Hasta el martes se podrá visitar el tráiler de promoción turística provincial

En la Plaza Sesquicentenario fue inaugurado ayer el móvil de promoción turística, un programa impulsado por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires para que los vecinos puedan informarse sobre los distintos destinos turísticos que hay para disfrutar en el territorio bonaerense.

El tráiler estará hasta el martes 9 de julio y en él habrá juegos para los chicos, espectáculos y eventos de cocina para toda la familia.

Es de acceso libre y gratuito y se podrá visitar hoy de 10 a 13 y de 16 a 18; mañana, el lunes y martes, de 15 a 19.

Cabe recordar que el recorrido del programa dura seis meses y abarca a 21 municipios de Buenos Aires, entre los que se incluye a la ciudad de Junín, con el objetivo fundamental de promocionar destinos turísticos alternativos que están presentes en el interior provincial y que fueron relegados históricamente.

Tras el corte de cinta inaugural, Martina Pikielny, subsecretaria de Turismo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, señaló que “esta iniciativa surgió en el marco de una decisión política de la Gobernadora María Eugenia Vidal de tomar al turismo en la provincia como un eje fundamental de su agenda pública. Esto se condice obviamente con la mejora en la infraestructura, no solamente en cuanto a obras básicas como cloacas, agua y de hidráulica en las cinco cuencas de la provincia, sino también en lo que respecta a las rutas que cruzan todo el territorio como los que estamos viendo con la Autovía en la Ruta 7”.

Asimismo adelantó: “Todo este trabajo integral tiene como propósito fomentar el turismo y, en este sentido, nosotros tenemos un desafío muy particular como gestión ya que históricamente se ha utilizado a la zona costera como emblema del turismo provincial bonaerense y no política de Estado sino como forma de hacer política”, afirmó la funcionaria provincial y, seguidamente, aseguró que “buscamos implementar un cambio de paradigma en esto y darle valor al interior de Buenos Aires que está repleto de recursos para ser utilizados y que se sean conocidos por los turistas”.



Consultada acerca del motivo de la elección de Junín como uno de los municipios a visitar, Pikielny explicó que esto se debe a que “está en una zona estratégica dentro de lo que es la provincia, cuando uno tiene que planificar políticas de fomento turístico. Es un polo de atracción muy importante en el noroeste bonaerense y naturalmente se ha convertido en un punto de encuentro que hemos podido profesionalizar gracias al trabajo en equipo que hemos hecho junto al Gobierno de Junín en todos estos años de gestión”.

Luis Bortolato, Director de Turismo y Cultura del Municipio aseguró: “Para nosotros como gestión es un orgullo que hayamos sido elegidos en el recorrido del tráiler. Somos una ciudad hospitalaria y estamos acostumbrados a nuclear a toda la Región, por lo que para nosotros es un reconocimiento muy importante”.

Además, Bortolato indicó que "es necesario resaltar el trabajo en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, particularmente con esta herramienta del tráiler turístico, un programa de fomento que va recorriendo distintos lugares y que posibilita a todos los destinos de poder mostrarse. En este caso, recibimos a otros municipios y también vamos a estar en los próximos días promocionando a nuestra ciudad. Estamos realmente muy agradecidos por poder participar y, asimismo, formar parte de la FIT (Feria Internacional de Turismo) que nos permiten posicionarnos como un importante referente turístico en la Región y la provincia”.

Por último, el funcionario municipal informó que el tráiler “va a estar disponible hasta las 19 horas del 9 de julio. Todos los días va a haber una oferta distinta de espectáculo para los vecinos, ya sea tango, milongas, folclore y danzas. Hay muchos juegos para que vengan en familia y también estará disponible un cine, los óculos, degustaciones y cocinas en vivo. Los invitamos a todos para que vengan con la familia porque es una propuesta interesantísima”.