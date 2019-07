Están juntos en el espacio ahora conformado por Sergio Massa y Alberto Fernández pero provienen de referencias diferentes como el meonismo, Palma, y Laguzzi, del ala de la diputada Rocío Giaccone.

En una entrevista con Reporte Especial, los jóvenes precandidatos a concejales por el Frente de Todos destacaron la participación de la juventud en política y puntualizaron los reclamos que surgen, en sus recorridas en la ciudad.

Unidad

En referencia a los distintos orígenes de los que provienen cada uno, Lucila Laguzzi indicó que más allá de ello, “en la situación de crisis del país era necesario construir desde las coincidencias y no desde las disidencias. La sociedad demandaba una unidad de la dirigencia política para poner al país y a la ciudad de pie y es lo que entendió Cristina Fernández de Kirchner al elegir a Alberto como su presidente y conformar el Frente de Todos junto a Sergio Massa. Y nosotros en la ciudad entendimos eso y lo reflejamos en la lista local”.

Por su parte Martin Palma consideró: “Tenemos que motivar a los jóvenes que se involucren, que participen, que sean críticos, que no se conformen con el contexto en el que están inmersos y traten de generar acciones, políticas, desde pequeñas actividades, para poder cambiar la realidad”.

“No existe futuro en la ciudad si no articulamos municipio, la Unnoba y los jóvenes; creemos que esas tres patas son el futuro de Junín y ahí hay que trabajar”.

Según Laguzzi “la política es una herramienta de transformación y la forma de cambiarle la vida a los vecinos es a través de la política”.

La obra pública

Martin Palma consideró importante la obra pública “que queda para el futuro para los juninenses, la provincia y el país”.

Pero aseguró que los jóvenes plantean el acceso al empleo, el esparcimiento y la seguridad.

“Cuando hacemos nuestras recorridas barriales y hablamos con los jóvenes nos plantean básicamente tres problemas principales. El primero que tiene que ver con el acceso al empleo”.

En ese sentido dijo: ”Creemos que tenemos que trabajar muchísimo para generar empleo, potenciar los emprendimientos y para que los jóvenes emprendedores sean el motor del desarrollo en Junín”.

Sobre el esparcimiento aseguró “ven una ciudad apagada, nula de actividades, con pocas acciones, que ya no cuenta con eventos nacionales de renombre, que dejó caer a menos la fiesta de la primavera, que esta lejísimos de pensar eventos multitudinarios como el recital del Indio Solari, y así cada una de esas acciones”.

En tercer lugar, el tema de la seguridad “que no es menor”.

“De la inseguridad se sale con educación, trabajo: los padres trabajando y los chicos en la escuela, creemos que ese es el camino”, aseguró Palma.

Oportunidades de trabajo

Laguzzi destacó “la necesidad de mayores oportunidades para los jóvenes de nuestra ciudad. Oportunidades de empleo, de poder estudiar sin tener que trabajar. Hay muchos casos en las recorridas barriales de jóvenes que tienen que dejar de estudiar ya sea secundario o universidad para poder trabajar porque el Gobierno de Cambiemos hizo un gran ajuste en becas como Progresar. Los chicos tienen que salir a trabajar y no pueden dedicarle tiempo al estudio”.

“Queremos que nuestro eje de gobierno y de gestión sea brindarle oportunidades a los jóvenes y poner dentro de las prioridades las políticas públicas”, remarcó.