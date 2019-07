Hay casos de gripe A en Junín y la Región, pero no más que el año pasado

El avance de la gripe A continúa vigente en los centros de salud de Argentina y Junín no es la excepción a la regla, aunque autoridades sanitarias aclararon que no existe alerta ni epidemia alguna.

En el Hospital Interzonal de Agudos de Junín y en los centros de salud de la Región se han presentado casos de esta temida enfermedad, como así también de otras relacionadas con las vías respiratorias, propias de esta época invernal.

Al ser consultada al respecto, la doctora Patricia Barisich, directora asociada del Hospital de Junín, en diálogo con Democracia, explicó que “en los últimos años no hemos tenido variabilidad. En invierno siempre se presentan casos de neumonía, gripe, faringitis, bronquitis”.

La profesional advirtió que la gripe A es una enfermedad más seria en la gente vulnerable: niños de corta edad, adultos mayores, pacientes con asma, EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, etc. Esas personas tienen más riesgo a que la gripe le haga mal. En invierno, en terapia siempre hay más pacientes con problemas respiratorios, lo mismo que en las consultas y las emergencias.

“No hemos tenido ningún tipo de cambio respecto a años anteriores”, señaló la doctora Barisich.

Consultada sobre la vacunación contra la gripe en el Hospital, la directora asociada dijo que es Región Sanitaria III la entidad que distribuye las vacunas y como Hospital, reciben al igual que otros centros de salud públicos, en la proporción que cada uno le corresponde. “La única vacuna que este año tuvo problemas, a nivel de América Latina, es la referente a la meningitis meningococo. El resto está todo cubierto y sin inconvenientes”, dijo.

“Contra la Gripe se tienen que vacunar las personas vulnerables: menores de 5 años, mayores de 65, quienes padecen enfermedades crónicas como los fumadores severos, enfermos pulmonares crónicos, asmáticos, diabéticos, insuficientes renales, insuficientes cardíacos, los que tienen HIV, los enfermos autoinmunes y los oncológicos. Cada médico evalúa el grado de vulnerabilidad de su paciente y con base en eso decide si le corresponde o no la vacuna contra la gripe. Los niños de edad media, los jóvenes y adultos menores de 65 no tienen indicación de vacunarse contra la gripe. Sí lo tiene el personal de salud, para que no nos convirtamos después en personas que terminamos contagiando a nuestros pacientes”, aclaró.

Indicó que quienes no se vacunaron, todavía están a tiempo de hacerlo, porque a veces los brotes se extienden. “El año pasado se extendió como hasta septiembre. Todo depende de la circulación del virus, así que el que no se vacunó, todavía lo puede hacer”, dijo.

Cabe aclarar que el virus de la gripe A H1N1 circula ahora como un virus estacional y está incluido en la vacuna antigripal actual, es por eso que es el modo más efectivo de prevención.

Región Sanitaria III

Desde Región Sanitaria III, el doctor Facundo Fernández Moll, especialista en Epidemiología, al ser consultado por Democracia, aseguró que en la Región no hay alerta por gripe A, que si bien se presentaron casos, su número no supera a los que hubo el año pasado.

“Hay caso de gripe A, pero en las proporciones esperables en nuestra comunidad. Nos están llegando las notificaciones, pero no superan los números previstos. Y sí, por estas fechas es esperable que haya un aumento significativo de casos, pero siempre se ha dado así desde el 2009, cuanto apareció este tipo de gripe”, explicó.

En el país

En los últimos días hubo personas fallecidas por Gripe A. Según un comunicado del Ministerio de Salud de Santa Fe, dos personas que no estaban vacunadas murieron de Gripe A en Rosario. Se trata de un hombre de 42 años y una mujer de 64. Ambos se encontraban dentro de los llamados “grupos de riesgo” pero no estaban vacunados.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud de Santa Fe detalló que las personas fallecidas “tenían diabetes u obesidad”, lo que implica la necesidad de inocularse contra el virus.