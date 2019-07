Por día se detectan 120 conexiones clandestinas a la luz en nuestra ciudad

Momentos de tensión se vivieron el miércoles por la noche en el barrio San Martín de Junín, donde un transformador se incendió por completo y las líneas de media tensión quedaron destrozadas, haciendo chispazos en las calles Ameghino y Falucho.

Este evento se originó producto de los enganchados a la red eléctrica, ya que, según informaron, en ese sector de la ciudad el alimentador mencionado actualmente está siendo utilizado por los 450 usuarios reglamentados, y los que poseen conexiones ilegales directas, o fraude en el medidor (el doble) que consumen a la par, una situación que excede la capacidad de la instalación.

Con esa infraestructura que se rompe, pagan las consecuencias los 450 usuarios que están en regla, que se quedaron sin luz hasta que pudimos cambiar los equipos y restaurar todo el sistema. Hoy en Junín, tenemos pérdidas del 30 por ciento de la energía. Alejandro Biancosino gerente de EDEN

“Ese convertidor de 630 kva está en un 60 por ciento de su capacidad con 450 viviendas que todos los meses pagan la factura de luz, y la realidad es que, sumando los enganchados, hay un total de 900. El miércoles detectamos 75 casos en ese sector de la Ciudad”, afirmó a este diario, el gerente de EDEN Junín, Alejandro Biancosino.

“Además, el cable preensamblado, que quedó destruido por el fuego, sufrió roturas porque las personas que se va a enganchar, lo cortan. Todo eso está con tensión en ese momento y hay riesgo de vida”, apuntó.

Las conexiones clandestinas no solo constituyen un delito penado por la ley, sino que también representan un peligro para los vecinos, ya que no se realizan con los materiales y las condiciones de seguridad que garanticen ausencia de fallas y accidentes.

Con cuatro cuadrillas en la calle, cada día la empresa distribuidora eléctrica desconecta 120 enlaces a la red que están violando la legislación por “hurto de energía”. En el marco del Plan de Normalización, en el distrito ya se iniciaron 83 causas penales, se labraron multas de hasta 1 millón de pesos, y se detuvo a una persona.

En ese sector de la ciudad, donde ocurrió el siniestro, “recientemente pusimos once kilómetros de cables nuevos, cambiamos 100 postes y colocamos 30 columnas de hormigón, una obra muy grande y costosa. En unos pocos minutos quedó todo destruido por este accionar de la mitad de los vecinos”, exclamó el gerente.

En ese sector de la ciudad, donde ocurrió el siniestro, "recientemente pusimos once kilómetros de cables nuevos, cambiamos 100 postes y colocamos 30 columnas de hormigón, una obra muy grande y costosa. En unos pocos minutos quedó todo destruido por este accionar de la mitad de los vecinos", exclamó el gerente.





“Los que abonan las boletas cada mes, se acercan indignados y enojados con el resto de los ciudadanos que se cuelgan, ya que por ejemplo, donde la línea está preparada para cuatro, tenemos seis más ilegales o con fraude en el medidor. Este genera cortes, incendios y baja tensión”, subrayó.

“Sería injusto para el resto de los vecinos de Junín trabajar siempre en el mismo barrio en el que los mismos habitantes generan las complicaciones, como ahora que se quedaron un día sin electricidad”, afirmó.

“Venimos trabajando fuertemente en esta cuestión. Los procedimientos se llevan a cabo en zonas urbanas, comercios, industrias y domicilios particulares, ya que en todos encontramos irregularidades”, remarcó.

En relación a las causas penales, el director confirmó que se abren por reincidencia. “Cuando son detectadas las conexiones directas o con medidores adulterados, se les corta el suministro y se les solicita que se acerquen a la sucursal para normalizar la situación”, explicó.

Y continuó: “Esto consiste en el cobro de la energía que hurtó (no consumió), el pago de una multa y la colocación del medidor. En caso de que esta persona sea detectada por la cuadrilla en varias ocasiones (reincidente), hacemos la denuncia penal”.

Los riesgos

Riesgo en viviendas: una conexión irregular, al entrar en contacto con estructuras como rejas, portones, alambrados o protecciones puede hacer que estas queden energizadas, generando un riesgo para la seguridad de la familia y los vecinos.

Electrocución: un enlace irregular al servicio, sumado a instalaciones interiores deficientes, puede generar que los artefactos del hogar se dañen o queden electrificados y, al entrar en contacto con las personas, provoquen accidentes que podrían llegar a ser fatales.

Incendios: cuando el cableado que suministra la electricidad a las viviendas se encuentra fuera de norma, puede generar cortocircuitos o recalentamientos por sobrecargo de consumo, provocando incendios.

EDEN recuerda que la línea 0810-999-3336 está disponible de lunes a viernes de 8 a 18 para denuncias anónimas y el correo electrónico atencionalusuario@edensa.com.ar.