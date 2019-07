En su 55° aniversario, la entidad impulsa mejoras en su servicio eléctrico

La Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca y otros servicios Ltda., ubicada en Mitre 153 de dicha localidad, entre los últimos logros destaca la conexión de la subestación eléctrica ET33/13 Kv, línea eléctrica directa Junín-Agustín Roca, para mejorar la calidad del servicio.

Obviamente, el servicio de energía eléctrica es el principal que ofrece esta entidad, pero también está el de Sepelio y el de Agua Corriente. Próximamente sumarán el servicio de FTTH (internet por fibra óptica hasta el hogar).

Bajo la dirección de Raúl Alcides Palma, como presidente, y Héctor Bianco, como gerente, la entidad avanza en su acción cooperativa, en bien de la comunidad de Agustín Roca, partido de Junín.

Entre los logros obtenidos durante el 2018 y lo que va del 2019, vale mencionar: se concluyó la operación de compra de un camión Ford F4000 4x4 cero kilometro y se le acopló un hidroelevador, para prestar servicios a la red y mejorar la seguridad del personal.

Por otra parte, se concretó la compra de materiales para avanzar en el proyecto de Internet FTTH (Fibra Optica hasta el Hogar).

En lo que es el servicio eléctrico, se conectó la subestación eléctrica ET33/13 Kv, línea eléctrica directa Junín-Agustín Roca para mejoras, además de las obras habituales de mantenimiento y en las líneas existentes.

Un poco de historia

La Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca Ltda., nace por la necesidad de dotar de energía eléctrica a la localidad de Agustín Roca, en el partido de Junín (B), y como espejo de esa acción, a la basta zona rural y productiva que la circunda.

Con ejemplos recogidos de otras localidades que con gran esfuerzo energizaron sus poblados, caso de Baigorrita y Agustina entre otras, un grupo de visionarios y pioneros, se pusieron en marcha para fundar, inicialmente la Cooperativa, para luego dar en puntapié inicial para la construcción de electroductos que permitieran el fin deseado.

Fue así que el día 22 de marzo de 1964, en un domicilio particular de la localidad, con la asistencia en masa de los habitantes, se conformó la Asamblea Constitutiva, la que produjo la conformación del Primer Consejo de Administración, constituido por 17 directores titulares, 3 suplentes, 1 síndico Titular y 1 Suplente, según el siguiente detalle:

Presidente: Juan Ángel Rustici.

Vice: Efrén José Picchi.

Secretario: Pedro A. Fregosi.

Prosecretario: Juan Carlos Pinto.

Tesorero: Alejandro Camera.

Protesorero: Romualdo Lucchini.

Vocales: Juan Ricardo Perazzolo, Bonifacio Maguregui, Luis Perazzolo, Antonio Rustici, Uldemar Franco, Dante Salino, Alcides León, Pedro Sanguinetti, Luis María Picchi, Horacio Musante y Pedro José Picchi.

Vocales suplentes: Ambrosio Citterio, Miguel Peratta y José Pomés.

Síndico titular: Manuel Franco.

Síndico suplente: Francisco Guiguet.

De inmediato, este consejo fundador inició las actividades ante los distintos entes gubernamentales y no gubernamentales, a fin de construir la línea de media tensión, desde la Estación Transformadora Junín, hasta la localidad; la instalación de los puestos de transformación indispensables para la época, la línea de baja tensión, que daría energía eléctrica a cada vecino de Agustín Roca.

No fue poco el esfuerzo, pero tampoco en vano, ya que a fines de mayo del año 1965 – más de un año después de constituida la Cooperativa – se energizaban los “cables”, llenando de júbilo a todos los habitantes, y de orgullo a la esforzados pioneros.

Pasado ya años de tan emotivo y fundamental hecho, la entidad puede afirmar que, sin lugar a dudas, el hecho enumerado fue, y sigue siendo, un espaldarazo importantísimo para la producción y expansión agropecuaria.

En el pueblo y en el campo

En la actualidad, la Cooperativa provee de energía eléctrica a más de 300 usuarios rurales, con más de 270 Km. de líneas de media y baja tensión, con más de 200 transformadores de tensión instalados. Igual que provee, no sólo de energía eléctrica domiciliaria a más de 400 usuarios, - más de 1000 habitantes - del “pueblo”, sino que, desde el año 1992, es proveedora de agua potable por red, administra un sistema de servicios sociales (sepelio), y un cementerio privado, así como la prestación integral del Alumbrado público.

Comisión actual

Abocado a respetar y honrar el deseo de sus fundadores, la Cooperativa, a través del consejo de administración, sigue trabajando para dar más y mejores servicios a esta comunidad del noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Presidente: Raúl Palma

Vicepresidente: Fernando Franco.

Secretario: Sergio Gatti.

Prosecretario: Hugo Riva.

Tesorero: Adrián Ratto.

Protesorero: Ariel Bisio.

Vocales: Norberto Romaneli, Mario Domínguez y Gabriel Beccacece.

Vocales suplentes: Sergio Riva, Fernando Breme y Pablo Pallero.

Síndico titular: Amilcar Citterio.

Síndico suplente: Emiliano Rasevich.