficit habitacional. “Impulsamos un plan de generación de suelo urbano para poder contar con los lotes necesarios, a un precio razonable, facilitación del acceso a la primera vivienda con distintos instrumentos”.

Y amplió: “Proponemos el reconocimiento de prioridades a las empresas que residen en la ciudad y que tributan y dan empleo, porque se merecen que el Estado municipal, como gran comprador, les tire una soga en estos momentos tan difíciles. Que la obra pública con que queremos completar la provisión de servicios para todos los barrios se haga con trabajo juninense. Defender cada puesto de trabajo con uñas y dientes, como dice Cristina. Alberto y Axel tienen un proyecto que apuesta al trabajo y a la producción”.

Y cerró: “En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se viene un tiempo de reconstrucción, en Junín vamos a necesitar gente profundamente consustanciada con ese proyecto para aprovechar esta vez sí el viento a favor. Yo no aspiro a nada más que eso, siempre estuve acá y acá quiero desarrollar mi trabajo; nunca consideré a Junín como un trampolín para otros destinos”.