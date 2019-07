En los últimos seis meses, cayó la venta de autos 0Km 48,8 por ciento en Junín

Las ventas de autos cero kilómetro se desplomaron en Junín en los primeros seis meses de este año, en sintonía con lo que ocurre en el resto del país.

De hecho, según datos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), entre enero y junio de este año se patentaron en nuestra ciudad 600 vehículos nuevos, mientras que en el mismo período del año pasado se inscribieron casi el doble, 1174 unidades.

La comparación intermensual también arroja datos preocupantes, ya que las comercializaciones descendieron de 148 unidades en junio del año pasado, a solo 86 el mes pasado.

Si bien para atenuar la crisis que atraviesa el sector el Gobierno lanzó el plan “Junio 0Km”, con bonificaciones y descuentos, a los que luego se sumaron ofertas propias de los representantes oficiales, desde las concesionarias locales consultadas por este diario coincidieron en que si bien la iniciativa generó más consultas y ayudó a mover el mercado, el impacto no alcanzó para morigerar la caída que viene experimentando el rubro, aunque se mostraron optimistas en un repunte en los próximos meses.

En el país

El patentamientos de vehículos registró en junio una caída del 44,4% contra igual período del año pasado, mientras que con relación a mayo la baja fue de sólo 2,2%, producto del impacto del plan oficial para autos cero kilómetro.

Así lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), al reclamar al Gobierno continuar con el programa, lo cual ya fue anunciado oficialmente, y pidió a las Provincias que eximan del sellado en la inscripción de los vehículos.

La entidad informó que el número de vehículos patentados durante junio ascendió a 35.954 unidades contra 64.659 de igual período de 2018 y el acumulado del primer semestre del año alcanzó las 249.386 unidades, con una fuerte baja del 50,2% en la medición interanual.

Según la misma estadística y un dato celebrado por la cámara es que los automóviles patentados -sin contar utilitarios y vehículos pesados- llegó en junio a 26.845 unidades contra 25.384 de mayo, lo que significó un alza del 5,8%.

Frente a esta suave reacción, el Gobierno decidió extender el plan de bonificaciones durante julio o hasta agotar el saldo no utilizados por cada marca correspondientes a los $1.000 millones comprendido en el incentivo que se da al cliente para la compra de unidades nuevas.

Ricardo Salomé, presidente de ACARA, expresó: "Tal cual hemos venido anticipando durante el mes, es el momento de comprobar en los números el crecimiento de ventas que ha tenido este exitoso Plan".

"Hemos logrado cambiar una tendencia negativa que venía muy marcada en la venta de autos 0 KM. Cuando en el inicio del mes pasado mostrábamos optimismo, muchos nos miraban con asombro y escepticismo", remarcó el dirigente.

Según la cámara empresaria, el promedio diario de patentamientos creció casi 48% en la venta donde aplica el Plan Junio 0 km.

Otro dato que la entidad evalúa positivo es que junio tuvo solo 17 días de registro y pese a esto el número total arroja una cifra apenas 2,2% menor a la de mayo, que tuvo 22 días.

"Con 5 días menos junio nos pone en una situación de optimismo con el Plan O KM ya lanzado y familiarizado con los clientes", indicó el dirigente.

Salomé sostuvo que el sector volvió a ser "parte de un círculo virtuoso, donde los clientes están aprovechando fuertemente los importantes descuentos y formar parte de esta cadena de valor automotriz que, dinamizada con este tipo de medidas, tiende a conservar los empleos del sector, que son todos calificados".

Consideró que "a este ritmo de ventas los fondos remanentes que puso a disposición el Gobierno para el Plan pueden ser consumidos en los primeros días de julio".

"También vale la pena destacar que está vigente el plan de cuotas Ahora 12/18 para adquirir motovehículos, que incluso tiene una opción aún mayor en el tope de precio de los valores", remarcó.

También disminuyó la venta de usados

Las ventas de autos usados bajaron 7,3% en junio con relación al mismo mes del 2018, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), y pidió que el plan de incentivos para los 0KM se extienda también al sector.

