En Junín, Vidal lanza la campaña y va en busca de la reelección

Esta semana será el primer acto electoral del oficialismo bonaerense para buscar la reelección de María Eugenia Vidal como gobernadora.Y el lugar elegido será Junín, con la clara intención de reforzar los números en el interior provincial.

El evento está previsto para mañana, a las 17, y usará el formato 360°, es decir que el orador estará en el centro y el público, a su alrededor. Para ello, el equipo de la gobernadora visitó distintos lugares y el elegido sería el estadio de básquet del club Sarmiento.

Según informaron fuentes oficiales, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, abrirá el acto de campaña. Luego se dirigirá al público el vicegobernador, Daniel Salvador, y cerrará el discurso de María Eugenia Vidal.

Esta será la segunda vez que Vidal visita Junín en lo que va del año. La primera fue el 1° de abril, cuando participó del acto por la vuelta del transporte público a Junín, junto al presidente Mauricio Macri.

Antes de llegar a Junín, Vidal y su comitiva visitarán las ciudades de Arenales y Chivilcoy.

"Se define no volver al pasado"

Vidal afirmó ayer que “en estas elecciones se define no volver al pasado, aunque se presente con caras nuevas”, y aseveró que, a partir de la gestión de Cambiemos, “ya pusimos a la Argentina y a la Provincia de pie. Ahora, empecemos a avanzar”.

Durante su participación en el congreso "Juntos por el Cambio" en Parque Norte, Vidal dijo que los representantes del oficialismo “compartimos una enorme responsabilidad. No es la de consolidar o acceder a un cargo público o de poder, tampoco la de fortalecer un proyecto político. Las elecciones pueden ganarse o perderse, es parte de la regla de la Democracia que ello suceda. Pero esta elección es distinta. No podemos perder esta elección contra el modelo de Argentina que en el pasado ha hecho tanto daño y quiere volver”.

“No lo podemos permitir, es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío. Depende de nosotros. Los argentinos se enfrentan a la elección más importante de la democracia después de 1983. Va a definir las próximas décadas, el futuro de nuestros hijos, cosas mucho más importantes que el futuro de Cambiemos o de cada uno de nosotros. Es eso lo que nos tiene que convocar. Lo que se define es volver al pasado, aunque se presente con otras caras, o seguir cambiando en profundidad”, prosiguió.

Balance de gestión

Al hacer un balance de su gestión, indicó que la localidad de “Luján se inundó 33 veces en 32 años, siete veces en 2014. Cuando yo llegué había 39 colchones en un depósito para doce millones de bonaerenses en riesgo de inundación. No había botes y sólo catorce personas afectadas a Defensa Civil. Si te pasaba algo en la calle, te tenía que llevar la policía al hospital, si se enteraba. Se tomaba agua en caños que no se cambiaban desde hacía setenta años, porque no se veía. Total, se tomaba igual”.

“Los barrios dominados por narcos, con total impunidad; la policía, sola: o se autogobernaba y conseguía como podía lo que necesitaba, o no tenía chalecos. Las escuelas, no se sabía cuántas había. Ahora sabemos que son doce mil y cuántas tienen problemas, y empezamos a arreglarlas. Los hospitales, vacíos y sin insumos. Era fácil construir, lo difícil era abrir y dar una buena prestación. El cinismo de dar una computadora a cada chico de secundaria en escuelas que no tenían internet. Esa era la Provincia de 28 años: Los mismos que están en las listas hoy, con algunas caras nuevas”, añadió.

“El SAME ya no es sólo de la Ciudad, también es de la Provincia, y ya no tienen que tomar esa agua. Cambiamos 220 kilómetros de caño, aunque no se vea, que dan agua de calidad, y hay un millón más que tienen agua y no la tenían, y 700 mil que ahora tienen cloacas y no las tenían. Hay siete mil escuelas conectadas a internet, todas las primarias con robótica y programación. Los hospitales ya no se hacen nuevos: se arreglan los que existen, por eso arreglamos todas las guardias de la Provincia, con insumos, todo lo que hace falta”, advirtió.