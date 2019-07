La Provincia entregó nuevos móviles para la Patrulla Rural de distintas localidades

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, entregaron cien nuevos vehículos policiales a los Comandos de Patrullas Rurales de distintos municipios, para “cuidar a los bonaerenses”.

El intendente municipal Pablo Petrecca, y el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, participaron del acto realizado en San Vicente. Junín recibió dos patrulleros que serán destinados a las diferentes dependencias policiales.

Al respecto Vidal dijo: "Hoy es un día de avance en la Provincia. Tenemos más de 300 móviles rurales entregados para cuidar el campo de nuestra provincia. Me gusta hablarles a los bonaerenses con hechos, no con discursos. Esta es la prueba de que nuestro principal objetivo es cuidarlos. Todavía falta mucho, pero no estamos igual que en el punto de partida de 2015. No sólo son los patrulleros, también son los policías que patrullan, su formación y su entrenamiento. Hoy tienen la obligación de entrenarse dos veces por año, y los estándares para ingresar a la fuerza son mucho más altos. Llegamos a tener policías con apenas cuatro meses de formación que nunca habían tenido una práctica de tiro".

Por su parte, el ministro Ritondo, aseguró que “el campo es un área fundamental para el desarrollo económico, productivo y laboral de la provincia, además de ser uno de los pilares de nuestro país, por eso es importante brindarle herramientas a la Policía para potenciar las tareas de seguridad rural".

El intendente, Petrecca, manifestó que "la Gobernadora y el Ministro vienen acompañando a Junín desde el primer día y ya hemos recibido más de 30 patrulleros, de los cuales son con la tecnología de 360° y que están conectados con nuestro centro de monitoreo".

Además, añadió que "un patrullero será para patrulla rural que permitirá brindar una mayor seguridad en las recorridas por la zona de los campos. Los productores y las entidades rurales siempre nos piden los patrulleros y de esta forma seguimos incorporando más herramientas para dicha tarea. Esto se suma al proyecto en el cual venimos trabajando que se denomina Tranqueras Seguras, para tener georeferenciado a cada tranquera de campo para que la patrulla lo pueda identificar de manera directa".

Para finalizar, explicó que "para nosotros la seguridad es el tema más importante porque es lo que los vecinos más nos reclaman. Y poder contar con nuevos móviles es algo fundamental en esta tarea. Esto se suma a más cámaras de seguridad, mejores luminarias y en herramientas para los efectivos policiales para tener un mejor trabajo en seguridad. Estamos agradecidos a la Gobernadora y al Ministro por seguir invirtiendo en seguridad y trabajando en equipo para que los juninenses estén cada vez más seguros".

Por su parte, Fabián Claudio, sostuvo que "el vehículo que se nos entregó es una herramienta fundamental para seguir manteniendo y mejorar la eficiencia de las tareas de prevención que mediante patrullajes lleva adelante la Patrulla Rural de nuestro Distrito. Tenemos una extensa zona rural que comprende su ámbito de actuación y contar con una camioneta con estas características de prestaciones, nos permite trabajar del modo adecuado. Son vehículos que cuentan con tracción 4x4 al igual que el resto de las que ya posee esta dependencia".

"Esto significa que el auxilio policial pueda arribar al lugar de requerimiento ante una eventualidad aunque las circunstancias del terreno resulten adversas. El móvil es una unidad Ford Ranger doble cabina equipada para el trabajo policial y cuenta con todas las especificaciones técnicas de los vehículos de serie de ese modelo con doble tracción. Este aporte de la Provincia es una muestra más del trabajo en conjunto y el compromiso de nuestro Intendente Petrecca para con la seguridad de todos nuestros vecinos y en el caso en particular de los productores y habitantes de la zona rural", dijo Claudio.