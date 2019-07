Llegó el día: el eclipse de sol se verá desde las 17.40 y durará poco más de dos minutos

Finalmente hoy, desde las 17.40 uno de los fenómenos naturales más sorprendentes se podrá disfrutar en el cielo de Junín, en la Región (norte de Buenos Aires) y en la franja que abarca provincias como San Juan, San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe.

El eclipse total de sol sucederá al atardecer y tendrá una duración de entre 2 y 2,5 minutos.

Además de tener en cuenta las recomendaciones y cuidados para su observación, cabe destacar que la totalidad o el máximo de la parcialidad del eclipse ocurrirán a baja altura sobre el horizonte occidental.

Por ejemplo, en Buenos Aires el Sol estará a solo 1,3º de altura, lo que equivale a unos 23, 13 y menos de 3 diámetros aparentes de la Luna. Por esta razón, es importante ubicarse en un lugar que se encuentre libre de obstáculos (edificaciones, árboles, etc.) en dirección noroeste. En general será una buena estrategia situarse en lugares altos.

Desde las 14.30 el municipio habilitó viajes gratuitos desde la Terminal de Ómnibus hacia la Laguna de Gómez donde se realizarán actividades y se entregarán anteojos especiales para observar el fenómeno, sin dañar la vista.

Además se podrán adqurir anteojos en casas de electrodomésticos y ferreterías, desde $250.

Consultada por Democracia, Cintia Peri, doctora en astronomía, prosecretaria de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata y productora en el Planetario de La Plata, explicó detalles no solo sobre el fenómeno sino las consideraciones y cuidados para observarlo.

El día se vuelve noche

Para entenderlo en simples palabras, en un eclipse de sol total, entre nosotros y el sol se interpone la luna.

“Ésta tapa completamente al sol y en un momento que tendría que ser de día se vuelve totalmente de noche. Eso es lo espectacular de un eclipse”, contó Peri.

Desde lo sensorial se suman algunas características, parte del fenómeno y perceptibles en el momento en que ocurre el eclipse.

Según la astrónoma, “cambia la luz, empieza a haber un poco de viento, cambia un poco la temperatura y es bastante impresionante por lo menos desde lo sensorial”.

Sobre la posibilidad de que sea vea desde Argentina aseguró que se trata de la franja de visibilidad y que “cuando uno se va corriendo de esta zona geográfica lo que va a ver es un eclipse parcial”.

La astrónoma explicó también que el eclipse “dura minutos y cuando la luna empieza a tapar al sol -en total dura dos horas y media-, el momento máximo dura minutos, cuando se cubre en su totalidad”.

La secuencia del eclipse se da cuando el sol, la tierra y la luna están alineados.

Peri, explica con claridad: “El sol, la tierra y la luna están alineados. La tierra está girando alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra, entonces cada tanto sucede que se alinean los tres, y en particular la luna se interpone entre la tierra y el sol. Pero la distancia que hay -una vez que están los tres alineados- entre la luna y la tierra y las condiciones hacia arriba y hacia abajo de esa línea de la luna pueden variar un poco, también la distancia dentro de esa línea. Esto hace que los eclipses se vean en distintas fechas y zonas”.

Asimismo, desde el punto de vista científico un suceso como un eclipse solar es muy aprovechable para realizar estudios junto a las observaciones.

“Se aprovecha muchísimo porque es el único momento donde, como el sol es tan brillante, hay detalles de éste que en otras condiciones no las podés ver así que cuando ocurre, queda la corona solar, que es el borde, totalmente expuesta y es un momento bastante único para ese tipo de experimentos”, describió Peri.



Cuidados para ver el eclipse

La totalidad o el máximo de la parcialidad del eclipse ocurrirán a baja altura sobre el horizonte occidental. En la localidad de Bella Vista, San Juan, el Sol estará a 11,5º de altura, en Río Cuarto, Córdoba, a 6,3º y en Lobos, Buenos Aires, a solo 1,3º, lo que equivale a unos 23, 13 y menos de 3 diámetros aparentes de la Luna.

