Un nuevo centro de castraciones están construyendo en Zoonosis

Se están realizando obras para erigir un nuevo Centro de Castraciones municipal, que contará con una sala pre-quirúrgica, oficinas y quirófanos.

El intendente del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto al director general de Zoonosis y Bromatología, doctor Julio Ferrero, recorrieron las obras que se están haciendo para brindar mejor atención a los animales.

Por dicho lugar, ubicado en Vicente López y Planes 401, miles de vecinos llevan a sus mascotas a realizar las castraciones, la desparasitación, el tratamiento antisárnico y la vacunación antirrábica.

Al respecto, el intendente municipal Pablo Petrecca, sostuvo que "esta era una promesa que estaba pendiente, la de ampliar el centro de atención animal para incorporar más quirófanos”.

Recordó que, desde el primer día de la gestión, la gestión de Cambiemos estuvo trabajando en este tema y que así lo reflejan los números de los animales que se han castrado.

"En esta primera etapa, se trabajará puntualmente con las castraciones, pero la idea es hacer un centro integral, puesto que los proteccionistas traen los animales para que los podamos castrar. Ellos son fundamentales en este trabajo y por tal motivo les quiero agradecer por la tarea que realizan. El lugar actual es muy pequeño, en donde los veterinarios no están cómodos y no hay un pre-quirúrgico. Y con este nuevo centro de castraciones habrá dos nuevos quirófanos equipados, con sala de espera, con un lugar para los pre-quirúrgico y varias dependencias más", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "en un futuro vamos a contar con residentes de otras universidades que se radicarán aquí para que puedan vivir y hacer su tarea. Estamos muy contentos de poder mejorar este centro de atención animal y es lo que estamos haciendo".

Por su parte, la doctora Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, explicó que “habrá dos quirófanos, un pre-quirófano y dejando el lugar donde está Zoonosis en este momento, para el control de los zoonosis re-emergentes que es algo muy importante para el control de la salud ya que hacemos salud pública; estamos para cuidar tanto al animal como al vecino".

Para finalizar, el director general de Zoonosis y Bromatología, Julio Ferrero, manifestó que "a todo esto hay que sumarle las prestaciones que nos da el quirófano móvil que nos permite llegar a todo el partido y, cuando el mismo no está operativo, tenemos las salas de cada sociedad de fomento que nos da la posibilidad de seguir castrando. Nuestra nueva sala para cirugías, facilitará incrementar el número de castraciones. Vamos a tener dos quirófanos trabajando al unísono, no como en este momento que tenemos uno solo con tres veterinarios”.

El especialista opinó que se va a duplicar la cantidad de animales que están castrando ahora.