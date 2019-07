Las estrategias y propuestas de los precandidatos locales rumbo a las PASO

Con el foco en la necesidad de generar, a través de políticas activas, empleo genuino, como así también un fuerte impulso a la producción local, los principales espacios políticos de Junín, que competirán en las PASO del 11 de agosto próximo, comenzaron a delinear las estrategias de campaña y propuestas.

Así, el déficit habitacional y el rol de la Unnoba como motor para el desarrollo de la Región son otros aspectos salientes, además de la obra pública, que es el principal “caballito de batalla” del oficialismo para mostrar gestión y transparencia pese a la crisis económica.

Juntos por el Cambio “Hechos, no relatos”

El frente que conduce el intendente de Junín, Pablo Petrecca (Cambiemos), que busca la reelección, seguirá profundizando la obra pública y repasando algunos hechos de la gestión, entre los que los precandidatos destacan como logros clave el saneamiento del basural y la construcción del relleno sanitario, la repavimentación de avenida de Circunvalación, la construcción de la autopista en la Ruta Nacional 7, la obra del desagüe norte y la intervención en el cuadrante noroeste, como así también el asfalto de más 300 calles en la ciudad y en las localidades, y trabajos de agua y cloaca.

En esta línea, los ejes de la campaña electoral del macrismo harán hincapié en los “valores y la transparencia”, en oposición a la anterior gestión, y la materialización de hechos concretos, “que no son relatos”, en sintonía con lo que ya viene desplegando en el ámbito provincial la estrategia electoral de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Dicho de otro modo, si bien admiten que en el terreno económico hay “dificultades”, ponen el énfasis en la realización de obras clave para el desarrollo de la ciudad y la Región, que sirvan de base para el despegue de la economía.

El otro punto que el petrequismo presentará estos días como un logro es la incorporación al “SAME, un sistema que va a representar un salto de calidad”, según lo dijo el propio secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi, y que hará que, con un sistema mixto (público y privado) la ciudad pase a contar con cinco ambulancias, cobertura en todas las escuelas públicas, en los pueblos y en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Frente de Todos Meoni: “Vivienda, becas y empleo”

El precandidato a intendente y líder del Frente Renovador, Mario Meoni, habló sobre la necesidad de generar políticas públicas urgentes para atender la falta de viviendas y los altos costos de los alquileres.

En esta línea, el ex jefe comunal y actual director del Bapro explicó que "se vio un retroceso en este tiempo en la generación de programas que faciliten el acceso a la vivienda para los juninenses. Por un lado, la desaparición de créditos, los altos costos de los terrenos, los aumentos para construir y por otro, la proliferación de casas de chapa a partir de la no construcción de viviendas sociales ni planes de ayuda".

Y precisó: "Por eso vamos a implementar un plan integral de viviendas, que tendrá cuatro líneas de trabajo. Por un lado, un programa de mejoramiento del hábitat, para abordar la problemática integral y comenzar el reemplazo de viviendas precarias y de chapas por módulos de cemento con servicios".

"Por otro lado, un plan de viviendas sociales para familias de bajos recursos o de clase media que no llegan a tener su casa propia por las condiciones económicas del país y que cada día que pasa el alquiler se les hace imposible de pagar", detalló.

"También vamos a generar un plan de loteos, con terrenos que actualmente tiene el municipio, más otros que iremos incorporando para que aquellas familias que pueden construirse la vivienda pero no tienen acceso a terrenos, lo puedan hacer de manera accesible", señaló.

Y agregó: "Por último vamos a generar un plan de autoconstrucción, tanto para que aquellas familias que tienen el terreno o que ya tienen su vivienda y necesitan ampliarla o mejorarla. La mejor forma de afrontar la problemática de la vivienda es de manera integral y eso es lo que vamos a hacer", aseguró el líder del Frente Renovador.

Y dijo: "Ya estamos trabajando con nuestros equipos técnicos en estos temas, queremos llegar al 10 de diciembre con todos los proyectos finalizados para ponerlos en ejecución de manera rápida".

También proyectan la entrega de becas para que todos los chicos que terminan el secundario tengan la posibilidad de ingresar y estudiar en la Unnoba y un programa de financiamiento para la generación del primer empleo en jóvenes.

Muffarotto: “Producción y empleo”

La lista que lleva como precandidata a intendenta a Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana) propone como uno de los ejes principales potenciar la producción y generar empleo genuino. En esta línea, y debido a la prominencia del sector comercial en nuestra ciudad, impulsan el programa “Compre local”, que apunte a, “mientras dure esta recesión, privilegiar a las empresas radicadas en el distrito para las compras del Estado municipal. A igual oferta, gana lo local”.

