A pesar de ser un día no laborable, la mayoría de los comercios estarán abiertos

Para el ambiente productivo, hoy es una jornada no laborable y mañana sí, feriado nacional.

Sin embargo, la gran mayoría de los comercios estarán hoy abiertos en la ciudad de Junín. Así lo afirmó Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de nuestro medio, al ser consultado por Democracia.

Según lo expuesto por el entrevistado, se estima que “entre un 90 y 95 por ciento” de los comercios estarán hoy abiertos. “Nosotros tenemos un grupo de whatsapp, donde se incluyen alrededor de 170 comercios y la mayoría abre sus puertas este lunes”, dijo.

“Ante esta situación tan compleja que estamos viviendo, perder un día de trabajo, o dos si incluímos el 9 de Julio, es mucho. Son días que después no se vuelven a recuperar. Aparte, como este lunes es no laborable, al empleado que trabaja no hay que pagarle un extra, es un día normal. Es decir, si no trabaja, hay que pagarle igual”.

En este punto, cabe aclarar que, en el calendario oficial el 8 de julio no es considerado como “feriado puente” sino que queda a decisión de cada empleador dar o no el día a sus trabajadores. En cambio para el sector público se determinó el asueto administrativo.

Continuando la charla con Parejas, al preguntársele si la gente igual compraba en los comercios, teniendo en cuenta otras jornadas similares anteriores, dijo: “en la última, que creo fue jueves, nosotros abrimos y el trabajo fue malo, a tal punto que a la tarde no abrimos. Pero ahora, en este caso, tengo confianza que pueda haber un poco más de trabajo, al margen de la actitud general que hay, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente y que las ventas no son buenas”.

“No creo que hoy sea un día ‘brillante’ pero esperemos que sea un día para colaborar con las ventas en cada negocio, ante esta situación tan compleja”, acotó.

Otros sectores

Más allá de que los comercios abran sus puertas, las reparticiones públicas de nuestra ciudad permanecerán cerradas.

No abrirán sus puertas las escuelas públicas, tampoco las de gestión privada, los bancos estatales y privados, dependencias del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y del Juzgado Federal de Junín, Municipalidad, ANSES, PAMI, AFIP, Ministerios de Trabajo (provincial y nacional) y sus respectivas delegaciones.

En cuanto a la recolección de residuos, hoy transcurrirá normalmente, pero mañana no habrá.

Seguramente, entre los juninenses que no trabajan hoy ni mañana, varios pudieron aprovechar para viajar y hacer turismo. Y ese es precisamente el objetivo del gobierno, puesto que es una jornada establecida para favorecer al sector turístico al ensamblar el fin de semana con el Día de la Independencia, conformando un fin de semana “extra large”.

Al parecer, la facilitación de este descanso extendido tiene como única base el asueto administrativo, entendiendo que al no funcionar las oficinas públicas y las escuelas, hay un amplio sector que tampoco trabajará y de esa manera puede favorecerse el turismo y la industria de servicios en general. Este no es el caso de Junín, donde casi todos los comercios abrirán sus puertas y de esa manera el público podrá acceder a comprar, en un día “más tranquilo” y sin otras urgencias que pueden darse cuando se deben hacer trámites en algún organismo estatal y sin tener que llevar a los chicos a la escuela.

Calendario oficial

En términos oficiales, y según el calendario del Ministerio del Interior para este 2019, tal como lo dispone el artículo 7° de la Ley N° 27.399, hoy, 8 de julio, no es considerado “feriado puente”, pero sí como un “día no laboral con fines turísticos”. Por tal motivo, al no ser un feriado nacional, cada empresa deberá determinar si otorga dar el día libre o no, dependiendo de sus necesidades y demandas, como suele ocurrir, por ejemplo el Jueves Santo.

Y en caso de que el empleado sea informado de que tiene que concurrir el día lunes (hoy), se le abonará como cualquier otro día dejando de lado los beneficios remunerativos que se dan en un feriado.

Cabe recordar que el calendario este año cuenta con 12 feriados inamovibles por Carnaval, fechas patrias y celebraciones religiosas más cuatro que se trasladan para generar un total de ocho fines de semana largos.

Serán no laborables con fines turísticos además de este lunes 8 de julio, el 19 de agosto y 14 de octubre, mientras que el Día de la Soberanía Nacional se adelanta del miércoles 20 de noviembre al lunes 18.

En el caso de Junín, el viernes 27 de diciembre, día de la ciudad, aporta otro fin de semana largo para terminar el año.

Municipalidad

En el caso del Municipio de Junín, hoy habrá asueto administrativo, por lo tanto “las dependencias prestadoras de servicios esenciales dispondrán de las guardias correspondientes”.

Mañana, Día de la Independencia, será feriado nacional y se cumplirá como tal en cada una de las áreas del Gobierno local.

Bancos

Algunos bancos aconsejan a sus clientes sobre cómo operar los días 8 y 9 de julio, puesto que sus casas centrales y sucursales estarán cerradas. Es así que mencionan canales alternativos como la banca internet, el bip móvil, cajeros automáticos, locales adheridos para retirar con la tarjeta de débito, entre otros.