El SAME desembarca en Junín y habrá cobertura en todas las escuelas públicas

Autoridades municipales anunciaron la llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al partido de Junín, ayer, en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Pablo Petrecca, en el MUMA.

Según se informó, se trata de tres ambulancias pertenecientes a este sistema prestigioso e integral que se sumarán a las que ya posee el municipio de Junín, con el objetivo de perfeccionar la calidad del servicio y optimizar la atención al público. De esta manera, la ciudad se incorporará a los 106 municipios bonaerenses que ya cuentan con el mismo.

“Buscamos un sistema de atención de emergencias que trascienda a los gobiernos y que venga para quedarse, en beneficio de todos los juninenses”, afirmó Petrecca.

Además del jefe comunal, del anuncio también formaron parte el secretario de Salud, Carlos Lombardi; el secretario de Hacienda y Finanzas, Ariel Díaz; y el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D’Andrea.

Se incorporará a partir de 2020 la atención de emergencias médicas en lo que es todo el sistema educativo, destacó el intendente Pablo Petrecca.

“En los próximos días se presentará el expediente en la comisión de Salud del Concejo Deliberante para que cada bloque aporte su mirada, sugerencias y puedan debatir las dudas que surjan para que luego continúe la vía legislativa correspondiente hasta su aprobación”, explicaron.

“Sistema mixto”

De acuerdo al anuncio, el sistema de ejecución del servicio se implementará de forma mixta por el cual los tres móviles del SAME se sumarán a los que ya posee el Municipio para contabilizar un total de cinco. “En los meses siguientes se llevará a cabo el proceso de licitación, que será de carácter público, y cuyos pliegos se darán a conocer en tiempo y forma”, agregaron.

Una vez finalizada la conferencia, el jefe comunal expresó: “Estoy feliz de anunciar la llegada a nuestra ciudad de un servicio tan prestigioso como el SAME, un sistema de atención de emergencias médicas que tiene premios y reconocimientos a nivel internacional y que, sin lugar a dudas, nos brindará un plus y una mejora al servicio que actualmente se ofrece, que igualmente es bueno. Esto tiene lugar en el marco de una importante política de salud pública implementada por nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, por la que ya hay 106 municipios que cuentan con el mismo”.

Ambulancias de última generación

Seguidamente, el funcionario detalló: “Vamos a contar con tres ambulancias de última generación y totalmente equipadas, que se sumarán a las que ya tenemos. Más allá de la importancia de esto, quiero resaltar la relevancia que tiene el SAME, un sistema integral, probado e idóneo, con una estructura y un montaje de vasta experiencia que permitirá perfeccionar los servicios que actualmente se brindan. Sobre todas las cosas, posibilitará que brindemos una mejor atención a los vecinos que es lo que más buscamos”.

“Trabajamos desde hace bastante tiempo con la provincia de Buenos Aires porque, lógicamente, cada municipio tiene su particularidad. Este convenio que en el día de hoy fue elevado mediante expediente al Concejo Deliberante para que se trate y sea discutido entre todas las partes para que cada uno aporte su mirada, con el fin de que sea aprobado y siga su trámite con normalidad”, señaló.



En el sistema educativo

Asimismo, Petrecca aseguró que “a partir de este nuevo pliego que se está elevando, se incorporará a partir del año 2020 la atención de emergencias médicas en lo que es todo el sistema educativo, algo muy requerido y demandado por nuestra comunidad educativa. Todo esto constituye un plus muy importante que nos permitirá continuar con la atención a los carentes, a las emergencias en la vía pública, como también en los pueblos y en el Parque Natural Laguna de Gómez”.

El intendente también resaltó que “esta conjunción entre lo público y lo privado es muy importante para nuestra gestión y se reflejará con una auditoría clara por parte del Municipio. Entre otras cosas, este convenio nos permitirá recibir fondos adicionales por parte de la provincia de Buenos Aires durante tres años, ingresos que nos permitirán capacitar a nuestro personal, dotar de recursos complementarios a la Secretaría de Salud que tendrá la responsabilidad del contralor. Esta complementariedad con actores privados, en conjunto con entidades como el Hospital Interzonal General de Agudos ‘Dr. Abraham Félix Piñeyro’ y las ambulancias que ya tiene el Municipio nos permitirá brindar una mejor atención a los vecinos”.