En materia de viviendas y primer lote, alientan la incorporación de tierras al ejido urbano mediante distintos instrumentos (compra, traspasos, asociación con privados). Programa de plusvalía urbana (urbanización de las nuevas tierras con la provisión de servicios públicos y loteo). “Con el plusvalor que se obtiene de la venta de lotes (no a precio de mercado, sino en relación con la capacidad de pago de la familia sin vivienda) respecto de lo invertido en tierras, se retroalimenta el sistema”, dijeron.

También prometieron trabajar en la gestión del crédito y sistemas de autoconstrucción para el acceso a la primera vivienda. “Al mismo tiempo que se alivia el déficit habitacional del distrito (entre tres y cuatro mil viviendas en la actualidad) y se facilita la realización de las familias asegurándoles su techo, se reactiva la economía con un multiplicador ya probado como es la construcción. Este sistema ya se viene implementando con éxito en otros distritos con menores recursos que Junín”, afirmaron.

Además, proyectan políticas de fomento y apoyo a la producción de los quinteros del distrito mediante la organización de ferias y el acceso a convertirse en proveedores del Estado (por ej., para los comedores escolares).

En materia de seguridad, pusieron el eje en una mayor coordinación de todas las fuerzas de seguridad y recursos disponibles para una ciudad segura y ordenada. “Junín tiene más recursos en personal y pertrechos para la seguridad y eso no se refleja en los resultados”, cuestionaron. También propician la incorporación al sistema de monitoreo de las cámaras particulares que enfoquen el espacio público.

Con respecto al tránsito, llaman a mejorar “la infraestructura vial y la educación del ciudadano como vía para el ordenamiento del tránsito. Moratoria en multas para regularizar la circulación con carné de conductor. Abandono de la política recaudatoria en favor del ordenamiento y la prevención de accidentes”.

Sobre la nocturnidad afirmaron: “La diversión y el esparcimiento son un derecho. El Municipio debe regular la actividad y brindar seguridad para nuestros jóvenes. No se puede prohibir la noche, sino que hay que recuperarla”.

En obras y mantenimiento, dijeron: “Las funciones de poda, bacheo, limpieza de desagües, cordón cuneta, asfalto, agua potable, mantenimiento de luminarias, plazas y espacios públicos son tareas básicas del municipio. Sin excusas para no hacer lo que hay que hacer”.

Sobre las veredas, alientan un “plan de construcción y reparación de veredas, generando trabajo al tiempo que hacemos una ciudad amigable”.

También impulsan la puesta en funcionamiento de la planta depuradora en un ciento por ciento.

Consenso Federal Ruiz: “Potenciar lo bueno”

El precandidato a intendente por el lavagnismo juninense, Diego Ruiz, afirmó: “Principalmente pondremos en valor a Junín como ciudad productiva, impulsada por el conocimiento, la Universidad como polo de crecimiento desde lo académico. Poner en valor las instituciones, que cada una de ellas sea el verdadero pulso de la ciudadanía y sean participantes en las decisiones que tienen que ver con la ciudad. Mucho foco en las tics, enfatizando a la tecnología como eje del crecimiento”.

Y agregó: “Todo esto es por un fin común: el de generar empleo genuino, así resolvemos muchos temas: inseguridad, temas sociales y ciudadanía realmente con criterio para elegir a los próximos gobernantes. En educación apuntamos al fortalecimiento de este ecosistema: universitario, técnicas, centros de formación, junto con el Municipio y los privados entenderemos realmente las demandas”.

En materia de hábitat llamó a “generar y explotar los bancos de tierra para el acceso a la vivienda, trabajando lo público y privado de manera colaborativa”. En esta línea, Ruiz hizo hincapié en la aplicación de la ley provincial de hábitat para obtener un banco de tierras y tratar de solucionar el problema habitacional de la ciudad.

Sobre la nocturnidad pidió “boliches exclusivos y seguros para menores de 18 años”.

También convocó a “impulsar la ejecución por parte de Provincia y Nación del programa de Zona de Actividad Logística (ZAL), que ya tiene destinado el terreno detrás del relleno sanitario.

“Vamos a gestionar la reparación del aeródromo o construcción de un helipuerto en el HIGA, con obra pública y privada”, dijo.

También llamó a crear la "Comisión fiscalizadora de calidad" para controlar la calidad de las cosas que compra la Municipalidad (compuesta por integrantes de las sociedades de fomento y otras).