Por esta razón, es importante ubicarse en un lugar que se encuentre libre de edificaciones, árboles, etc. en dirección noroeste. En general será una buena estrategia situarse en lugares altos.

Los cuidados a tener en cuenta, difundidos por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata y el Planetario de la ciudad de La Plata incluyen: no mirar al Sol directamente, bajo ninguna circunstancia; no mirarlo con lentes de sol, vidrios ahumados, radiografías, negativos velados o CDs; no mirarlo a través de binoculares ni telescopios sin filtros profesionales.

Desde la institución insisten en que “Ignorar estas recomendaciones puede producir lesiones oculares muy graves e incluso ceguera”.

Las formas seguras de observarlo incluyen: utilizar filtros para máscara de soldar de índice 14 o mayor; utilizar anteojos con filtro de reflexión específicos para eclipses solares; observarlo por proyección a través una cámara oscura.

Cabe destacar que no se pueden sacar fotos con cámara, celular o tablet en forma directa, porque implica riesgo de quemar la retina.

Parque Natural

Un ejemplo de la importancia de los eclipses para la ciencia se dio en el año 1919.

“Fue un eclipse solar muy famoso, hace cien años, donde se pudo probar la teoría de la relatividad general de Albert Einstein mediante un experimento de observar ciertas estrellas en una región del cielo”, comentó Peri.

Así como ello, son muchas las pequeñas –y grandes- recolecciones de información e imágenes que se pueden realizar en estos momentos bastante “únicos”. Momentos que no solo los astrónomos dedicados a la divulgación o la educación se preparan para ver sino también aquellos apasionados de la astronomía.

“Llevan mucha gente, van en grupo, y los pueblos se movilizan mucho para ir al lugar donde mejor se vea el eclipse. Eso se nota en los pueblos o ciudades”.

En ese sentido, la laguna de Gómez se convierte en uno de los lugares predilectos para observar el fenómeno.

Perla Casella, titular de Medio Ambiente del Municipio destacó los cuidados y recaudos para observar el eclipse e indicó que desde el municipio: “Vamos a estar entregando anteojos a los vecinos que se acerquen y así poder disfrutar todos juntos de un fenómeno único, ya que los eclipses solares no son tan comunes, y nosotros seremos privilegiados de poder disfrutarlo en un lugar maravilloso como es la Laguna de Gómez".

Los turistas también eligen Junín

El turismo “astronómico” generó que turistas de varios continentes, en especial América, Asia y Europa, llegaran a Argentina para ver el eclipse de sol.

En San Juan, aseguran que la reserva hotelera está casi completa. Los operadores sanjuaninos también dan cuenta de haber comercializado tours y paquetes a turistas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Australia, Corea y Japón.

El secretario de Turismo, Gustavo Santos, sostuvo que el eclipse, al cruzar sobre varias provincias (desde el norte de San Juan hasta la desembocadura del río de La Plata, provincia de Buenos Aires), hizo que "miles de turistas de todo el mundo visiten Argentina”.

“El Turismo Astronómico es un segmento que se encuentra en pleno crecimiento a nivel mundial", dijo el funcionario, y agregó que Argentina "presenta importantes potencialidades para su desarrollo".

Al respecto, explicó que el país "que cuenta con una ubicación estratégica, baja contaminación lumínica, y la infraestructura técnica y turística necesaria en los destinos para albergar a los viajeros de dicho segmento”.

Desde el sector hotelero de nuestra ciudad, en algunos casos destacaron que hubo un incremento de las reservas para la fecha esperada, en comparación a otras semanas. En el Hotel Avenida, desde hace una semana, se encuentra alojado un holandés que llegó a Argentina solo para ver el acontecimiento. Asimismo, se conoció la visita de turistas americanos e italianos, también congregados para ver el eclipse.