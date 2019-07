Bucca aseguró que “siempre hay una tercera posición”

El precandidato a gobernador bonaerense por Consenso Federal, Eduardo Bali Bucca estuvo en nuestra ciudad ayer y mantuvo un diálogo exclusivo con TeleJunín.

El ex intendente de Bolívar se refirió a la figura de Roberto Lavagna, las propuestas del espacio y hablo de una tercera posición, en lugar de una grieta o polarización.

“No me gusta llamarla vereda del medio, la llamo una tercera posición. Cuando uno analiza este fenómeno de la polarización, que es más una cuestión impuesta desde la oferta política pero no tanto cuando uno está en contacto con los vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Consideró que “en gran parte por supuesto se sienten defraudados y decepcionados con el momento en el cual vivimos en la Argentina pero tampoco buscan la solución en el pasado, la mayoría de la sociedad tiende a mirar hacia adelante, hacia el futuro y está en nosotros poder ofrecer ese camino”.

El precandidato por Consenso Federal explicó que “siempre hay una tercera posición, una tercera puerta para poder abrir y creo que también es el ejercicio que tenemos que hacer los propios argentinos de poder visibilizarla para poder salir de esta coyuntura que realmente le hace muy mal a la Argentina”.

Acceso a la vivienda

Bucca refirió el problema habitacional como uno de los más urgentes: “Un millón y medio de familias en la provincia de Buenos Aires que no tienen vivienda propia”.

“La gente busca el acceso a poder pagar una vivienda propia, la facilidad de pagar una vivienda o un lote con servicios. Por eso propongo un banco de tierras en la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, consideró que la salud es un tema a desarrollar: “Como médico, la salud pública deja mucho que desear. Tenemos excelentes profesionales, médicos y enfermeros, pero los hospitales realmente están carentes de mucha infraestructura, de insumos. Necesitamos urgente un programa de primera infancia y esto es posible".



Empatía

Bucca refirió que muchos políticos están alejados de los problemas reales.

“Quizás los políticos que tanto se han alejado de la toma de decisiones de los verdaderos problemas de la sociedad y si tuvieran esa empatía las cosas serían distintas, en todos los órdenes”.

Asimismo remarcó la necesidad del acceso al crédito para apoyar la productividad y el desarrollo y un proyecto de descentralización de la educación.

También valoró la importancia de Junín como cabecera y su forma de impactar en otras ciudades, que pueda tener carreras y oportunidades con el perfil de desarrollo de la provincia.

“Mi plan, mi proyecto y mi propuesta tiene que ver con los recursos que vamos a administrar el próximo año".

La figura de Lavagna

“Estamos tratando de promocionar fuertemente la figura de Roberto Lavagna. Creo que es un hombre que nos viene a dar una oportunidad enorme a los argentinos, de poder salir de esta situación de agitación, poder parar la pelota y poder ir a una transición pacífica de los argentinos. Vienen por delante años muy duros, desde el punto de vista económico, a partir de los compromisos asumidos por el presidente Macri, que hay que pagarlos y eso significa una dificultad enorme para la economía argentina”, indicó.

Roberto Lavagna, según Bucca: “Nos da esa seguridad. Cuando tuvo la oportunidad de tomar decisiones en un momento muy difícil de la Argentina lo hizo y lo hizo realmente muy bien, y cuando se tuvo que ir, se fue. Y creo que eso es un valor que falta en la política”.

“Existe un espacio político, Consenso Federal, que propone algo distinto, que en la provincia puntualmente estamos hablando de los temas que realmente importan a la sociedad. Y estamos convencidos que en tanto y en cuanto nos escuchen, nos conozcan, nos van a acompañar”.