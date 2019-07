Se desarrolló la muestra TEC Unnoba

El viernes 12 de julio se desarrolló en la Sede Pergamino de la Unnoba una nueva edición de la muestra interactiva TEC Unnoba. Se trata de una iniciativa promovida desde la Universidad- realizada en el marco de la ejecución del Programa Nexos- que posibilita a las escuelas secundarias del distrito tener un acercamiento a las diversas actividades que se llevan a cabo en la Universidad.

El rector de la Unnoba, doctor Guillermo Tamarit, recorrió la muestra junto al intendente municipal de Pergamino, abogado Javier Martínez. Juntos destacaron la importancia del encuentro y el acercamiento de los estudiantes de las escuelas medias a la Universidad.

“Esta es una muestra que desarrollamos para ir vinculando a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias con la Universidad”, planteó el rector y destacó el crecimiento de esta actividad. “Estamos muy conformes porque todos los años tenemos muy alta repercusión y el debate educativo va permeando en la comunidad y contribuye a jerarquizar la educación en general”.

“Esta es una muestra que crece producto del propio interés de las escuelas y del compromiso que directivos, docentes y autoridades educativas ponen de manifiesto cada año para propiciar la participación en este encuentro”.

Asimismo, valoró la posibilidad de recorrer la muestra acompañado por el intendente de Pergamino y consideró esta ocasión como una oportunidad para que los estudiantes universitarios puedan contar lo que están haciendo tanto en lo que respecta a su formación académica como a sus tareas, en el marco de la investigación.

El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, por su parte, ratificó el compromiso de acompañar el desarrollo de distintas actividades universitarias y tomar contacto con estudiantes en un evento que sirve a la promoción académica. “Esta es una universidad que crece y celebramos eso por lo que representa para nuestra sociedad”, agregó.

La muestra

En el primer piso de la sede Pergamino de la Unnoba estudiantes universitarios montaron stands desde los cuales describieron cuestiones vinculadas a las carreras que cursan y los alumnos de las escuelas secundarias pudieron interactuar con ellos y compartir el desarrollo de algunas actividades. En la planta baja del edificio, en tanto, se armaron puestos de las distintas áreas institucionales de la Universidad y una actividad de simulación en el laboratorio de enfermería.

El objetivo de la propuesta fue que los estudiantes de nivel medio pudieran conocer detalladamente la actividad universitaria y tomar contacto con planes de estudio, proyectos de investigación y extensión.

Charla con estudiantes

En el marco del TEC Unnoba, el rector de la Universidad y autoridades de la Secretaría Académica dialogaron con estudiantes de escuelas secundarias del distrito que participarán de las tutorías propuestas por el Programa Nexos. En este contexto, el doctor Guillermo Tamarit reflexionó sobre la importancia de que los jóvenes apuesten a la educación como herramienta para construir su futuro.

“Les vamos a ofrecer que sigan sentados en las aulas para progresar y tener un futuro mejor. Es un esfuerzo muy importante el que van a tener que hacer y este programa que se implementa en todo el país a través de la Secretaría de Políticas Universitarias los acerca a esta posibilidad”, planteó el rector de la Universidad.

En su mensaje a los estudiantes, resaltó la importancia que la cuestión educativa tiene en términos colectivos: “Argentina tiene un problema estructural en materia de recursos humanos. Tenemos muchos problemas en el secundario, la mitad no terminan este nivel que es obligatorio y fundamentalmente a partir de esta limitación no todos los que deberían hacerlo llegan a la Universidad. Este no es un problema individual sino colectivo, porque los países que mejoran son los que tienen más capital humano y esa formación se logra en la Universidad”.

En esta línea Tamarit planteó a los estudiantes que la actividad de la Universidad se sostiene con el aporte de la sociedad y señaló que esto exige una enorme responsabilidad: “La gente paga impuestos para que el sistema universitario pueda sostenerse y allí hay una obligación que tenemos y una responsabilidad”.

“Espero que tomen la decisión de seguir estudiando, de hacer ese esfuerzo que supone estudiar y entender que además de estar discutiendo qué estudia cada uno, en esa decisión están participando de la construcción de la película colectiva de la sociedad”, sostuvo. Y prosiguió: “Los universitarios somos privilegiados y debemos responder a la sociedad que hace el esfuerzo de sostener las universidades públicas”.

“Estudiar es el mejor programa que uno tiene y sin lugar a dudas es un esfuerzo que vale la pena. Estén seguros que se van a encontrar ese esfuerzo y el futuro y eso los va a dejar satisfechos como a todos los que hemos transitado los estudios universitarios”, concluyó en el diálogo con los estudiantes.

De esta charla en el marco del TEC Unnoba participaron alumnos de las escuelas secundarias N° 2, N°3, N°8, N°15 y de la Escuela de Educación Técnica N°2 de la ciudad de Pergamino; establecimientos que van a participar de las tutorías de acompañamiento en el área de Matemáticas propuestas por el Programa Nexos.