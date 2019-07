En pocos días, el tren de Junín volverá a llegar a Retiro con un servicio más rápido

Con la llegada a Retiro del primer tren de la línea San Martín, se restableció un servicio que había estado suspendido desde abril del 2017 para la construcción del viaducto y paralelamente se concretó la vuelta a sus operaciones de la estación terminal, que está siendo remodelada y modernizada.

Por eso ahora –según informaron ayer a Democracia desde Trenes Argentinos Operaciones- es inminente que el tren de Junín vuelva a llegar a la estación de Retiro. “En un corto plazo estará llegando nuevamente a Retiro, faltan readecuaciones en el servicio, pero se hicieron todas las pruebas, incluso con pasajeros, y dieron bien”, afirmaron a este diario desde la compañía.

El restablecimiento del servicio se concretó anteayer tras la ceremonia de inauguración del viaducto de la que participaron el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, entre otras autoridades.

"Esto es una demostración de lo que podemos hacer trabajando juntos, de manera transparente, sin corrupción, pensando en los beneficios para la gente. Hemos inaugurado otro viaducto después de que en 100 años no se construyera ninguno en Argentina", dijo Dietrich.

Y agregó: "Hoy, no solamente miles de vecinos de la Capital y del Gran Buenos Aires pueden viajar mejor y más cómodos, sino que ahora contamos con el único aeropuerto del país que se conecta por tren con distintos puntos de la ciudad. Estos son hechos concretos, no promesas de cartón".

"La estación Retiro del San Martín aún está en obras, por lo que la hemos habilitado parcialmente, pero para fines de agosto estará concluida totalmente, al igual que las estaciones de La Paternal y Chacarita, con lo cual quedará funcionando servicio en su totalidad", sostuvo Marcelo Orfila, de Trenes Argentinos.

Una obra clave

El viaducto San Martín, que recorre cinco kilómetros en altura desde el barrio porteño de La Paternal hasta Palermo, permitirá eliminar 11 barreras, con la consecuente reducción de hasta 20 minutos de demoras en el tránsito en esos cruces, lo que beneficia a unas 680.000 personas

El viaducto tendrá tres estaciones en altura: La Paternal, Villa Crespo (antes Chacarita) y Palermo. Actualmente, sólo Palermo está habilitada, y estiman que las otras dos estarán listas en dos meses.

"Este tren va muy lento", se lamentó un pasajero que viajaba en el primer coche, justo detrás del furgón para las bicicletas, y un empleado de Trenes Argentinos, identificado por su uniforme azul oscuro, respondió: "Es por precaución, los pilotos ya conocen las vías nuevas, pero todavía van despacio".

La conexión es un sendero de 200 metros, especialmente construido y señalizado, que en unas semanas estará techado y que une la estación del tren con el área de embarque del aeropuerto.

De esta forma, el aeropuerto de El Palomar se convirtió en la única terminal aérea del país que está conectada con la ciudad por medio de un tren.

El viaje entre la estación El Palomar y Retiro demanda 55 minutos, y en el trayecto se puede hacer combinación con las líneas B y D del subte.

Tanto en la estación del tren como en el aeropuerto se instalaron carteles electrónicos que informan los horarios de los próximos trenes y la manera de llegar a algunos sitios de interés de la ciudad.

El tren vuelve a llegar a Mechita y Bragado

Trenes Argentinos Operaciones informó que desde el próximo lunes 15 de julio el servicio de trenes que une Once con Chivilcoy llegará nuevamente hasta Bragado, luego de que se recuperara la infraestructura dañada por la crecida del río Salado. Para restablecer el servicio fue necesario realizar la reparación del puente ferroviario del kilómetro 191 y la construcción del nuevo puente La Clarita en el kilómetro 184 sobre la Cañada del Tío Antonio.

El tren se detendrá en cinco estaciones intermedias, en las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Mechita, que se reincorpora como parada antes de finalizar su recorrido en la ciudad de Bragado.

“Estamos muy orgullosos en haber devuelto a los vecinos de Bragado el tren. Esto es resultado del trabajo en equipo con el municipio y forma parte de nuestro compromiso por conectar cada vez a más argentinos. Durante nuestra gestión ya conectamos a 67 localidades en todo el país”, expresó Marcelo Orfila, Presidente de trenes Argentinos.

Actualmente Trenes Argentinos está trabajando en conjunto con el municipio en el reacondicionamiento de andenes, puesta en valor y pintura de las estaciones, mejoras en la iluminación y la demarcación de líneas de seguridad para un mayor confort de los pasajeros.

El valor del pasaje partiendo desde Once para Mechita será de 148 pesos para categoría primera y 177 pesos para pulman. A su vez, para Bragado el costo será de 155 pesos primera y 186 pesos pullman.

Los días y horarios de partida desde Once serán los lunes y viernes a las 18:41, con llegada a Bragado a las 23:50, mientras que desde Bragado serán los lunes a la 1:40 de la madrugada arribando a Once a las 7 de la mañana, y los martes a las 5:20 llegando 10:40.

El servicio se presta con formaciones modernas, que poseen amplios y cómodos asientos con una capacidad para 276 pasajeros, ambiente climatizado, puertas automáticas y un coche adaptado para personas con movilidad reducida.

Los descuentos vigentes para la compra de pasajes benefician a jubilados y pensionados –presentando credencial o recibo en boletería- que abonan 40% menos, menores entre 3 y 12 años, que abonan el 50%, los niños menores de 3 años que no ocupen asiento viajan sin cargo, al igual que los pasajeros con certificado de discapacidad.

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en cualquiera de los puntos de venta habilitados en todo el país –se debe concurrir con DNI original de los viajeros- o a través de la página web webventas.sofse.gob.ar/ abonando con tarjeta de crédito o débito con un descuento del 10%.

A raíz de las inundaciones ocurridas durante agosto de 2015 que afectaron a gran parte de la provincia de Buenos Aires, los anegamientos provocados por el desborde del río Salado y en consecuencia los daños en los puentes ferroviarios cercanos a las localidades de Mechita y Alberti, el servicio quedó reducido hasta Chivilcoy.

Para más información se pueden realizar consultas en la web www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o en el 0800-222-TREN (8736).