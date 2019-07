Mario Meoni: "Vamos a defender el trabajo de los juninenses"

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Mario Meoni, participó el sábado de un almuerzo junto a más de cien afiliados al Sindicato de Choferes de Camiones y allí se comprometió a defender el trabajo de los juninenses.

Mario Meoni dijo: "Conozco la realidad de todos los juninenses, sé por lo que están pasando. Y sé que la están pasando mal tanto los obreros, como los dueños de las empresas y mucho peor aquellos que se quedaron sin trabajo. Por eso, vamos a defender el empleo de los juninenses".

"En el año 2016 nuestro bloque de concejales propuso crear un Consejo Económico Social para generar políticas que atenúen el impacto del ajuste promovido por el gobierno nacional. Eso fue vetado y se perdió mucho tiempo. Ahora debemos retomar la senda donde trabajadores y empresarios, junto con el Municipio, definen el camino del crecimiento para defendernos entre todos", aseguró Meoni.

Además, el precandidato a intendente del Frente de Todos, dijo que "también vamos a promover trabajo desde el Municipio con obra pública, contratando empresas de Junín y no yendo a buscar empresas a Buenos Aires para que se lleven toda la ganancia".

Asimismo, Meoni sostuvo que "desde el Municipio se puede hacer mucho para frenar el impacto de lo nacional, pero para eso hay que escuchar a los obreros y a los dueños de las empresas, a los comerciantes y a los gremios. Hay que tener vocación de diálogo y la voluntad de defender Junín".

"Es obligación defender los intereses del conjunto de los juninenses y no someterse a lo que indica un partido. El actual gobierno municipal nunca defendió a los vecinos de los tarifazos y de la inflación. Eso no puede volver a pasar", concluyó Meoni.