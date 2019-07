Un fiel de la iglesia del pastor Petrecca es precandidato K

Carlos Cámpora es un juninense que cada miércoles y domingo asiste a las reuniones en la iglesia evangélica del Pastor Cristian Petrecca, hermano del actual intendente Pablo Petrecca.

“Soy cristiano evangélico y congrego en la iglesia del pastor Cristian Petrecca. Siempre fui militante kirchnerista, peronista, milité en La Cámpora y luego me alejé un poco pero siempre mis ideologías políticas fueron los movimientos nacionales y populares, al margen de ser cristiano”, aseguró.

Carlos destacó que llegado el momento, tuvo la aceptación del pastor: “Se dio la posibilidad de hablar con el pastor, explicarle que estoy militando en un espacio que es oposición al gobierno actual y tuve la bendición de él, de influir en la política con mi ideología así que en ese sentido tengo total libertad”.

El precandidato asegura que está en el espacio político con el cual se identifica, y que “se asemeja mucho a los principios cristianos que yo comulgo: la igualdad, la distribución de la riqueza, el derecho a la Justicia, la Justicia social”.

Desde el punto de vista religioso indicó que “el cristiano tiene la posibilidad de influir en todos los ámbitos sociales de una comunidad, ya sea en la política, sociedad de fomento, deporte y en este caso me toca influir por un llamado que tengo, en la política. Dentro de la congregación hay diferentes ideologías políticas. Nosotros siempre estamos dentro de los valores y principios cristianos. Dentro de la iglesia por ahí no se puede hacer militancia, hay que separar las cosas”.

En el plano político destacó que “dentro del Frente de Todos comulgan muchas ideologías, y no obstante eso hay muchos más puntos de encuentro que de desencuentro”.

En desacuerdo

“Esta forma de gobierno es perjudicial y por eso proponemos otra alternativa que es este movimiento nacional y popular que ya lo hemos vivido con Cristina y con Néstor, que nos dio la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener un techo digno”, aseguró Cámpora.

“Estoy totalmente en desacuerdo con las políticas que se están llevando a cabo, porque desecha a una porción importante de la sociedad que son los pobres, los oprimidos, los desamparados”.

No obstante asegura que “la grieta no llegó a la iglesia, en la iglesia somos todos hermanos. Fuera de la iglesia tenemos distintos puntos de vista e ideologías políticas. Respeto y amo a mis hermanos dentro de la iglesia. Oro por ellos y las autoridades, que son puestas por dios”.