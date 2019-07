Prado Español: Solicitan una rotonda en Posadas y Circunvalación

Para los vecinos del barrio Prado Español, el tránsito es uno de los problemas que requieren más atención. Es que aquí un altísimo porcentaje de sus residentes cuenta con todas las prestaciones elementales y es así como las prioridades pasan por otros temas.

“Prado Español está cubierto casi en su totalidad y todo lo que tiene que ver con los servicios básicos está presente. Nos quedan unas ocho cuadras donde hay que hacer cordón cuneta y extender el agua, y algunas cuatro cuadras de cloacas, en la zona de la colectora de la Circunvalación, nada más”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Giapor.

Uno de los reclamos que lleva años sin respuesta es el de la instalación de un semáforo en la esquina de Posadas y Chacabuco, donde hay dos establecimientos educativos: la Escuela N°29 y el Jardín N°905. Giapor cuenta que se presentaron “muchísimas cartas” en la administración comunal anterior y a la actual haciendo este pedido, pero no obtuvieron respuesta. “Hace poco leí que se iba a declarar esquina segura, no sé qué quiere decir eso”, agrega desconcertado.

Pedimos una rotonda en Circunvalación y Posadas porque a veces parece que están en una pista de carreras. Osvaldo Giapor. Presidente de la Soc. de Fomento.

Otra demanda de los lugareños pasa por la instalación de una rotonda en Circunvalación y Posadas para dar más seguridad a los que ingresen por allí. “Para que entren a una velocidad aceptable, porque a veces parece que están en una pista de carreras”, se queja el dirigente fomentista.

En tanto, Giapor añade que otro punto a tener en cuenta es al paso de los camiones: “El otro día vimos un plano que indicaba por dónde pueden ingresar los camiones y uno de los lugares era Posadas, desde Circunvalación hasta Coronel Suárez, y qué debería hacer una vez que llega ahí. A mí me parece que habría que reformar esa ordenanza y que los camiones no pueden entrar por Posadas, o si no, que puedan llegar hasta Arias, por lo menos, o hasta Avenida San Martín. Y ese sería un problema”.

Infraestructura

Actualmente, la totalidad del vecindario tiene agua corriente, mientras que faltan los otros servicios en un sector específico, sobre las calles Discépolo, Ordiales, Borchex y Circunvalación. Se trata de la zona más alejada donde todavía no han llegado estas prestaciones.

No obstante, se hizo una obra de extensión de cloacas en dos cuadras y, además, se está gestionando la colocación del cordón cuneta en las cuadras que hacen falta. “Creemos que están trabajando en cosas que son más necesarias que estas y aceptamos esperar lo que sea necesario”, asevera Giapor.

En referencia al alumbrado público, el presidente de la sociedad de fomento recuerda que hacía tiempo que estaban reclamando por la oscuridad de algunas zonas, principalmente en la calle Borchex, por lo que se reclamaban mejorar la iluminación. Sin embargo, esto fue atendido y destacan el trabajo realizado en el último tiempo: “La calle Borchex ya se iluminó, pusieron columnas nuevas con luces Led y quedó muy bien. También se hizo en recambio a Led en una parte de Aristóbulo Del Valle y hace unos días terminaron de cambiar las luminarias en Posadas, desde Circunvalación hasta 12 de Octubre. Fue un trabajo maravilloso, es un cambio muy positivo para el barrio y la iluminación en esta zona es, diría que perfecta”.

Seguridad

Por último, en cuanto a la seguridad de este sector, el histórico dirigente barrial observa que hay presencia policial, aunque podría extenderse a otros sectores de Prado Español.

“Tenemos un control estricto con la Policía Local, pero sobre la calle Posadas –relata–, eso nos da seguridad, pero también es cierto que habría que hacer algo en otras calles, yo le pedí al comisario encargado de la patrulla que se hiciera alguna ronda por alguna otra transversal, como por ejemplo en Alemania, porque creo que sería importante”.

No obstante, Giapor aclara que “no hay graves problemas en el barrio, esto no quiere decir que no pase nada, pero sí que se observan muy pocos delitos en esta zona”.