En junio se vendieron 121.574 unidades mientras en el mismo mes del año anterior se habían comercializado 131.185. Si se compara con mayo (152.003 unidades), la caída llega al 20,02%.

En los primeros 6 meses del año (814.159 unidades), la baja alcanza el 6,88% comparado con el mismo período de 2018 (874.325 unidades).

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, dijo que "tras dos meses consecutivos de suba, el mercado cayó en junio un 20% con respecto a mayo".

"Es una baja fuerte que nos lleva a replantear nuevamente lo que está pasando en el sector", advirtió.

Lamas dijo que "no hay mercado de 0km sin mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el gobierno para incentivar las ventas de autos nuevos deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial".

"No es tan difícil, con un poco de creatividad se podrían dar incentivos a este mercado para lograr un movimiento ascendente en la comercialización de vehículos usados, empujando a todo el sector hacia un círculo virtuoso", indicó.

Como ejemplo, sostuvo que "una medida muy importante para el sector sería extender el no pago del impuesto a los sellos a las transferencias de los vehículos usados, no sólo durante el período que dure el plan sino pensando en el largo plazo".

"Sería un incentivo muy valorado, tanto para la venta de 0km como de usados", dijo Lamas.

Una industria que no reacciona

La producción automotriz cayó casi 40% en junio contra igual período del año pasado y las ventas mayoristas al mercado interno bajaron más del 34% en la misma comparación, informó hoy la cámara empresaria ADEFA, que agrupa a las terminales locales.

Según el informe, con un promedio de 17 días hábiles, cuatro jornadas menos que el mes anterior, la producción nacional de vehículos fue de 23.916 unidades y registró en junio una baja de 21% respecto de mayo y de 39,3% con relación a igual mes del año pasado.

En el acumulado del primer semestre, el sector automotor produjo 161.182 unidades, un volumen que se ubicó 33,6% por debajo de las 242.655 unidades que se fabricaron en el mismo período de 2018.

Las ventas a concesionarios contabilizaron 36.501 unidades, un 30,6 % más respecto del mes anterior y un 34,1 % por debajo de su comparación con el mismo período del año pasado.

Con un total de 187.067 unidades comercializadas entre enero y junio, el sector registró una caída interanual de 55,6 % en lo que respecta a las ventas totales.

Las exportaciones se ubicaron en 17.401 unidades y tuvieron una disminución de 20,3% con relación a mayo y 24% menos respecto de junio del año pasado.

Continuando con los datos de junio, las terminales automotrices exportaron 17.401 unidades, 20,3% menos respecto del mes anterior y 24 %por debajo de las 22.894 unidades que se enviaron a diversos mercados en junio del año pasado.

En el acumulado de enero a junio, se exportaron 107.686 vehículos, un 11,4 % menos respecto de los 121.570 que se enviaron a diversos mercados en el mismo período de 2018.

Cerrado el primer semestre, el comportamiento de las principales variables industriales, continúa en signos negativos, a excepción de las ventas mayoristas que se vieron motorizadas por la puesta en marcha del Plan Junio 0 km, señaló ADEFA.

Al respecto, el presidente de la entidad, Luis Fernando Peláez Gamboa, señaló: "hay que continuar trabajando en la implementación de medidas que permitan potenciar al sector, tal como las adoptadas para incentivar las ventas a través de bonificaciones a clientes, o las que se pusieron en práctica para mejorar las exportaciones que representaron 72% de la producción de junio y un 62% en lo que va del año".

En este sentido, el directivo agregó: "es fundamental seguir trabajando en la apertura de nuevos mercados y en este esquema se inscribe el nuevo acuerdo que se alcanzó entre el Mercosur y la Unión Europea".

"Este acuerdo contempla el cronograma más largo (15 años) para el sector. Entendemos que es un tiempo necesario para que todos los actores hagamos las correcciones necesarias para competir con este y otros mercados. En esta línea también se trabaja para mejorar el acceso a países de Centro América, de alto interés para nuestra industria", destacó Peláez Gamboa.