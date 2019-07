Se aprobó por unanimidad el convenio con el SAME, pero la oposición planteó dudas

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el convenio con SAME, que transformará la emergencia en un sistema mixto, en el que tendrá responsabilidad el Municipio y la mencionada empresa de atención a la emergencia, mediante un sistema integral de coberturas en la vía pública y en las escuelas.

Cristina Cavallo, concejal de Cambiemos, destacó que dicho convenio tenía como objetivo la “atención inmediata” de las emergencias.

Por su parte, el doctor Talani (Frente Renovador) manifestó estar de acuerdo con la iniciativa de acordar con la empresa que está a cargo de tal cobertura en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años, y que ahora dicha cobertura llegaría a Junín y a todas las escuelas de Junín, acotando que su bloque había realizado un proyecto de ordenanza hacía dos años atrás.

Aclaró que si bien “la marca SAME es importante”, lo que se iba a implementar en nuestra ciudad era un sistema “mixto”, algo que tenía poca experiencia en la provincia de Buenos Aires, por lo cual él se hacía las siguientes preguntas: ¿es beneficioso este sistema para el Municipio?, económicamente ¿sería mucho más importante el gasto que tendría que hacer el Municipio, comparado con el que se realiza en este momento? ¿Será beneficioso para el juninense tener un sistema mixto, distinto al actual donde una sola empresa maneja la emergencia y que seguirá brindando el servicio, ya que el SAME venía con dos ambulancias por convenio y una más que se ha conseguido, aparentemente, mientras que el resto creía lo iba a poner la que actualmente está y que hará la licitación a partir de diciembre? ¿Por qué no se hizo a través de una licitación un pedido de personal para las ambulancias del SAME?





“Menos recursos para prevención”

Por su parte Olga Prieto (Unidad Ciudadana) manifestó la conformidad de su bloque ante este convenio y las expectativas que tenían, ya que por sus características todavía no se sabía cómo iba a funcionar.

“Estos recursos que llegan a la ciudad de Junín están abocados a atender la emergencia, en un contexto muy desfavorable, el empobrecimiento generalizado de la población y donde la Provincia de Buenos Aires ha disminuido en 16 mil millones del Presupuesto provincial, los recursos destinados a Salud. Se requieren políticas que tiendan a la prevención, además de atender a la emergencia lo cual está bien que se haga.

Los juninenses necesitan más recursos destinados a médicos, paramédicos, para Unidades Sanitaria y programas que llegan con distintos tipos de medicamentos. A esos recursos la Provincia los está disminuyendo”, advirtió la edil

“Si bien nosotros aprobamos este financiamiento que llega, y que es para atender la emergencia, señalamos que se están dejando menos recursos para la prevención en salud”, apuntó.

Con la Provincia

El concejal Javier Prandi (Cambiemos) explicó: “lo que estamos aprobando es el convenio con la Provincia de Buenos Aires, el cual le otorga al Municipio de Junín dos ambulancias con toda la estructuración del SAME, pero nada más que eso”.

Dijo que eso tenía que ver con la decisión de la gobernadora Vidal de distribuir este servicio por toda la provincia de Buenos Aires, y con una decisión del intendente Pablo Petrecca de aceptar el SAME para que se instale en Junín.

Afirmó que hubo desfinanciamiento del hospital público de Junín desde el 1999, cuando según él se hizo la última obra, hasta la fecha. Destacó que en los últimos años el nosocomio siempre había estado “en obra”, como nunca antes. “Decir que se está desfinanciando la salud pública es una falacia”, afirmó Prandi.