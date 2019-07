Graciela Blaiotta: “Se puso a la ciudad de pie”

La precandidata a concejal en cuarto lugar por la lista de Juntos por el Cambio, Graciela Blaiotta (UCR), afirmó en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín) que “el mensaje es continuar esta línea de trabajo, que ha beneficiado a los juninenses con obras muy importantes”.

Y la dirigente radical agregó: “Se puso a la ciudad de pie; siempre van a faltar cosas, pero estamos dispuestos a seguir trabajando, incorporando nuevas personas, como es mi caso, para que la ciudad esté en condiciones”.

-Por un lado están las obras, pero por otro la crisis económica.

-Es una realidad que nosotros no tenemos que negar, que la gente nos puede contar y a su vez cada uno lo vive. El país llegó a una situación que era límite en su momento y cuesta rearmar los cimientos, es como una casa, bueno, nos fundimos, tenemos que armar los cimientos para llegar a vivir bien y con dignidad, y estamos en ese camino, por supuesto, no es en los tiempos que deseamos todos, volver hacia atrás sería un gran retroceso.

Hay relatos que no son creíbles, como volver hacia atrás, con gente que se metió en la política simplemente para llevarse medio país.

En la política local soy nueva y veo que se trabaja seriamente, que decimos vamos a hacer esto y esa obra está hecha, no es un relato, la realidad de Junín, de las rutas, la triste realidad que tuvimos que pasar con la Ruta 7, en la cual muchos vecinos de la Región perdieron la vida, hoy estamos a meses de inaugurar el primer tramo hacia Chacabuco, se inauguró la variante de Giles, son realidades. Con respecto a la situación económica, de a poco tenemos que ir saliendo, apuntando a fortalecer a la clase media, a la clase trabajadora, a las pymes; pero hay relatos que no son creíbles, como volver hacia atrás, con gente que se metió en la política simplemente para llevarse medio país, esa realidad no la quiero para mi país.

-¿Qué sintió al ver a casi 200 juninenses por un solo empleo en el centro?

-Es real, lo que el gobierno actual está trabajando es a través de la Oficina de Empleo, tratar de conectar a la gente con las pymes, con el comercio.

-¿Qué le aporta el radicalismo local a Cambiemos?

-La UCR le aporta mucho a este frente, Junín es una ciudad mayormente radical, y esos radicales están hoy en distintos sectores, pero hay que volver a poner al partido en la situación de la que nunca tendríamos que haber salido. Le aporta dirigentes con experiencia y también la juventud, que está fuerte, con muchas ganas de trabajar y se trabaja en conjunto con los jóvenes del Pro, la Coalición Cívica.

-¿Cree que hacen falta otros cuatro años de Cambiemos para profundizar lo realizado?

-Sí, indefectiblemente. Se han hecho obras muy importantes para la ciudad, que se pudieron conseguir gracias a la gestión de nuestro intendente pero también a los aportes de Nación y Provincia; ya no tenemos un basural, tenemos un relleno sanitario, lo mismo que el desagüe norte, son obras que no están a la vista, pero que le solucionan la vida a cinco barrios de ese sector, todo fue poner la base, poner la ciudad en orden. Hoy tenemos que apuntar a una ciudad productiva, una ciudad que aspire siempre a más. Tener a la Unnoba es algo muy importante, por eso creo que hay que seguir trabajando mancomunadamente.



-¿Cómo imagina la campaña electoral?

-Se ha polarizado, y en lo personal deseo que sea una campaña respetuosa, creo que los ciudadanos lo único que quieren escuchar de nosotros son propuestas. Y hay que hacer memoria, si eso que hoy propone lo hizo antes, porque las palabras se las lleva el viento y el vecino quiere soluciones.

-¿Cree que en esta elección se ponen en juego dos modelos contrapuestos de país?

-Sí, creo que no solo se ponen en juego dos modelos de país, sino dos países diferentes, es decir, o seguimos por un camino que tal vez no va a ser el más fácil, pero es por el progreso del país, o volvemos al pasado. No me gusta una fórmula presidencial en la cual el precandidato a vicepresidente tiene más poder que el precandidato a presidente, en cualquier lógica, mañana están peleados.

-De entrar al Concejo, ¿qué temas le gustaría trabajar?

-Me interesa la parte social, la relación con las asociaciones, los clubes, de todos aquellos que forman parte de la actividad que el Estado debería hacer, y lo hacen sin fines de lucro. Creo que esa conexión con las entidades intermedias es muy importante, y que el Estado esté presente. También trabajar en las cuestiones estructurales de la ciudad, mirar hacia una ciudad que aspire a ser cada vez más grande, es cabecera de la Región y no debe perder ese liderazgo.