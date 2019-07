Meoni: "Me postulo para ser intendente cuatro años y sacar a Junín de la crisis"

Mario Meoni, precandidato a intendente de Junín por el Frente de Todos, luego de realizar una recorrida por diferentes barrios de la ciudad, explicó que le costó tomar la decisión de ser candidato nuevamente y que pretende ser intendente solamente por un período.

Meoni indicó que "para mí no fue sencillo tomar la decisión de ser candidato, por un lado porque hay otros dirigentes que podrían haber sido y segundo porque tenía otras posibilidades. Pero siempre entiendo que primero está Junín, mi ciudad, en la que viven mis hijos y toda la gente que quiero".

"Pero además, esta vez estamos en un momento de la ciudad y del país muy crítico, mucho más de lo que algunos se imaginan o piensan. Muchos ya lo viven en carne propia desde hace un tiempo porque fueron despedidos de sus trabajos. Y frente a esta situación, creo que es necesario aportar la experiencia que tengo en la gestión para sacar a Junín adelante", aseguró.

El ex intendente, además aclaró que "no vengo para quedarme 8 años ni para irme a los dos meses, como muchos lo andan diciendo por ahí. Me postulo para ser intendente sólo 4 años, para ayudar a poner a Junín nuevamente en el camino del desarrollo y el crecimiento. Y luego, pasarle la posta a alguien joven que vaya generando experiencia en este tiempo".

"Cuando hablo con los vecinos, ya sean trabajadores, empleados, obreros, comerciantes, jubilados, siempre encuentro una profunda decepción, mucha tristeza por lo que está pasando en la Argentina, por eso tomamos la decisión de avanzar en Junín en la construcción de un frente que nos pudiera aglutinar a todos. Lograr unirnos, porque la división sólo le ha sido útil al gobierno", afirmó.

Y luego agregó que "el gobierno solo se ha dedicado a generar división, hacer marketing y a que todos la pasemos mal. Por eso, en este proceso necesitamos que todos se sumen y aporten su granito de arena para cambiar la realidad del país y de la ciudad. Hay gente que la está pasando mal y tenemos la obligación de llevarles soluciones".