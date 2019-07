Meoni: “Está en juego el futuro de Junín o volver hacia atrás, a lo que tenemos hoy”

En un multitudinario acto en el club Rivadavia, el precandidato a intendente por el Frente de Todos y líder del Frente Renovador de Junín, Mario Meoni, presentó la lista que lo acompaña y llamó a “pensar la ciudad hacia adelante y darle un nuevo enfoque”, vinculado al conocimiento y a un nuevo modelo urbanístico que permita reactivar la economía y el empleo y atraer inversiones.

En este sentido, el ex jefe comunal, que en las PASO enfrentará a la lista de Victoria Muffarotto, afirmó que la ciudad “perdió el liderazgo regional” ante otros distritos como Pergamino o Chacabuco, y lo atribuyó a la “falta de gestión” del intendente Pablo Petrecca.

El acto contó con la presencia de las diputadas bonaerenses Valeria Arata y Rocío Giaccone, integrantes del Frente Unidad Juninense, además de miembros del Sindicato de Camioneros, Uocra, Organización social Barrios de Pie, Franja Morada Unnoba y Radicales disidentes, entre otros. También estuvieron presentes Nazareno Diotti, Juan Manuel Sequeira y Bruno Screpis.

Con un discurso enfático, Meoni que dijo "no se puede seguir con las divisiones" y anticipó que convocará a Muffarotto para participar de su gobierno.

Además resaltó: "Vamos a trabajar incluyendo a cada uno de los juninenses. El Estado no puede ser un actor que mire sin dar respuestas, el Estado debe estar presente y dar herramientas para crecer”.

Y anticipó un ambicioso plan de viviendas para los juninenses.

“Hoy es una ciudad triste”

“Tenemos una gran responsabilidad, porque está en juego el futuro de Junín o volver hacia atrás, a lo que tenemos hoy, se ha terminado la posibilidad del desarrollo turístico, que haya espectáculos musicales, deportivos, cerraron pymes, comercios, hoy es una ciudad triste y para ponerla nuevamente de pie tenemos que trabajar todos juntos y lo vamos a hacer”, aseguró el ex alcalde.

Y agregó: “La ciudad necesita un nuevo enfoque, además de asfalto, agua, cloaca, que es lo que hay que hacer, hay que pensar la ciudad hacia adelante, vivimos un nuevo mundo, y Macri nos ha dejado muy mal posicionados. Hay que construir un nuevo urbanismo, no podemos seguir pensando la ciudad como la tenemos hoy, que se dispersa y después no se puede llegar con los servicios, cuando tenemos a 30 cuadras un montón de lotes que están produciendo soja, o que haya hacinamiento en un rincón de la ciudad y en otro lado hay diez, 20 o 30 hectáreas abandonadas. El desarrollo urbano de la ciudad es un generador de actividad económica”.

“Es necesario seguir desarrollando servicios públicos, pero servicios públicos que podamos pagar, no puede ser que haya aumentado la luz y el gas como aumentó y que el intendente haya estado callado, que no haya defendido a los juninenses”, disparó.

“Los colectivos van a seguir”

“Vamos a sostener el transporte público, los contratos del Estado no se borran por capricho, los colectivos van a seguir funcionando, lo que no vamos a hacer es seguir regalándole millones por mes al dueño de esta empresa, que ya se llevó 12 millones de pesos en cuatro meses”, alertó. “Nos están llevando el dinero de los juninenses”, completó.

Asimismo, dijo que profundizarán el trabajo con la Unnoba, impulsando que más jóvenes puedan estudiar.