Alonso destacó el trabajo en los barrios y la escucha con los vecinos y sus necesidades

En el marco de las elecciones Primarias que se llevarán a cabo el próximo 11 de agosto, la precandidata a concejal en segundo lugar por Juntos por el Cambio, Yamila Alonso fue entrevistada por Reporte Especial, el programa que se emite por TeleJunín, y se refirió a los ejes de la campaña y las expectativas a tan solo un mes de las Paso.

Alonso, coordinadora de los centros de referencia del ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación conforma la lista del espacio que lidera el intendente Pablo Petrecca.

“Las campañas las vivo muy eufórica porque me gustan pero no cambiamos mucho la forma de trabajo, de lo que veníamos haciendo durante todo el año”, aseguró.

“Si hay algo que nos destaca es estar en los barrios, caminar, escuchar a los vecinos, lo hicimos siempre. Seguramente en la campaña se intensifica un poco más pero es una costumbre del equipo del intendente Pablo Petrecca: estar presente en los barrios, visitar instituciones, escuchar a los vecinos y trabajar de acuerdo a las necesidades, eso es para lo que estamos”.

Necesidades y recursos

Ante una realidad que demanda muchas necesidades y ofrece escasos recursos, la precandidata explicó que “por supuesto es difícil pero estamos convencidos que tenemos que estar más que nunca. Las verdad que es muy lindo salir a la calle cuando tenés que inaugurar una obra o contar una buena noticia y muchas veces no es tan lindo cuando la situación a veces no acompaña pero ahí tenemos que estar”.

Alonso destacó que desde hace tiempo dialogan con comerciantes de la ciudad: “Entendemos la situación, por eso ponemos la cara. Por eso el intendente tomó medidas de acompañamiento económicas en lo local, en los que es comercios. Uno de los rubros más afectados con la crisis económica pero estamos convencidos de que es el camino”.

Asimismo resaltó que: “Los vecinos le ponen fuerza porque entienden que vivíamos en un país que no nos iba a llevar a ningún lado y tenemos que ser conscientes que no eran normales las situaciones que se vivían a nivel económico y social, que en algún momento había que terminar, poner un freno y este gobierno decidió hacerlo”.

La precandidata aseguró que “en Junín vemos los cambios. Hay sectores que todavía no sienten el progreso o que de a poco se va estabilizando todo pero estamos convencidos de que hay que seguir por ese camino y acompañando”.

Políticas a largo plazo

Para Yamila Alonso, “las políticas sociales son integrales, interdisciplinarias, pensadas, planificadas y son a largo plazo. Una política bien implementada tiene que perdurar en el tiempo, esté el gobierno que esté al mando. El equipo de Pablo Petrecca trabaja de manera articulada y coordinada. En lo social no todo depende del bolso de mercadería que entrega Desarrollo Social. Hay un trabajo mucho más profundo y estructural”.

La precandidata de Junto por el Cambio destacó a su vez la importancia de las obras, las cloacas y el asfalto en distintos barrios que benefician a las familias.

“Creo que la gente lo va a seguir apoyando a Pablo porque demuestra con hechos lo que hizo, lo que está haciendo y lo que puede seguir haciendo. La idea es seguir ese camino. Creo que Pablo merece otra gestión y estoy segura de que el vecino lo va a seguir acompañando. Y es importante seguir acompañando a Maria Eugenia Vidal y a nivel nacional a Mauricio Macri”.