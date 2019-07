Desde A.C.A. destacan logros obtenidos este año en producciones agrícolas

Augusto González Alzaga es presidente de la Cooperativa de Carabelas y consejero en la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.), con sede en Capital Federal y sucursales en el interior del país.

En diálogo con Democracia, el nombrado explicó cuál era la función de dicha entidad de segundo grado, que englobaba a más de 150 cooperativas de primer grado en todo el país.

Destacó que en nuestra región funcionaban varias cooperativas agropecuarias adheridas a A.C.A.

“El fin principal que tienen estas cooperativas es el acopio y los servicios que brindan a sus asociados, por ejemplo la provisión de insumos, muchos de los cuales los produce A.C.A, la cual tiene fábrica de fertilizantes, semilleros (trigo, maíz, soja, etc.), fábrica de vacuna antiaftosa. Todos esos productos son comercializados por las cooperativas adheridas”, manifestó el directivo.

Aclaró que “cada cooperativa, sea la de Junín o de la región conectada a A.C.A., además de hacer el acopio de la producción de los socios, les ofrecía toda la venta de insumos de A.C.A. y de terceros.

González Alzaga también se refirió a los servicios o a las unidades de negocio que puede tener cada cooperativa, como son los supermercados. Por ejemplo, en Ascensión hay uno de cooperativa, también Carabelas tiene supermercados en Rojas, Ferré y Carabelas. Las cooperativas suelen tener además ferretería y la venta de otros servicios del grupo A.C.A. que se viabilizan a través de La Segunda, cooperativa de Seguros, A.C.A. Salud y Coovaeco Turismo.

“La red de servicios es muy importante. A su vez, las cooperativas tienen ingenieros agrónomos que asesoran gratuitamente a los asociados de la entidad”, acotó.

Situación actual

Al ser preguntado sobre la situación actual de las entidades cooperativas agrícolas ,en general, González Alzaga respondió que era muy buena en esta zona del país.

“Desde el punto de vista agrícola casi toda la zona ha tenido muy buenas cosechas. Ha sido un año muy bueno para el productor. Los precios internacionales cayeron un poco, pero la producción rindió bien, por lo cual la situación de los productores en general, salvo excepciones, como inundación o alguna sequía parcial o algo así, ha sido muy buena”, afirmó.

Acotó que si bien los precios internacionales de los cereales bajaron, no son malos.

Oro de los ítems que suele influir en la producción agrícola, son las retenciones internas. Al respecto, el entrevistado manifestó que en caso de la soja, la retención era alrededor del 30 por ciento, y en maíz/trigo, entre un 10 y 12 por ciento.

“Este gobierno, en un primer momento, quitó a las retenciones salvo a la soja, pero cuando se produjo el conflicto en mayo de 2018, desgraciadamente el gobierno tuvo que recurrir nuevamente a las retenciones”, apuntó el entrevistado.

Día de la Cooperación

Con motivo de cumplirse hoy el Día Nacional del Cooperativismo, González Alzaga manifestó que las cooperativas agrarias eran solo una parte del mundo cooperativo.

“Gracias al cooperativismo y a las cooperativas en particular, prácticamente todos los pueblos chicos y medianos del interior tienen todos los servicios que de otra forma no tendrían. Si no fuera por el sistema cooperativo, muchos de los beneficios no habrían sido proporcionados oportunamente. Gracias a las cooperativas de trabajo, las cooperadoras, se logra la unión de gente que solidariamente trabaja para propios y ajenos. Lo más importante del cooperativismo es su espíritu solidario, su trabajo en equipo y la forma democrática que tiene”, destacó.