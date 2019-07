Vecinos del Balneario reunidos en la Sociedad de Fomento

El viernes último se realizó una reunión informativa de la Sociedad de Fomento “Parque Natural Laguna de Gómez”, en su sede ubicada en avenida de Los Navegantes s/n.

En la oportunidad, los vecinos que viven o tienen casillas en el parque estuvieron presentando inquietudes y reclamos.

Al respecto, el secretario de la entidad fomentista, Luis Méndola, manifestó que los vecinos que concurrieron plantearon algunos puntos, que la sociedad ya ha planteado al Municipio hace tiempo, sin respuesta.

“Piden que en el Balneario haya una ambulancia permanente, con un médico o paramédicos las 24 horas del día y no solo el fin de semana como pasa a veces. Afirman que una parte de la Laguna está desatendida, en cuanto a iluminación, como que no es suficiente, y falta de poda. Esto lo reclamamos porque si no se poda se tapan las luminarias y hay riesgos que ramas muy altas caigan sobre alguna casa”, explicó Méndola.

Respecto a que faltan señalización en algunas calles, Méndola dijo que se ha logrado conseguir los caños que estaban en las esquinas de la ciudad de Junín. “Recuperamos una buena cantidad y los estamos trabajando en la sociedad de fomento. Es decir, estamos limpiando, pintando, grabándoles los nombres y comenzaremos a ponerla nosotros. Hasta ahora el Municipio nos permite hacerlo y nos dieron esos caños”, explicó.

Otro de los reclamos mencionados es que el colectivo que va al balneario cobra un boleto caro, de 55 pesos el pasaje, por lo cual solicitan que el precio sea menor, es decir piden una rebaja del boleto. “Invitamos a Pepa, el dueño de la empresa de colectivos, para ver si se podría lograr, aunque dice que más de 5 pesos no puede bajar, porque salvo en los horarios pico, es poco el pasaje”, acotó.

El entrevistado explicó que los integrantes de la sociedad de fomento viven en Junín y allí se encuentra su actividad laboral, en tanto que los reclamos de los vecinos del balneario se da porque ellos residen en ese lugar turístico y los impuestos son altos. “Logramos alguna una rebaja del 25 por ciento de todos los impuestos, para aquellos contribuyentes que estén al día”, acotó Méndola,.

“A nosotros nos interesa que se preocupen pero que también se ocupen, porque generalmente hay que aportar trabajo. Es mucho lo que hay que hacer, pero a veces no está permitido. Un integrante limpió luminarias, subido a una grúa prestada. Cortó plantas y pudo limpiarlas, pero hay que evitar riesgos. Eso lo debe hacer el Municipio”, dijo.

En los próximos días habrá una nueva reunión de vecinos e integrantes de la Sociedad de Fomento del Parque Natural “Laguna de Gómez”, dijo.