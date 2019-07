“Junín está triste”, expresó Echeverría

La primera precandidata a concejal por el Frente de Todos, Carolina Echeverría, participó del ciclo político de TeleJunín, Reporte Especial, y afirmó que “Junín se iba a ver beneficiado con el alineamiento entre Municipio, Provincia y Nación y no fue de esa manera”, al tiempo que advirtió que la ciudad “retrocedió” en su liderazgo regional.

“Nos preocupa la gran falta de empleo, principalmente en el sector joven, cuando Mario Meoni era intendente había un programa de empleo, que no continuó. Tenemos que luchar para que Junín vuelva a tener becas para estudiar en la Unnoba, poder realizar convenios con la Universidad, y que puedan insertarse luego laboralmente”, afirmó.

“Con educación se pueden conseguir mejores empleos o progresar en un mismo trabajo, no podemos desaprovechar la Universidad y lo que está creciendo esta Unnoba, que es un orgullo. Hay que afianzar esos vínculos, todas las instituciones deben trabajar en forma conjunta, y no aisladamente, porque es un trabajo que se realiza paso a paso”, consideró.

“La ciudad retrocedió en estos últimos años, principalmente porque no se invirtió intelectualmente, no se arriesgó. Junín está apagada, está triste. La Fiesta del Pejerrey no fue lo que era, porque para que una fiesta sea exitosa se tiene que trabajar todo el año; la Fiesta de la Primavera dejó de ser una fiesta; la ciudad está necesitando un cambio de verdad, no el del slogan”, punzó.