“Queremos que esta auditoría esté integrada por distintos actores, no solamente a nivel municipal. Es un sistema de emergencia para todo Junín, no es algo transitorio ni que pertenezca a un partido político, sino que se trata de una política de Estado que tiene como objetivo fundamental brindar un servicio de calidad, en situaciones claves que conllevan segundos trascendentales en la vida de una persona, como pueden ser un accidente cardiovascular o un siniestro vial”, añadió.

Por su parte, el médico Carlos Lombardi, titular de la secretaría de Salud del municipio, dijo: “Este plus que nos brindará la llegada del SAME es algo que buscamos en todas las áreas que tienen influencia y hacen a la salud pública. Es un sistema de calidad comprobado que está presente en 106 municipios. Hemos hablado con actores que están involucrados en este servicio de emergencias y todos nos comentaron sobre el éxito que ha tenido en cada lugar. Esto es un nuevo componente que se suma a todas las capacitaciones que estamos realizando con el fin de brindar conocimientos y herramientas para tener a mano una ayuda para un vecino o alguien que lo necesite”.

Un “salto de calidad”

Lombardi también señaló que “en temas de salud hay cuestiones muy sensibles y la llegada del SAME nos va a aportar el salto de calidad que necesitábamos y que buscamos en todos los aspectos de la gestión municipal. Hemos estado varios meses analizando la posibilidad de contar con este servicio, tiempo en el que estudiamos y analizamos cómo funciona el sistema, por lo que es una gran satisfacción poder hacer este anuncio”.

“Pedimos el compromiso y la colaboración de todos los actores que tienen que ver con esto porque, indudablemente, es una tarea que nos involucra a todos tanto en la auditoría como en el aporte de críticas constructivas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema”, señaló el funcionario.

La Provincia entregó 19 ambulancias

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, convocó ayer a los directores de 19 hospitales públicos para hacerles entrega de una ambulancia cero kilómetro para el traslado interhospitalario de pacientes.

“Hemos decidido poner de pie un sistema de salud que, cuando asumimos, estaba en total estado de abandono y cuyo rescate y puesta en valor siempre fue prioridad para la Gobernadora”, expresó Scarsi.

Y amplió: “Estamos entregando ambulancias para el traslado interno de pacientes de un hospital a otro, ya sea porque requiere mayor complejidad o porque precisa un estudio que se realiza en un establecimiento determinado por su perfil”.

Cada una de estas ambulancias, valuadas en 2.500.000 pesos, complementan la labor de las que están a cargo del SAME, dotadas de alta complejidad para la atención de las emergencias en la vía pública.

El ministro agradeció la labor de los directores de los hospitales y expresó que “están colaborando en cumplir el sueño de ordenar el sistema de salud, algo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión con la puesta en marcha del SAME, que ya funciona en 107 municipios, la renovación de las guardias, la compra de equipamiento y el fortalecimiento del primer nivel de atención a través de la Red AMBA”.

Durante la entrega, en el hospital El Dique de Ensenada, también dijo que “estas nuevas ambulancias permitirán mejorar las condiciones de trabajo del equipo sanitario y garantizar la mayor calidad posible en la atención de la salud de los bonaerenses”.

Las ambulancias fueron recibidas por los directivos de los hospitales de Las Flores, de Wilde, del hospital Oñativia de Almirante Brown, Evita de Lanús, Gandulfo de Lomas de Zamora, Iriarte de Quilmes, Alende de Mar del Plata, Simplemente Evita de González Catán, Virgen del Carmen de Zárate, Penna de Bahía Blanca, Julio de Vedia de 9 de Julio, Erill de Escobar, Arturo Melo de Remedios de Escalada, Colonia Cabred de Open Doord, Posadas de Saladillo, Abraham Piñeyro de Junín, San Juan de Dios de La Plata y Mercante de José C. Paz.

De la entrega participaron el subsecretario de Atención de la Salud de las Personas, Leo Busso, el subsecretario Administrativo, Francisco Grosso, el director provincial de Hospitales, Alejandro Ravecca, el director de Emergencias y Catástrofes, Federico Villagrán, entre otros funcionarios de la cartera sanitaria provincial.