Aprobarán por unanimidad el convenio con el SAME en Junín

El concejo Deliberante sesionará este mediodía, desde las 12 y entre los despachos de comisión se encuentra la aprobación de la firma del convenio con el SAME.

Autoridades municipales habían anunciado ya la llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al partido de Junín en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Pablo Petrecca.

Según lo indicado, se trata de tres ambulancias pertenecientes a este sistema prestigioso e integral que se sumarán a las que ya posee el municipio de Junín, con el objetivo de perfeccionar la calidad del servicio y optimizar la atención al público.

De acuerdo al anuncio, el sistema de ejecución del servicio se implementará de forma mixta por el cual los tres móviles del SAME se sumarán a los que ya posee el Municipio para contabilizar un total de cinco.

“En los meses siguientes se llevará a cabo el proceso de licitación, que será de carácter público, y cuyos pliegos se darán a conocer en tiempo y forma”, indicaron.

Despachos de comisión

Por Unanimidad: 1) Declarando de interés municipal y cultural el “3° Festival de Títeres Internacional” organizado en nuestra ciudad por la Casa de los Títeres Cubana, a realizarse durante el mes de agosto del cte. Año.

2) Modificación Ordenanza N° 7546/19 ref/ titularidad terreno ubicado en Cuadrante Noroeste.

3) Addenda Convenio Institucional de guarda y custodia de documentos públicos, suscripto entre el Sr. Presidente del H.C.D. y el Sr. Director Gral. De Turismo y Cultura de la Municipalidad de Junín (Ord. N°6573/14).

4) Declarando “Huésped de Honor” a la reconocida artista “Amelita Baltar”.

5) Distinguiendo con el título de “Visitante Ilustre” al médico neonatólogo “Augusto Sola”.

6) Provisión de un tractor para equipos viales rurales.

7) Aprobación Convenio con “SAME”.

8) Modificación tarifa de taxis.-

9) Prórroga emergencia transporte público de pasajeros.-



DepartamentoEjecutivo

1)Proyecto de Ordenanza aprobación Régimen Complementario y Específico de Seguridad Vial.

2)Licitación Pública N° 23/19- Provisión de un tractor para equipos viales rurales.

3) Dirección Gral. De Turismo y Cultura- Solicita se declare “Húesped de Honor” a la reconocida artista “Amelita Baltar”.

4)Proyecto de Ordenanza ref/ prórroga emergencia en el Transporte Público de Pasajeros.

5) Proyecto de Ordenanza ref/ aprobación convenio con “SAME”.-



Concejo Deliberante

1) Proyecto de Ordenanza ref/ addenda Convenio Institucional de guarda y custodia de documentos públicos, suscripto entre el Sr. Presidente del H.C.D. y el Sr. Director Gral. De Turismo y Cultura de la Municipalidad de Junín (Ord. N°6573/14).

Bloque de Concejales Frente Renovador

1)Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. determine a quien corresponde la destrucción o continuación de la obra iniciada en Pasaje 7 entre Libertad y Pasaje 8 del Barrio Evita. 2)Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. determine a quien corresponde la modificación de la circulación y sentido de los pasajes del Barrio Evita.

Bloque de Concejales Cambiemos

1) Proyecto de Ordenanza Circuito Histórico, Cultural y Turístico “Moisés Leben-sohn”.-

2) Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal y cultural el “3° Festival de Títeres Internacional” organizado en nuestra ciudad por la Casa de los Títeres Cubana, a realizarse durante el mes de agosto del cte. año.

Peticiones particulares

1) Foro de Ambientalistas Junín (FODAJ) – Formulan reclamos varios sobre regulación y aplicación de agrotóxicos.

2) Dra. Sonia Moretta- Jefa del Serv. de Neonatología HIGA Junín- Solicita se distinga con el título de “Visitante Ilustre” al Dr. Augusto Sola, neonatólogo que concurrirá al Congreso de Neonatología que se dictará en Junín, entre los días 29 y 31 de agosto.

3) Dada Centro Cultural- Solicita condonación y eximición de Tasas.