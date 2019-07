Meoni: "Vamos a intervenir en el mercado inmobiliario”

El precandidato a intendente por el Frente de Todos Mario Meoni habló sobre la necesidad de generar políticas públicas urgentes para atender la falta de viviendas y los altos costos de los alquileres.

En esta línea, el ex jefe comunal y actual director del Bapro explicó que "se vio un retroceso en este tiempo en la generación de programas que faciliten el acceso a la vivienda para los juninenses. Por un lado, la desaparición de créditos, los altos costos de los terrenos, los aumentos para construir y por otro, la proliferación de casas de chapa a partir de la no construcción de viviendas sociales ni planes de ayuda".

Y precisó: "Por eso vamos a implementar un plan integral de viviendas, que tendrá cuatro líneas de trabajo. Por un lado, un programa de mejoramiento del hábitat, para abordar la problemática integral y comenzar el reemplazo de viviendas precarias y de chapas por módulos de cemento con servicios".

"Por otro lado, un plan de viviendas sociales para familias de bajos recursos o de clase media que no llegan a tener su casa propia por las condiciones económicas del país y que cada día que pasa el alquiler se les hace imposible de pagar", detalló.

Loteos y autoconstrucción

"También vamos a generar un plan de loteos, con terrenos que actualmente tiene el municipio, más otros que iremos incorporando para que aquellas familias que pueden construirse la vivienda pero no tienen acceso a terrenos, lo puedan hacer de manera accesible", señaló.

Y agregó: "Por último vamos a generar un plan de autoconstrucción, tanto para que aquellas familias que tienen el terreno o que ya tienen su vivienda y necesitan ampliarla o mejorarla. La mejor forma de afrontar la problemática de la vivienda es de manera integral y eso es lo que vamos a hacer", aseguró el líder del Frente Renovador.

Y dijo: "Ya estamos trabajando con nuestros equipos técnicos en estos temas, queremos llegar al 10 de diciembre con todos los proyectos finalizados para ponerlos en ejecución de manera rápida".