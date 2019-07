Vecinos a Escena presenta "El centroforward murió al amanecer"

Como todos los años y para las vacaciones de invierno, el programa coordinado por la Dirección de Cultura prepara una obra con el objetivo de ofrecer una alternativa más en este período vacacional. Cabe destacar que esta iniciativa tiene como finalidad generar espacios comunes para que los vecinos vivan la experiencia de subir a un escenario para interpretar una obra de teatro.

Como se mencionó, en esta oportunidad los participantes se presentarán el sábado 3 y domingo 4 de agosto con la obra "El centroforward murió al amanecer", una creación del dramaturgo Agustín Cuzzani.

Al respecto, Horacio Jáuregui, coordinador del programa “Vecinos a Escena”, manifestó que "estamos preparando una obra como todos los años. Esta vez vamos a presentar ‘El centroforward murió al amanecer’, obra de Agustín Cuzzani, el mismo autor que trabajamos el año pasado. Estamos muy contentos de poder trabajar con un grupo grande, numeroso y es una obra que se mete con algunos territorios que son muy cotidianos. La misma fue escrita en el año 1955 pero tiene una gran actualidad. Ya hay un grupo de gente amiga que participa del programa y siempre estamos abiertos a recibir a nuevos integrantes que vienen a realizar la experiencia".

Entrada libre y gratuita

"Los recibimos a todos con mucha alegría porque hacen que el grupo crezca. Nos vamos a presentar el sábado 3 y domingo 4 de agosto. Esta es una producción de la Dirección de Cultura, por lo que la entrada es libre y gratuita. La gente ya nos conoce, sabe cómo trabajamos en ‘Vecinos a Escena’, donde participa mucha gente y no se trata solo de poner la obra en el escenario, sino que hay un proceso previo que vivimos en armonía y del cual disfrutamos mucho", dijo Jáuregui.

Para finalizar, expresó que "lo pasado no sirve ya que la última función no te garantiza que la próxima vaya a salir bien. Todas las veces que un proyecto se pone en marcha, hay que volver a estar atento porque todos somos personas y nos vamos renovando. Agradezco la confianza y la predisposición de mis compañeros para hacer este programa".