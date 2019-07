El SAME ya tiene despacho de comisión por unanimidad

Va a ser una realidad. El SAME va a llegar a Junín. Los vecinos vamos a estar más protegidos. Un servicio de prestigio arriba a Junín para cuidarnos más y mejor.

SAME recibió premios a nivel mundial por su prestación en CABA y ya tiene cobertura en 107 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

El convenio tiene despacho de comisión por unanimidad en el HCD que presido y va a ser refrendado en la sesión del 16/7. Todos los concejales coincidimos en que es un servicio esencial.

Luego de la firma del convenio serán tres las ambulancias de SAME. Iban a ser dos, pero gracias a la gestión del intendente Pablo Petrecca conseguimos una unidad más.

En Junín, el sistema será Público – Privado, donde el municipio aportará las ambulancias del SAME y la empresa que gane la licitación tendrá que incorporar las ambulancias restantes, en este caso dos, para llegar a las cinco.

Todas estarán equipadas con cardio desfibriladores, paneles centrales de oxígeno, tubos de oxígeno independientes para la atención fuera del vehículo, kits para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemado y equipo de comunicación.

La Provincia transferirá subsidios que permitirán la contratación y financiamiento del personal que integrará el equipo de emergencias a nivel municipal.

Además, habrá capacitaciones constantes del personal. El SAME aporta conocimiento, idoneidad, experiencia y efectividad probada. No son sólo ambulancias, es una estructura médica y logística íntegra y profesional.

Finalmente y para subrayar, desde 2020 la cobertura se ampliará a todos los colegios públicos.

(*) Presidente HCD y precandidato a concejal por Juntos por el Cambio.