“Queremos potenciar lo bueno que hizo cada gestión. No vamos a destruir lo que comenzó el gobierno anterior. Y apuntamos a la generación de una ciudad pensada en el mediano y largo plazo”, afirmó.

Borsani: “Una ciudad productiva”

Verónica Borsani, precandidata a intendenta por Consenso Federal, afirmó: “Necesitamos construir una ciudad con futuro, sin la corrupción de ayer ni la inoperancia de hoy, y para ello necesitamos consensuar las soluciones para cada una de las problemáticas públicas. Junto con este equipo de gente militante, preparada, y con vocación de servicio, lograremos cambiar Junín y crear una cuidad pujante”.

Y agregó: “Es lamentable ver el desempleo que azota en nuestra ciudad y la quietud de las autoridades, voy hacer de Junín una ciudad productiva, que constantemente esté generando puestos de trabajo, crearé las condiciones necesarias para atraer inversiones que se transformen en empleo y que impacten en la economía de la ciudad. El Estado debe invertir para fomentar la industria y el comercio, también acompañando al campo, escuchando sus reclamos y dando soluciones rápidas. Paralelamente apoyaré a los industriales y comerciantes locales, garantizándoles un Estado presente para cada problema”.

“Estoy convencida de que debemos pensar en Junín como ciudad universitaria, y desde el Estado coordinar con las universidades e institutos terciarios la expansión de la oferta educativa para atraer más interesados a que estudien aquí”.

“En un Junín saludable, con desarrollo social y sin pobreza, no quiero más chicos pobres en mi ciudad, duele ver la insensibilidad de las autoridades ante esta realidad. Creo en nuestro proyecto de urbanización como la solución al problema de la vivienda y el hábitat”, señaló.

Y añadió: “Solucionar el tema de la inseguridad es una prioridad, para eso, el aporte desde el Municipio debe ser la prevención. Quiero una ciudad en la cual los jóvenes estén contenidos, que puedan divertirse, ellos volverán a tener su dirección de Juventud”.

“Voy a reemplazar la dirección de la Mujer por la dirección de Género y Diversidad Sexual, porque el Estado debe visibilizar las distintas problemáticas, generar y promover conciencia, atravesar desde la perspectiva de género todos los ámbitos”.

“Pienso en Junín como una ciudad turística, tenemos todo para eso, solo falta voluntad política, con el equipo que me acompaña hemos estudiado cómo concretarlo”, afirmó la dirigente radical.

Y agregó: “Los servicios públicos deben ser eficaces, no podemos seguir en el estado de abandono que hoy se vive”.

Frente de Izquierda Unidad Rodríguez: “Pleno empleo”

Desde el Frente de Izquierda, Sonia Rodríguez afirmó ayer a Democracia: “El plan de viviendas se llevará a cabo con la aplicación de impuestos progresivos a los grandes dueños de plantaciones de granos y especuladores inmobiliarios, además de los bancos de tierras otorgados por la Provincia y el Municipio. Este proyecto brindará trabajo genuino a obreros de diferentes gremios. Es una necesidad básica del pueblo de Junín y su partido”.

Y agregó: “En Junín han cerrado fábricas en estos años, hay jóvenes, mujeres, hombres que sufren la falta de trabajo. El Municipio debe controlar y posibilitar el pleno empleo en blanco y con salarios que cubran el costo de la canasta familiar”.

“Basta de tarifazos que hunden los salarios de activos y jubilados; apertura de los libros del Municipio bajo control de los trabajadores”, cerró.

Nuevo Más Giecco: “Romper con el FMI”

El precandidato a jefe comunal por Nuevo Más, Marcelo Giecco, afirmó: “Sin la ruptura con el Fondo Monetario Internacional es imposible cambiar esta situación, la desocupación, la subocupación. Recientemente hemos visto en el centro colas de más de una cuadra por un puesto de trabajo, el trabajo precario, los tarifazos, la inflación que come el salario, son problemas de Junín y de todo el país”.

Y amplió: “El Fondo, en este momento que no le tenemos que devolver la plata dirige el Ministerio de Economía y el Banco Central desde Washington, nada se puede hacer sin su autorización. Qué va a pasar dentro de dos años cuando encima haya que devolverle la plata y esto llevado a Junín y todas las provincias y municipios”.

Aseguró que “más de la mitad de los recursos que tiene la Municipalidad de Junín son por transferencia de la Nación y Provincia o por coparticipación de impuestos. Esa es una limitación por la cual no podemos decir ‘yo voy a hacer tal o cual cosa’, sería irresponsable sin que cambiara la situación económica nacional”.

Asimismo aseguró que pondrán el eje “en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, también la cuestión de la violencia de género”.