Muffarotto: “Junín está parado, en recesión y con desempleo y pobreza en crecimiento”

Por ahora se han escuchado pocas propuestas en esta campaña electoral.

-Yo siento que la gente de Junín se merece escuchar qué propone cada candidato, cuál es su proyecto político. Por supuesto que un proyecto político implica las propuestas explícitas, decir qué política voy a aplicar para resolver cada problema. Pero también implica dar a conocer algunas características de la persona que las propone, saber si siempre ha sostenido lo que ahora dice o en algún momento propuso todo lo contrario. Saber si adapta su discurso por conveniencia, según los tiempos políticos, o si es una persona de convicciones. Cuál es su alineamiento político a nivel nacional. Si es una figura nueva o si en el pasado pudo hacer lo que ahora propone. Todas esas cosas conforman el proyecto político que cada uno le propone a la ciudad, y cada juninense merece que seamos absolutamente sinceros al respecto.

El municipio debe implementar un Compre Local de modo urgente, para favorecer a nuestras empresas locales por lo menos hasta salir de la recesión.

-Desde la otra lista se la valora, pero aducen que usted no tiene experiencia en la gestión.

-Yo hoy conduzco un equipo de trabajo que hace años viene estudiando los problemas de la ciudad y la mejor forma de solucionarlos. Por eso nos reconforta ver en la actualidad que otros espacios coinciden con nuestro diagnóstico y nuestras propuestas. Hace mucho tiempo que identificamos la destrucción del trabajo como el principal problema a superar cuando se vaya la gestión actual. Junín está parado, en recesión y con desempleo y pobreza en crecimiento. Por eso proponemos un plan de generación de suelo urbano y construcción de viviendas que ponga a la economía en marcha al mismo tiempo que solucione el tremendo problema de no tener un techo propio.

-¿Cómo se llevaría a cabo este plan de vivienda?

-Lo primero es generar lotes, que hoy son insuficientes en la ciudad y están fuera del alcance de la mayoría. La experiencia indica que accediendo a la tierra, por diversas estrategias se llega a la casa propia. Para esto hay que incorporar de tierras para loteo mediante distintos instrumentos como son la compra, los traspasos desde Nación o Provincia. También la asociación con privados. Y luego urbanizarlos, dotarlos de todos los servicios públicos. Eso genera un buen negocio para el municipio por el plusvalor urbano y al mismo tiempo acerca el valor del lote al vecino. Luego viene el fomento a los distintos planes para la construcción de las propias viviendas. La industria de la construcción es un gran dinamizador económico, probado muchas veces en nuestro país y en municipios similares a este, así que de ese modo contribuimos a que el resto de la economía también se ponga en marcha y genere nuevos empleos.

-El comercio es un sector muy importante en Junín, ¿tiene algún proyecto para generar una reactivación?

-Vamos a estar caso por caso apoyando en la medida de nuestras posibilidades a cada negocio y a cada pyme en peligro de destruir fuentes de trabajo. Un intendente no puede desentenderse de eso como lo hizo el intendente actual. Hasta en defensa propia hay que actuar, porque hoy se recauda mucho menos por tasas al haber negocios cerrados y desempleados sin capacidad de pago. El municipio debe implementar un Compre Local de modo urgente, para favorecer a nuestras empresas locales, por lo menos hasta salir de la recesión.

-¿Cómo ve el estado de la ciudad?

-Creo que los inéditos recursos que hoy maneja el municipio deberían reflejarse en una mejor prestación de servicios. Yo sigo viendo un tránsito desmadrado, sobre todo a la hora de entrada y salida de los colegios, sigo viendo una política de seguridad vial más orientada a recaudar que a educar. Nosotros proponemos aprovechar al máximo la instancia de tramitar el registro para educar al conductor, pero para eso hace falta una moratoria que no deje a nadie afuera de la posibilidad de ese trámite. Poniéndonos en estrictos con la cuestión dinero, nos estamos poniendo permisivos en la realidad porque mucha gente conduce sin haber tomado contacto nunca con la ley de tránsito.

Hay que organizar mucho mejor el proceso de trabajo de las distintas prestaciones municipales. Nosotros conversamos con los trabajadores y nos cuentan de la falta de directivas claras, de motivación, la falta de reconocimiento. Hay muchos cargos jerárquicos que no se reflejan en un mejor gerenciamiento. La poda no se levanta, las lámparas que se queman no se cambian, no hay mantenimiento de las calles de hormigón que se terminan rompiendo por no limpiarles las juntas. Y todo eso teniendo personal bien predispuesto y equipos y presupuesto. Es inadmisible.

-Algo que no se le puede achacar a Unidad Ciudadana es falta de coherencia.

-No, claro, porque muchas de las cosas que proponemos ya dieron resultado en el pasado reciente. Podemos proponerlas porque comulgamos con el proyecto de Cristina, de Axel y de Alberto Fernández. Porque lo conocemos, porque estuvimos ahí siempre y porque a ese proyecto político le podemos garantizar a futuro nuestra absoluta lealtad.