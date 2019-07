Vidal: “Tenemos que generar más trabajo; no queremos más crisis tras crisis en la Argentina”

En el marco del lanzamiento de la campaña realizado ayer en el estadio de básquet del Club Sarmiento de Junín, la gobernadora María Eugenia Vidal mantuvo una entrevista mano a mano con Democracia en la que abordó distintas cuestiones, de cara a las próximas elecciones.

Consultada sobre las bases de la campaña y lo que se pone en juego esta vez, Vidal hizo hincapié en la opción de volver al pasado o mirar lo hecho.

“Creo que se pone en juego qué futuro queremos para nuestros hijos. Si queremos volver al pasado de 28 años de la Provincia gobernados por los mismos: a ese puente que vi en Arenales, que tardó 80 años en hacerse de nuevo, a ese hospital, también en Arenales, que estuvo décadas sin obras, a las compuertas de Mar Chiquita que no se hacían, a la defensa de la planta urbana, que tardó muchísimo en llegar a Junín, a la Ruta 7, a los autoconvocados que pedían la ruta, durante décadas para que no más vecinos de toda la Región siguieran muriendo”, enumeró y continuó: “O si apostamos a estos tres años y medio. Yo soy consciente de que nos han demandado mucho esfuerzo, y nos han exigido pero que también muestran resultados concretos como la Circunvalación, el SAME que en las próximas semanas llega a la ciudad y la guardia del hospital Abraham Piñeyro. Son cosas bien concretas que representan lo que siempre decimos que queremos para la Provincia: estar y hacer, y no cansarnos de eso”.

Las obras y lo pendiente

Es evidente que las obras conforman una pata importante de la campaña, aunque Vidal no niega los reclamos por la situación económica actual y lo que queda por hacer.

“Sin dudas, tenemos que generar más trabajo. La Provincia necesita más trabajo, pero trabajo haciendo los cambios que son necesarios para que llegue y dure en el tiempo. No queremos más crisis tras crisis en la Argentina, que afectan a la Provincia. Queremos un país donde haya cada vez menos inflación en serio y no solamente por un tiempo”.

Ante la pregunta de cómo captar al votante indeciso, la gobernadora Vidal fue concisa: “Que no mire tanto lo que los políticos dicen sino lo que hacen. No solamente en esto de las obras, lo que hemos hecho en salud, lo que hemos hecho en los hospitales, y en la seguridad”

“Más allá de los hechos, que también mire los valores. Yo siento que la honestidad, la verdad, la esperanza y el esfuerzo son valores que representan a Cambiemos. El diálogo, el respeto por el otro, por el que piensa distinto y por el que nació en un barrio pobre, y tiene derecho a ser asistido, sin importar a quien vota. Esos valores van en contra de los valores que otros representan, que tienen que ver con la mentira, el ocultamiento, el sometimiento y la falsa promesa. Creo que también, al momento de votar, hay que tener en cuenta los valores”.



El foco en las elecciones

Ante la consulta de la necesidad de reforzar los ejes de campaña en la que buscará la reelección como gobernadora, Vidal indicó que “eso habla de una coherencia y de un equipo. Nosotros no somos una suma de individualidades. Cambiemos es un equipo que nació en el año 2015 y se fue fortaleciendo con mucha diversidad. Todos venimos de lugares distintos. Algunos nunca habíamos hecho política antes, otros vienen del peronismo, como el caso de Cristian Ritondo, otros se suman a hacer política ahora, como María Luján Rey, otros son del Pro, como Pablo Petrecca, otros vienen del radicalismo. Y toda esa amalgama, esa diversidad, nos hace mejores, pero con los mismos valores. En nosotros no van a encontrar diferencias de valores”.