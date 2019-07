Ruiz destacó el rol de las sociedades de fomento

El precandidato a intendente de Junín por Consenso Federal Diego Ruiz se reunió con fomentistas locales con los que dialogó sobre el presente de la ciudad, sus necesidades y les acercó sus propuestas de gobierno.

Ruiz estuvo reunido con distintas sociedades de fomento para dialogar con sus representantes al respecto de cómo ven su sector de la ciudad, cuáles son sus necesidades y llevando sus propuestas de gobierno, basado en la producción, la generación de empleo y la obra pública como eje en la inclusión social y mejora de la calidad de los vecinos.

En ese contexto, Ruiz trazó un objetivo para incluir a las sociedades de fomento ya que “son los vecinos quienes deben ser los impulsores del cambio que proyectamos para Junín, donde las demandas de nuestros vecinos, de nuestras sociedades de fomento sean el motor del cambio de ciudad que buscamos”.

En ese sentido, Ruiz contó que “estuvimos con más de diez sociedades de fomento de la ciudad, dialogando con sus referentes, que son vecinos ocupados y preocupados por su barrio y nos transmiten que sienten el olvido de los gobiernos”.

Además, señaló que no debemos dejar de lado al vecino de a pie, que se necesita un gobierno local con mayor sensibilidad y de puertas abiertas, que entienda que el momento que se vive es de crisis y que con el discurso de la esperanza hacia un futuro mejor no alcanza”.

Finalmente, el empresario destacó que la gente muestra interés de recibir una propuesta de renovación en la política y la recepción es muy interesante, nos dicen que es muy bueno que no seamos siempre los mismos y valoran el hecho de que vengamos del ámbito privado hacia lo público. En eso quiero decir que nos podemos involucrar, no hay que tener miedo, hay que avanzar".